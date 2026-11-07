Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby XV se han transformado en el World Rugby Nations Championship, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culmina este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Compra tus entradas hoy mismo.

Esta nueva competición bienal está diseñada para acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre equipos de ambos hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora, la atención se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuándo se disputa el World Rugby Nations Championship 2026?

La primera edición del World Rugby Nations Championship 2026 se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre. El torneo se divide en dos periodos de competición, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1-3) : Del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte desplazándose al sur.

: Del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte desplazándose al sur. Serie de otoño (jornadas 4-6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando en el norte. Fin de semana de las finales: Del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium, Twickenham, en Londres. La gran final que decidirá al campeón absoluto se disputa el domingo 29 de noviembre.

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de las plataformas centrales del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (27-29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de las selecciones anfitrionas. Puedes adquirirlas a través de sus portales oficiales.

Las primeras entradas para la competición se pusieron a la venta en distintas fechas según el tipo de partido y los periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, comenzaron en enero de 2026.

: Los primeros periodos de venta para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, comenzaron en enero de 2026. Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium se pusieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium se pusieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Ventas generales para la fase de grupos: Cada país organizó la venta en fechas diferentes. Por ejemplo, las entradas para los partidos celebrados en el Principality Stadium (Gales) se pusieron a la venta para el público general en abril de 2026, tras los periodos de acceso prioritario para miembros.

Aunque las plataformas centrales del torneo y las federaciones anfitrionas son las vías más seguras para comprar entradas, quienes quieran asistir a un próximo partido del Nations Championship también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios oficiales de las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para las jornadas con dos partidos y los abonos de varios días del «fin de semana de las finales», los precios oficiales se distribuyen así:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £

: Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £

: Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £

: Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos organizado por los equipos del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra Japón: 51-103 £

Contra Australia: 79-166 £

Contra Nueva Zelanda: 103-238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

Contra Fiyi: 30-120 €

Contra Argentina: 40-180 €

Contra Sudáfrica: 55-210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra Japón: 30-65 £

Contra Australia: 40-100 £

Contra Nueva Zelanda: 85-160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra Japón: 26-66 £

Contra Australia: 38-78 £

Contra Nueva Zelanda: 68-128 £

Francia

Contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

Contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

Contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

Contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

Contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

Contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Udine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub y Ticombo.

¿Cuál es el calendario de partidos del World Rugby Nations Championship 2026?

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Estadio Sáb. 7 de nov. (12:40) J4: Italia contra Sudáfrica Entradas Juventus Stadium, Turín Sáb. 7 de nov. (14:10) J4: Escocia contra Nueva Zelanda Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 7 de nov. (16:40) J4: Gales contra Japón Entradas Millennium Stadium, Cardiff Sáb. 7 de nov. (21:10) J4: Francia contra Fiyi Entradas Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom. 8 de nov. (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 13 de nov. (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 de nov. (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 de nov. (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 de nov. (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 de nov. (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 de nov. (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de nov. (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de nov. (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Udine Sáb. 21 de nov. (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de nov. (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de nov. (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de nov. (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de nov. (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de nov. (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de nov. (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de nov. (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

¿Qué equipos participan en el Nations Championship 2026?

En el torneo participan 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un solo rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1-3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4-6): Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados ante los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium, Twickenham, durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajan a Londres para disputar un último partido de clasificación contra el equipo que haya terminado exactamente en la misma posición en el otro grupo.