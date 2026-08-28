Puede que la Premier League acapare constantemente la atención de los aficionados al fútbol a nivel nacional y global, pero muchas miradas también están puestas en los trepidantes encuentros del Championship que se disputan semana tras semana por toda Inglaterra (y Gales).

Si todavía no has disfrutado de todo lo que ofrece la máxima categoría de la EFL, este puede ser el momento perfecto para asegurarte asiento en un próximo partido.

El interés por el Championship sigue creciendo año tras año y, en cada una de las últimas tres temporadas, la media de asistencia ha superado los 22.000 espectadores. Conviene recordar que es la segunda liga de fútbol con más asistencia de Europa. Con aforos en el London Stadium del West Ham que se espera que superen los 60.000 durante la presente campaña, esas cifras globales volverán a impulsarse.

Mientras que las grandes ligas europeas se han vuelto muy previsibles, a menudo dominadas por los mismos clubes respaldados por estados o propiedad de multimillonarios, el Championship es un caos maravilloso y el implacable calendario liguero de 46 partidos pone a prueba la profundidad de las plantillas y puede provocar enormes cambios de forma, manteniendo la clasificación inestable hasta mayo.

Se avecina otra temporada épica, con el sueño del ascenso a la Premier League ardiendo con fuerza tanto para muchos aficionados como para muchos clubes. Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital sobre las entradas del EFL Championship, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del EFL Championship

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas mar., 1 de sep. (19.45 h) Sheffield United vs Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Entradas mar., 1 de sep. (19.45 h) West Ham United vs Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londres) Entradas mar., 1 de sep. (19.45 h) Preston North End vs Bristol City Deepdale (Preston) Entradas mar., 1 de sep. (19.45 h) Portsmouth vs Derby County Fratton Park (Portsmouth) Entradas mar., 1 de sep. (20 h) Birmingham City vs Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Entradas mié., 2 de sep. (19.45 h) Millwall vs Wrexham The Den (Londres) Entradas mié., 2 de sep. (19.45 h) Queens Park Rangers vs Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Entradas mié., 2 de sep. (20 h) Burnley vs Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Entradas sáb., 5 de sep. (15 h) Queens Park Rangers vs Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Entradas sáb., 5 de sep. (15 h) Millwall vs Bolton Wanderers The Den (Londres) Entradas sáb., 5 de sep. (15 h) Burnley vs Bristol City Turf Moor (Burnley) Entradas sáb., 5 de sep. (15 h) Sheffield United vs Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Entradas sáb., 5 de sep. (15 h) West Ham United vs Derby County London Stadium (Londres) Entradas sáb., 5 de sep. (20 h) Swansea City vs Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Entradas dom., 6 de sep. (12 h) Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Entradas

Cómo comprar entradas para el EFL Championship 2026/27

Las entradas oficiales del Championship de la English Football League (EFL) pueden comprarse directamente en la web oficial o en la taquilla del club concreto que organice el partido. No existe una plataforma centralizada de entradas de la EFL para los partidos de liga de la temporada regular.

Los aficionados visitantes deben comprar las entradas a través de la web o la taquilla de su propio club, ya que reciben una asignación específica de localidades para la grada visitante.

Las entradas del Championship no salen todas a la venta al mismo tiempo. En cambio, se ponen a la venta de forma progresiva para cada jornada individual, normalmente entre 2 y 8 semanas antes de la fecha del partido, siguiendo un estricto sistema por niveles:

Abonados y niveles prioritarios : entre 6 y 8 semanas antes del partido

Socios oficiales del club (membresía de pago) : entre 4 y 6 semanas antes del partido

Venta general al público (si quedan entradas) : entre 2 y 4 semanas antes del partido

Muchos clubes del Championship cuentan ahora con un 'Ticket Exchange' oficial en su web. Esto permite a los abonados que no puedan asistir a un partido revender de forma segura su asiento a otros aficionados por su valor nominal.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el EFL Championship 2026/27?

Las entradas oficiales individuales para partidos de la temporada regular del EFL Championship 2026/27 suelen oscilar entre £20 y £45 para los encuentros estándar.

Sin embargo, los partidos de mayor perfil, como los derbis locales o los duelos entre equipos de la parte alta de la tabla, pueden elevarse hasta entre £50 y más de £70, dependiendo del club anfitrión.

Debido a que el EFL Championship está compuesto por 24 clubes independientes, no existe un único sistema de venta de entradas estandarizado. Los precios, los asientos y las configuraciones por categorías varían en toda la división.

Sigue de cerca las webs oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Estadios y sedes del EFL Championship

Club Estadio y ubicación Capacidad West Ham United London Stadium (Londres) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londres) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londres) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londres) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







