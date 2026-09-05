La Real Sociedad levantó su primer trofeo en seis temporadas al proclamarse campeona de la Copa del Rey el pasado mes de abril. Ahora, el conjunto donostiarra tratará de utilizar ese éxito copero como trampolín para impulsarse en la clasificación de LaLiga 2026/27. Ya puedes reservar entradas para los partidos de la Real Sociedad.

El triunfo en la Copa del Rey también resultó ser un momento trascendental para el técnico de la Reala, Pellegrino Matarazzo, ya que se convirtió en el primer entrenador estadounidense en ganar un gran trofeo en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa. Fue un logro enorme si se tiene en cuenta que apenas tomó las riendas el pasado mes de diciembre. Ahora dispone de una temporada completa para seguir haciendo magia.

Si sirven de referencia las dos anteriores Copas del Rey de la Real Sociedad en la era moderna, entonces los 'Txuri-Urdin' están ante una campaña positiva en LaLiga. Tras sus títulos coperos de 1987 y 2020, terminaron 2.º y 5.º en LaLiga, respectivamente, la temporada siguiente.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un sitio en los partidos de la Real Sociedad, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más detalles.

Próximos partidos de la Real Sociedad

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 13 de sep. (21:00) LaLiga: Real Sociedad vs Atlético de Madrid Estadio Anoeta (San Sebastián) Entradas jue., 17 de sep. (21:00) Liga Europa: Real Sociedad vs Bournemouth Estadio Anoeta (San Sebastián) Entradas dom., 20 de sep. (21:00) LaLiga: Valencia vs Real Sociedad Estadio de Mestalla (Valencia) Entradas dom., 11 de oct. (21:00) LaLiga: Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna Estadio Anoeta (San Sebastián) Entradas jue., 15 de oct. (18:45) Liga Europa: Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Entradas dom., 18 de oct. (21:00) LaLiga: Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Entradas jue., 22 de oct. (21:00) Liga Europa: Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Por confirmar dom., 25 de oct. (20:00) LaLiga: Real Sociedad vs Levante Estadio Anoeta (San Sebastián) Entradas dom., 1 de nov. (20:00) LaLiga: Athletic Club vs Real Sociedad Estadio San Mamés (Bilbao) Entradas

Cómo comprar entradas para la Real Sociedad

Las entradas oficiales para los partidos de la Real Sociedad pueden comprarse directamente en la taquilla online del club, y la venta al público general suele abrirse entre una y dos semanas antes de cada encuentro.

Si todavía quedan entradas, puedes comprarlas en persona en la taquilla de Anoeta (Reale Arena), en San Sebastián, en los días previos al partido o justo antes del saque inicial.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de la Real Sociedad en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, ofreciendo una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Real Sociedad?

Las entradas oficiales para los partidos de la Real Sociedad compradas directamente al club suelen costar entre 25 € y más de 90 € para la admisión general estándar, mientras que las opciones premium de hospitality arrancan en torno a los 120 €-150 € o más.

Los precios varían, eso sí, en función de la zona del Reale Arena (Estadio Anoeta) en la que te sientes y del perfil del rival. Los partidos de alto nivel de LaLiga contra equipos como Real Madrid, Barcelona o el derbi vasco frente al Athletic Club se sitúan en la parte más alta de la estructura de precios.

El aforo de Anoeta se divide, a grandes rasgos, en las siguientes zonas:

Fondo Norte (North End) & Fondo Sur (South End) : Situados justo detrás de las porterías. Incluyen la animada grada de animación Aitor Zabaleta. Es la mejor opción para disfrutar de un gran ambiente con un presupuesto ajustado. (Rango de precios: 20 €-50 €)

Tribuna Este (East Stand) : Recorre el lateral largo del campo opuesto a los banquillos. Ofrece una excelente y nítida vista lateral de la batalla táctica. (Rango de precios: 40 €-75 €)

Tribuna Principal (Main/West Stand) : La principal grada lateral, donde se encuentran los túneles de vestuarios, los banquillos y las zonas de prensa. Los asientos centrales de la parte baja son aquí las entradas estándar más caras. (Rango de precios: 60 €-90 €)

Paquetes Hospitality / VIP : Palcos premium y salas corporativas. Incluyen asientos VIP acolchados, catering con cocina vasca y acceso a zonas lounge. (Rango de precios: 120 €-400 € o más)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundaria como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Anoeta

El Estadio Anoeta, conocido comercialmente como Reale Arena, es un emblemático estadio de fútbol de San Sebastián. Es el estadio de la Real Sociedad, club de LaLiga, desde su inauguración en 1993.

Antes de Anoeta, la Real Sociedad pasó 80 años jugando en el querido, estrecho y muy histórico Estadio de Atotxa. A comienzos de la década de 1990, Atotxa solo podía acoger hasta 17.000 aficionados, una cifra demasiado baja para la creciente masa social del club. Por ello, la ciudad construyó Anoeta para darle al club más margen.

Como el Estadio Anoeta es una posible sede del Mundial de la FIFA 2030, recientemente se sometió a otra mejora de 10 millones de euros para elevar su capacidad a más de 42.000 asientos. Esto garantiza que cumple las estrictas directrices de la FIFA al tiempo que mejora sus pantallas digitales y sus zonas de prensa.

Partidos memorables en el Estadio Anoeta:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (agosto de 1993) : Este amistoso fue el primer partido de fútbol que se jugó en Anoeta. El icono txuri-urdin Loren marcó el histórico primer gol del estadio, mientras que el legendario delantero Emilio Butragueño anotó el primer gol visitante.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (mayo de 1996) : Esta increíble goleada sigue siendo la mayor victoria de la Real Sociedad en el Estadio Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (agosto de 2013) : Después de una década lejos de la élite europea, Anoeta acogió la vuelta de este playoff de la Champions League. Carlos Vela firmó un doblete majestuoso para sellar una victoria global por 4-0, desatando celebraciones desenfrenadas en las gradas.

La tradición del cohete: San Sebastián cuenta con una legendaria costumbre de fuegos artificiales. Cuando la Real Sociedad juega en casa, un empleado del club lanza cohetes al cielo desde la zona del estadio para que toda la ciudad sepa cómo va el partido. Un cohete significa que el equipo visitante acaba de marcar; dos cohetes significan que ha marcado la Real Sociedad.

Récords y estadísticas de la Real Sociedad

La Real Sociedad, con sede en San Sebastián, disfrutó de su histórica 'Edad de Oro' durante la década de 1980 y ha consolidado su condición de fuerza constante en LaLiga.

Palmarés del club y grandes hitos

LaLiga (Primera División) : 2 títulos (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (Copa de España) : 4 títulos (1909, 1987, 2020, 2026)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Más goles: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Política de solo vascos

Históricamente, la Real Sociedad siguió una estricta política de fichajes solo de jugadores vascos, similar a la del Athletic Club. Rompió esa tradición de generaciones cuando fichó al delantero irlandés John Aldridge en 1989. La llegada de Aldridge abriría el camino para futuras estrellas extranjeras como Darko Kovačević y Antoine Griezmann.

Cantera de clase mundial

La famosa cantera del club, llamada 'Zubieta', goza de un enorme prestigio. Es responsable de desarrollar a superestrellas mundiales y campeones del mundo como Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal y Martin Zubimendi.

Respaldo real

Fundado en 1909, el club recibió el título de 'Real' por parte del rey Alfonso XIII en 1910 porque San Sebastián era la residencia oficial de verano de la monarquía española.



