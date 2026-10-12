Cómo conseguir entradas para los partidos internacionales de rugby de otoño de 2026: calendario del World Rugby Nations Championship, precios y más

Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el World Rugby Nations Championship, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culminará este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Compra tus entradas hoy mismo.

La nueva competición bienal busca acabar con los amistosos sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre equipos de ambos hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora la competición se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa el World Rugby Nations Championship 2026?

La primera edición del World Rugby Nations Championship se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre de 2026. El torneo se divide en dos periodos de competición, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte desplazándose al sur.

Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : La competición se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando en el norte.

Fin de semana de las finales : Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, Londres. La gran final, que decidirá el campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de las plataformas centralizadas del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se disputan en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre) : Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de los países anfitriones. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas de la competición salieron a la venta en distintas fechas, según el tipo de partido y los periodos de prioridad:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Venta general para la fase de grupos : Cada país abrió la venta en fechas distintas. Por ejemplo, las entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) salieron a la venta para el público general en abril de 2026, tras los periodos de prioridad para miembros.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprar entradas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento; de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para las jornadas con dos partidos del «fin de semana de las finales», los precios oficiales se distribuyen así:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Entradas de día de 20 a 125 £

Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Entradas de día de 40 a 180 £

Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Entradas de día de 125 a 280 £

Abonos de varios días (para 2 o 3 días) : Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Estos son los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos organizado por los equipos del hemisferio norte:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra Japón: de 51 a 103 £

contra Australia: de 79 a 166 £

contra Nueva Zelanda: de 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

contra Fiyi: de 30 a 120 €

contra Argentina: de 40 a 180 €

contra Sudáfrica: de 55 a 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra Japón: de 30 a 65 £

contra Australia: de 40 a 100 £

contra Nueva Zelanda: de 85 a 160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra Japón: de 26 a 66 £

contra Australia: de 38 a 78 £

contra Nueva Zelanda: de 68 a 128 £

Francia

contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Údine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones nacionales cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como Ticombo.

¿Cuál es el calendario de partidos del World Rugby Nations Championship 2026?

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Estadio Vie. 6 nov. (20:10) J4: Irlanda contra Argentina Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 7 nov. (12:40) J4: Italia contra Sudáfrica Entradas Juventus Stadium, Turín Sáb. 7 nov. (14:10) J4: Escocia contra Nueva Zelanda Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 7 nov. (16:40) J4: Gales contra Japón Entradas Millennium Stadium, Cardiff Sáb. 7 nov. (21:10) J4: Francia contra Fiyi Entradas Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom. 8 nov. (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 13 nov. (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 nov. (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 nov. (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 nov. (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 nov. (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 nov. (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 nov. (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 nov. (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 nov. (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 nov. (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Údine Sáb. 21 nov. (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 nov. (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 nov. (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 nov. (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 nov. (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 nov. (16:40) 3.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 nov. (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 nov. (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

¿Qué equipos participan en el Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de los mejores equipos del mundo, divididos en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

La serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados contra los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajarán a Londres para disputar un último partido por la clasificación contra el equipo que haya terminado exactamente en la misma posición en el otro grupo.

La gran final : El primer clasificado del hemisferio norte se enfrentará al primero del hemisferio sur, y el ganador se proclamará campeón oficial del Nations Championship.

Partidos por la clasificación : El enfrentamiento entre los dos segundos clasificados decidirá el tercer puesto de la clasificación general; el de los dos terceros, el quinto, y así sucesivamente hasta el duelo entre los dos sextos.

Desafío entre hemisferios : Un sistema de puntos al estilo de la Ryder Cup determinará qué hemisferio se impone en el conjunto del fin de semana de las finales.



