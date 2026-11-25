El Mundial femenino de la FIFA de 2027 reunirá a 32 selecciones en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Será la primera edición del torneo que se dispute en Sudamérica.

Con España, vigente campeona, y Brasil, país anfitrión, además de Francia, Alemania y Australia ya clasificadas, los aficionados pronto tendrán su primera oportunidad de reservar asiento. La FIFA abrirá la primera fase de venta de entradas el 1 de diciembre de 2026, antes del sorteo final del 11 de diciembre, con paquetes para varios partidos desde solo 5 dólares por encuentro.

GOAL te ofrece todas las fechas confirmadas de las fases de venta, los detalles de la preventa y una guía paso a paso para comprar entradas para el Mundial femenino de 2027.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Mundial femenino de 2027?

La FIFA ha confirmado que la venta de entradas para el Mundial femenino de 2027 en Brasil se desarrollará en cuatro fases:

Primera fase (paquetes para varios partidos): Comienza el martes 1 de diciembre de 2026 a las 10:00, hora de Brasil (08:00 ET / 13:00 hora del Reino Unido / 14:00 CET), y termina el martes 8 de diciembre de 2026 a las 10:00, hora de Brasil. Las entradas se venden por orden de llegada, sin sorteo, mediante los paquetes Brazil Team Pass, Arena Pass y Flex Pass.

Comienza el a las 10:00, hora de Brasil (08:00 ET / 13:00 hora del Reino Unido / 14:00 CET), y termina el a las 10:00, hora de Brasil. Las entradas se venden por orden de llegada, sin sorteo, mediante los paquetes Brazil Team Pass, Arena Pass y Flex Pass. Segunda fase (preventa para titulares de Visa): Comienza después del sorteo final del viernes 11 de diciembre de 2026 , una vez definidos todos los emparejamientos y horarios de los partidos. Esta fase es exclusiva para titulares de tarjetas de crédito y débito Visa.

Comienza después del sorteo final del , una vez definidos todos los emparejamientos y horarios de los partidos. Esta fase es exclusiva para titulares de tarjetas de crédito y débito Visa. Tercera y cuarta fases (venta general): Después de la preventa de Visa habrá otras dos fases de venta abiertas a todos los aficionados. La FIFA anunciará sus fechas de inicio.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 24 de junio de 2027, por confirmar Partido inaugural (primer partido de Brasil en la fase de grupos) Estadio do Maracana, Río de Janeiro Entradas 29 de junio de 2027, por confirmar Segundo partido de Brasil en la fase de grupos Arena Itaquera, São Paulo Entradas 4 de julio de 2027, por confirmar Tercer partido de Brasil en la fase de grupos Estadio Nacional, Brasilia Entradas Del 10 al 13 de julio de 2027, por confirmar Octavos de final Los 8 estadios sede, Brasil Entradas 16 de julio de 2027, por confirmar Cuartos de final 1 y 2 Estadio Mineirao, Belo Horizonte, y Maracana, Río de Janeiro Entradas 17 de julio de 2027, por confirmar Cuartos de final 3 y 4 Arena Castelao, Fortaleza, y Arena Itaquera, São Paulo Entradas 20 de julio de 2027, por confirmar Primera semifinal Arena Itaquera, São Paulo Entradas 21 de julio de 2027, por confirmar Segunda semifinal Estadio do Maracana, Río de Janeiro Entradas 24 de julio de 2027, por confirmar Partido por el tercer puesto Arena Itaquera, São Paulo Entradas 25 de julio de 2027, por confirmar Final del Mundial femenino de 2027 Estadio do Maracana, Río de Janeiro Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial femenino de 2027?

Las entradas oficiales para el Mundial femenino de 2027 se venden directamente en FIFA.com/tickets. Como en la primera fase se venden por orden de llegada hasta agotar las localidades disponibles, conviene prepararse:

Crea una cuenta FIFA ID con antelación: Regístrate gratis en FIFA.com/tickets antes del 1 de diciembre para evitar retrasos en la cola virtual la mañana en que comience la venta. Elige tu paquete de la primera fase: Decide si quieres seguir a Brasil (Brazil Team Pass), quedarte en una sola ciudad sede (Arena Pass) o combinar tres partidos incluidos en la oferta (Flex Pass). Comprueba tu método de pago: Todas las compras oficiales se procesan en reales brasileños (BRL). Visa es el proveedor de pagos preferente de la FIFA, aunque en la primera fase se aceptan otros métodos de pago. Para la segunda fase, posterior al sorteo del 11 de diciembre, se necesita una tarjeta de débito o crédito Visa.

Como los paquetes más solicitados y los partidos de las eliminatorias pueden agotarse rápidamente,Ticombo es una opción si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial femenino de 2027?

Las entradas oficiales en FIFA.com/tickets se distribuyen en localidades de categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Todos los precios incluyen impuestos:

Localidades más baratas en los paquetes: Las entradas para cada partido incluidas en los paquetes de la primera fase cuestan desde solo 5 dólares estadounidenses (30 reales brasileños) por encuentro en categoría 3.

Las entradas para cada partido incluidas en los paquetes de la primera fase cuestan desde solo por encuentro en categoría 3. Flex Pass (tres partidos): Los aficionados que elijan tres encuentros incluidos en la oferta pueden configurar un paquete completo desde menos de 18 dólares estadounidenses (100 reales brasileños) .

Los aficionados que elijan tres encuentros incluidos en la oferta pueden configurar un paquete completo desde menos de . Brazil Team Pass: El acceso garantizado a los tres partidos de Brasil en la fase de grupos cuesta desde 36 dólares estadounidenses (205 reales brasileños) en categoría 3.

El acceso garantizado a los tres partidos de Brasil en la fase de grupos cuesta desde en categoría 3. Arena Pass: Incluye los partidos de un solo estadio hasta los cuartos de final, cuando corresponda, con un ahorro del 27 % frente a la compra de entradas individuales. Los colectivos que cumplan los requisitos también tienen derecho a entradas a mitad de precio según la legislación brasileña.

Si se agotan las entradas disponibles en la venta general oficial, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora. Los precios de reventa variarán según la demanda de cada partido una vez que salgan a la venta las entradas oficiales.

Todo lo que debes saber sobre las entradas para el Mundial femenino de 2027

Conocer los tres paquetes de la primera fase te ayudará a conseguir las localidades más baratas antes de que comience la venta de entradas para partidos individuales:

Brazil Team Pass: Da acceso a los tres partidos de la anfitriona Brasil en la fase de grupos, en Río de Janeiro (24 de junio), São Paulo (29 de junio) y Brasilia (4 de julio).

Da acceso a los tres partidos de la anfitriona Brasil en la fase de grupos, en Río de Janeiro (24 de junio), São Paulo (29 de junio) y Brasilia (4 de julio). Arena Pass: Ideal para los aficionados que se alojen en una sola ciudad sede. Incluye todos los partidos del estadio elegido hasta octavos de final (Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador) o hasta cuartos de final (Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte y Fortaleza). Quedan excluidas las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

Ideal para los aficionados que se alojen en una sola ciudad sede. Incluye todos los partidos del estadio elegido hasta octavos de final (Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador) o hasta cuartos de final (Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte y Fortaleza). Quedan excluidas las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. Flex Pass: Permite elegir tres partidos incluidos en la oferta de todo el torneo. Puede incluir como máximo un partido de Brasil en la fase de grupos o una semifinal, pero excluye la final y el partido por el tercer puesto.

Ocho emblemáticos estadios brasileños del Mundial masculino de 2014 acogerán los 64 partidos: Río de Janeiro (Maracana), São Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirao), Brasilia (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) y Recife (Arena de Pernambuco).