Los paquetes oficiales de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA acaban de salir a la venta y ya están disponibles a través de los proveedores oficiales. Si quieres asegurarte entradas ahora mismo, esta es tu oportunidad.

Estés donde estés en el Reino Unido, tendrás fútbol internacional de primer nivel cerca de casa. Los aficionados pueden adaptar la experiencia a sus preferencias: seguir a su selección favorita, elegir estadios concretos o asegurarse un sitio en la histórica final.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Eurocopa 2028 de la UEFA?

La Eurocopa 2028 de la UEFA comenzará el 9 de junio en Cardiff.

Se disputarán 51 partidos en total y la final tendrá lugar en el estadio de Wembley el 9 de julio.

El torneo llevará el mejor fútbol internacional muy cerca de casa, con partidos en nueve estadios históricos repartidos entre cuatro naciones.

Entre las sedes de la Eurocopa 2028 de la UEFA figuran Cardiff y Dublín, además de ciudades de gran tradición futbolística como Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham y Londres.

¿Qué tipos de entradas para la Eurocopa 2028 de la UEFA están disponibles ya?

Tipo de entrada Descripción Reservar entradas Venue Series Garantiza acceso a los espacios de hospitality oficial para todos los partidos disputados en un estadio concreto. Reservar entradas Follow My Team Permite asistir a los partidos de la selección elegida hasta los cuartos de final. Reservar entradas Single Match Experience Permite elegir un partido concreto que no quieras perderte y disfrutarlo con hospitality oficial. Reservar entradas Final Round Series Garantiza hospitality oficial para los tres partidos más importantes en Wembley: las dos semifinales y la final. Reservar entradas

Tipos de paquetes de hospitality disponibles para la Eurocopa 2028 de la UEFA:

Tipo de hospitality Categoría Descripción Skybox Palco de lujo La experiencia de hospitality privada más exclusiva. Ofrece el uso exclusivo de un palco de lujo con personal de atención dedicado. Incluye gastronomía gourmet en el palco, bebidas de alta gama, incluido champán, y acceso directo a asientos preferentes situados frente al palco. BEYOND Platinum Salón exclusivo Un espacio social de máximo nivel disponible solo en determinados estadios (Wembley y los estadios del Tottenham Hotspur, el Everton y el Manchester City). Ofrece un salón compartido, íntimo y exclusivo, con menús personalizados de chefs de renombre, bebidas de lujo, aparcamiento preferente (sujeto a disponibilidad), un regalo conmemorativo de alta gama y asientos acolchados en una ubicación central privilegiada. Platinum Salón de primera categoría Una experiencia de hospitality compartida de primera clase en un elegante salón del estadio de estilo restaurante. Incluye servicio de restaurante a la carta y acceso directo a asientos preferentes de la máxima categoría. Prestige Hospitality de alta gama Una experiencia contemporánea en un salón de «clase ejecutiva» situado dentro del estadio o junto a él. Ofrece menús cuidadosamente seleccionados, una selección de bebidas de alta gama y asientos de la máxima categoría con excelentes vistas. Club Hospitality de ocio Un espacio de hospitality compartido, relajado, festivo y divertido, dentro del estadio o junto a él. Ofrece entretenimiento, comida y bebidas incluidas, y buenos asientos. Supporters Club Hospitality para aficionados Espacios compartidos ambientados con los colores de las selecciones y adaptados a partidos concretos. Incluye comida, bebidas y asiento para el partido.

¿Cómo comprar entradas de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Gracias a una nueva colaboración, Seat Unique ha sido designada plataforma oficial de venta online en el Reino Unido e Irlanda para BEYOND Hospitality 28 AG, proveedor oficial de hospitality de la Eurocopa 2028 de la UEFA.

Esta colaboración permite a los aficionados asegurarse acceso preferente garantizado a los partidos más esperados de 2028 mediante un proceso de reserva fiable y sencillo.

El hospitality oficial ofrece mucho más que un partido de fútbol de 90 minutos. Los paquetes están diseñados para brindar una experiencia de lujo el día del encuentro, combinando las mejores vistas del estadio con gastronomía de primer nivel, bebidas incluidas y entretenimiento exclusivo.

Ya sea para recibir a clientes de empresa, celebrar una ocasión en familia o disfrutar con amigos de un acontecimiento deportivo histórico, estos paquetes ofrecen un entorno de alta gama para vivir el ambiente del partido y del torneo.

Como la Eurocopa 2028 de la UEFA se celebrará en estadios de referencia del Reino Unido e Irlanda, que ya cuentan con infraestructuras de hospitality de primer nivel, está previsto que la oferta gastronómica y de bebidas incluya experiencias culinarias inmersivas a cargo de chefs de renombre.

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Los precios de los paquetes de hospitality parten de 900 £ por persona y llegan a 3.550 £ o más, según el nivel de lujo, la importancia del partido y el estadio.

Paquetes de hospitality y estructura de precios

Los paquetes se dividen en categorías que combinan alta cocina, entretenimiento y asientos preferentes. Los precios oficiales de partida para cada categoría son:

Supporters Club / Club (desde 900 £ por persona) : La categoría de entrada, centrada en los aficionados. Ofrece un ambiente animado, platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en las instalaciones y una entrada garantizada para el partido.

Prestige (desde 1.450 £ por persona) : Una experiencia contemporánea en un salón de clase ejecutiva, con menús cuidadosamente seleccionados, bebidas de alta gama y algunas de las mejores vistas disponibles en el estadio.

Platinum (desde 1.950 £ por persona) : Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con gastronomía a la carta de alto nivel y acceso directo a asientos preferentes de la máxima categoría.

BEYOND Platinum (desde 3.550 £ por persona) : El salón social exclusivo de máximo nivel, con una oferta gastronómica selecta y muy refinada, bebidas de categoría superior y vistas excepcionales del terreno de juego.

Skybox (desde 2.400 £ por persona / palcos completos de hasta 1,49 millones de €) : La opción de hospitality en palco privado más exclusiva para grupos. Los paquetes de palcos completos para empresas o particulares alcanzan hasta 1,49 millones de euros en suites ejecutivas de gran capacidad (50 plazas) para todos los partidos disputados en un estadio, lo que supone una media aproximada de 4.300 € por persona y partido.

Sin precios dinámicos: A diferencia de lo que viene ocurriendo últimamente en los eventos deportivos y de entretenimiento en directo, el proveedor oficial ha confirmado que los precios son fijos y no subirán automáticamente en función de la demanda.

¿Cuáles son las sedes de la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Estadio (ciudad y país) Aforo N.º de partidos Información y datos Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidos Acogerá la final, las dos semifinales, un partido de cuartos de final y cuatro de la fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, Gales) ~74.000 6 partidos Acogerá el partido inaugural del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidos Estadio ultramoderno con un terreno de juego completamente retráctil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidos Está siendo ampliado para convertirse en una sede clave del norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidos Nuevo estadio de última generación a orillas del río Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidos Famoso por su ambiente apasionado y sus empinadas gradas de un solo nivel Hampden Park (Glasgow, Escocia) ~52.032 6 partidos Histórico hogar del fútbol escocés, acogerá partidos de la fase de grupos y de las eliminatorias Aviva Stadium (Dublín, Irlanda) ~51.700 7 partidos Estadio de singular diseño curvo que acogerá partidos hasta los cuartos de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidos Estadio histórico renovado que acogerá tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final

Distribución de la fase de grupos: Cada estadio acogerá partidos de al menos dos grupos distintos para que los aficionados locales puedan ver a una amplia variedad de selecciones participantes.

Ventaja de jugar en casa: Los países coanfitriones que logren clasificarse a través de la fase de clasificación europea tienen garantizado disputar en casa sus tres partidos de la fase de grupos.



