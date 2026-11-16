La UEFA Nations League 2026/27, quinta edición de la competición internacional, continúa este mes. Si compras tus entradas hoy, podrás ver en acción a las principales selecciones europeas en distintos puntos del continente.

La fase de liga llegará a un emocionante desenlace este noviembre, con dos partidos para cada selección en apenas seis días. Tras su conclusión, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en junio de 2027.

Portugal defiende el título de la UEFA Nations League que conquistó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, tras ganar también su primera edición en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva: fue subcampeona en 2021 y 2025 y levantó el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te ayude con toda la información esencial sobre las entradas para la UEFA Nations League, desde cómo comprarlas y cuánto cuestan hasta mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Lunes 16 de noviembre (20:45) Alemania contra Países Bajos Entradas Olympiastadion (Berlín) Lunes 16 de noviembre (21:45) Grecia contra Serbia Entradas Panthessaliko (Volos) Martes 17 de noviembre (20:45) Dinamarca contra Noruega Entradas Estadio Parken (Copenhague) Martes 17 de noviembre (19:45) Gales contra Portugal Entradas Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase Ronda Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 6 Del 15 al 17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida Del 25 al 27 de marzo de 2027 Por anunciar Vuelta Del 28 al 30 de marzo de 2027 Por anunciar Fase final Semifinales 9 y 10 de junio de 2027 Por anunciar Final 13 de junio de 2027 Por anunciar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga/grupos (septiembre-noviembre de 2026): Las federaciones nacionales participantes gestionan íntegramente las entradas oficiales para cada partido de grupo. Tendrás que comprarlas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra como local, FAW para los de Gales como local, etc.).

Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para esta fase se distribuirán exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran en las últimas etapas de comercialización. La mayoría de las federaciones nacionales abren la venta unas 4-6 semanas antes de cada jornada. La mayoría ofrece acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados (como el England Supporters Travel Club o el programa de socios «Red Wall» de Gales) antes de poner a la venta general las entradas restantes.

Para la fase final de la Nations League (junio de 2027), la venta al público y los sorteos de solicitudes de entradas a través de la UEFA comenzarán en abril o mayo de 2027, una vez se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. Para prepararte de cara a la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta «myUEFA» y recibir así avisos automáticos sobre los plazos de venta de entradas.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 las vende y fija su precio la federación de fútbol de cada país anfitrión, en lugar de comercializarse a través de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus precios en función del estadio y del partido, los importes y las categorías varían de un encuentro a otro.

Aunque la distribución exacta de las localidades depende por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las federaciones divide las entradas en 3 o 4 categorías principales para el público, además de ofrecer opciones familiares y prémium.

Tomando Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en el estadio de Wembley pueden clasificarse aproximadamente así:

Categoría 1 (prémium / zonas bajas y medias de los laterales) : Situadas junto a las bandas, ofrecen las mejores vistas. Los precios de las entradas generales en estas zonas preferentes oscilan entre 65 y 80 £, mientras que las localidades prémium cuestan entre 95 y 120 £.

: Situadas junto a las bandas, ofrecen las mejores vistas. Los precios de las entradas generales en estas zonas preferentes oscilan entre 65 y 80 £, mientras que las localidades prémium cuestan entre 95 y 120 £. Categoría 2 (esquinas / zonas altas de los laterales) : Situadas en las esquinas del estadio o en las gradas superiores. Suelen costar unas 45 £.

: Situadas en las esquinas del estadio o en las gradas superiores. Suelen costar unas 45 £. Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías) : A menudo es donde se sitúan los aficionados locales más animados o las zonas reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar de fondo cuestan a partir de unas 35 £.

: A menudo es donde se sitúan los aficionados locales más animados o las zonas reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar de fondo cuestan a partir de unas 35 £. Zonas familiares y entradas con descuento: Muchos países anfitriones ofrecen tarifas con importantes descuentos para familias y jóvenes. Por ejemplo, se pueden encontrar entradas para las zonas familiares por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Consulta las páginas oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como las plataformas de reventa, como StubHub, para consultar la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones integran los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Francia Alemania España Portugal Italia Países Bajos Croacia Dinamarca Bélgica Serbia Inglaterra Noruega Turquía Grecia Chequia Gales

Las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán a los cuartos de final de marzo de 2027.

¿Quiénes son los últimos campeones de la UEFA Nations League?