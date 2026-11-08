En las últimas semanas hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se ha desplazado ahora al panorama internacional y a la Copa del Mundo de rugby a 13, que concluirá este domingo, 15 de noviembre, en Brisbane con una apasionante final.

Tras cuatro semanas de intensa actividad en la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen en la lucha por el título: Australia y Nueva Zelanda. Los rivales oceánicos también disputarán la final femenina, que tendrá lugar el mismo día y en el mismo estadio. Puedes disfrutar del gran cierre del torneo reservando tus entradas hoy mismo.

Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por decimotercera vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Aunque Australia ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.

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¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio (ubicación) Domingo, 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: Australia contra Nueva Zelanda Entradas Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden adquirirse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, y Ticketek también se utiliza como agente colaborador.

Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) partían de 39 dólares australianos para adultos.

Partido Entrada de adulto (a partir de 16 años) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos

Las localidades se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Premium : situadas a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego.

: situadas a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego. Categoría 2 : suelen estar situadas en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.

: suelen estar situadas en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios. Categoría 3 / Acceso general: suelen estar situadas detrás de los postes o en las gradas superiores más altas y ofrecen las opciones de entrada más económicas.

Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra de forma simultánea a las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Partidos de la fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:

País Estadio (ubicación) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sídney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sídney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes: