La UEFA Nations League 2026/27, quinta edición de la competición internacional, continúa este mes. Puedes ver en acción a las principales selecciones europeas por todo el continente si compras tus entradas hoy.

La fase de liga de la competición llega a un emocionante desenlace este noviembre, con dos partidos para cada selección en apenas seis intensos días. Una vez concluida, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en junio de 2027.

Portugal defiende el título de la UEFA Nations League que conquistó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, ya que también ganó su primera edición en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva tras quedar subcampeona en 2021 y 2025 y levantar el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la UEFA Nations League: cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Jueves 12 de noviembre (20:00) Turquía contra Bélgica Entradas Estadio Gursel Aksel (Esmirna) Jueves 12 de noviembre (20:45) Italia contra Francia Entradas San Siro (Milán) Jueves 12 de noviembre (20:45) República Checa contra España Entradas Estadio Letna (Praga) Jueves 12 de noviembre (19:45) Inglaterra contra Croacia Entradas Estadio de Wembley (Londres) Viernes 13 de noviembre (20:45) Países Bajos contra Grecia Entradas Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Viernes 13 de noviembre (20:45) Serbia contra Alemania Entradas Estadio Rajko Mitić (Belgrado) Sábado 14 de noviembre (18:00) Noruega contra Gales Entradas Ullevaal Stadion (Oslo) Sábado 14 de noviembre (19:45) Portugal contra Dinamarca Entradas Estádio Municipal de Braga (Braga) Domingo 15 de noviembre (20:45) Bélgica contra Italia Entradas Estadio Rey Balduino (Bruselas) Domingo 15 de noviembre (20:45) Francia contra Turquía Entradas Stade Matmut Atlantique (Burdeos) Domingo 15 de noviembre (20:45) Croacia contra República Checa Entradas Opus Arena (Osijek) Domingo 15 de noviembre (20:45) España contra Inglaterra Entradas Wanda Metropolitano (Madrid) Lunes 16 de noviembre (20:45) Alemania contra Países Bajos Entradas Olympiastadion (Berlín) Lunes 16 de noviembre (21:45) Grecia contra Serbia Entradas Panthessaliko (Volos) Martes 17 de noviembre (20:45) Dinamarca contra Noruega Entradas Estadio Parken (Copenhague) Martes 17 de noviembre (19:45) Gales contra Portugal Entradas Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase Jornada o eliminatoria Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 5 Del 12 al 14 de noviembre de 2026 Entradas Jornada 6 Del 15 al 17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida Del 25 al 27 de marzo de 2027 Por anunciar Vuelta Del 28 al 30 de marzo de 2027 Por anunciar Fase final Semifinales 9 y 10 de junio de 2027 Por anunciar Final 13 de junio de 2027 Por anunciar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga o de grupos (septiembre-noviembre de 2026): La venta de entradas oficiales para cada partido de la fase de grupos corre íntegramente a cargo de las federaciones nacionales participantes. Tendrás que comprarlas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa o la FAW para los de Gales, entre otros).

Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para la fase final se distribuirán exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran en la fase final de su comercialización. La mayoría de las federaciones nacionales abren sus periodos de venta entre cuatro y seis semanas antes de la jornada correspondiente. Muchas dan acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o los miembros de «Red Wall» de Gales, antes de poner a la venta general las entradas restantes.

Para la fase final de la Nations League, en junio de 2027, la venta al público y los sorteos de solicitudes de entradas a través de la UEFA se abrirán en abril o mayo de 2027, una vez que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. Si quieres prepararte para la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta «myUEFA» para recibir avisos automáticos sobre los periodos de venta.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 las vende y fija su precio la federación de fútbol del país anfitrión de cada partido, en lugar de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus precios en función del estadio y del encuentro, los precios y las categorías de entradas varían de un partido a otro.

Aunque la ubicación exacta de los asientos depende por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las federaciones divide las entradas en tres o cuatro categorías principales para el público general, además de ofrecer opciones familiares y prémium.

Tomando Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en el estadio de Wembley pueden clasificarse aproximadamente así:

Categoría 1 (prémium / zona baja e intermedia de los laterales) : Situada a lo largo de las bandas, ofrece las mejores vistas. Los precios de las entradas generales en estas zonas privilegiadas oscilan entre 65 £ y 80 £, mientras que los asientos prémium cuestan entre 95 £ y 120 £.

: Situada a lo largo de las bandas, ofrece las mejores vistas. Los precios de las entradas generales en estas zonas privilegiadas oscilan entre 65 £ y 80 £, mientras que los asientos prémium cuestan entre 95 £ y 120 £. Categoría 2 (esquinas / zona alta de los laterales) : Situada en las esquinas del estadio o en las gradas superiores. Estas entradas suelen costar unas 45 £.

: Situada en las esquinas del estadio o en las gradas superiores. Estas entradas suelen costar unas 45 £. Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías) : Suele ser donde se sitúan los aficionados locales más animosos o las zonas reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unas 35 £.

: Suele ser donde se sitúan los aficionados locales más animosos o las zonas reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unas 35 £. Zonas familiares y entradas con descuento: Muchos países anfitriones ofrecen tarifas muy rebajadas para familias y jóvenes. Por ejemplo, se pueden encontrar entradas para la zona familiar por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Consulta las páginas oficiales de las selecciones cuando se acerquen las fechas para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones forman los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Francia Alemania España Portugal Italia Países Bajos Croacia Dinamarca Bélgica Serbia Inglaterra Noruega Turquía Grecia República Checa Gales

Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de marzo de 2027.

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la UEFA Nations League?