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Cómo conseguir entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026: Australia contra Nueva Zelanda, precios, sede y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran evento de rugby league de este año en el hemisferio sur

Últimamente hemos disfrutado de partidos apasionantes de rugby league en las competiciones nacionales, tanto en la Super League como en la NRL, pero la atención se ha desplazado ahora al panorama internacional y a la Copa del Mundo de Rugby League, que concluirá este domingo (15 de noviembre) con una emocionante final en Brisbane.

Tras cuatro semanas de intensos y vibrantes partidos de la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen aspirando al título: Australia y Nueva Zelanda. Las dos rivales de Oceanía también disputarán la final femenina, que se celebrará el mismo día y en el mismo escenario. Puedes disfrutar de este gran cierre del torneo reservando tus entradas hoy mismo.

Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por decimotercera vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Aunque Australia ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para la próxima final de la Copa del Mundo de Rugby League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Entradas

Estadio (ciudad)

Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: Australia contra Nueva Zelanda

Entradas

Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de Rugby League 2026

Las entradas oficiales se pueden adquirir a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, mientras que Ticketek también participa como agente asociado.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la final de la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) tenían un precio inicial de 39 AUD para adultos.

Partido

Entrada de adulto (a partir de 16 años)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 AUD

Desde 109 AUD

Las localidades se dividen en varias categorías generales:

  • Categoría 1 / Preferente: Situada a la altura de la línea central y en las zonas inferiores de los laterales, ofrece las mejores vistas centrales del campo.
  • Categoría 2: Suele encontrarse en las zonas superiores de los laterales o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Acceso general: Suele situarse detrás de los postes o en las gradas superiores más altas, con las entradas más asequibles.

Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

La Copa del Mundo de Rugby League 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa del jueves 15 de octubre al domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra de forma simultánea a las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de Rugby League de este año:

País

Estadio (ciudad)

Aforo

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sídney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sídney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby League?

La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ciudad)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)

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