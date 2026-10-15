La lucha por el máximo título del fútbol europeo regresa con la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Los clubes de élite de Europa se enfrentarán en una fase de liga ampliada de 36 equipos, con grandes emociones en cada jornada hasta la final de la Champions League, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.
Partidos y calendario de la UEFA Champions League 2026/27
Tras el sorteo, cada club tiene asignados ocho rivales, cuatro a los que recibirá en casa y cuatro a los que visitará, repartidos entre cuatro bombos. La UEFA organiza el calendario de la fase de liga desde septiembre de 2026 hasta finales de enero de 2027.
Calendario de la fase de liga
- Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026 (finalizada)
- Jornada 2: 13–14 de octubre de 2026 (próxima)
- Jornada 3: 20–21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3–4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24–25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8–9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19–20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027 (los 18 partidos se disputan simultáneamente)
Calendario de la fase eliminatoria
- Eliminatorias de acceso a octavos (puestos 9.º–24.º): 16–17 y 23–24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9–10 y 16–17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6–7 y 13–14 de abril de 2027
- Semifinales: 27–28 de abril y 4–5 de mayo de 2027
- Final: sábado 5 de junio de 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)
¿Cómo se asignan los partidos de la Champions League?
Cada club se enfrenta a dos rivales del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4. De cada bombo, recibe a un equipo y visita a otro.
Aunque los ocho enfrentamientos de cada club quedan definidos en el sorteo, la UEFA fija y publica poco después el orden exacto de los partidos, las fechas concretas y los horarios de inicio (18:45 CET y 21:00 CET) para evitar conflictos de calendario en estadios y ciudades y adaptarse a la selección de partidos para su retransmisión.
Clubes clasificados para la Champions League y distribución por bombos
|Bombo
|Clubes clasificados
|Bombo 1
|Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid
|Bombo 2
|Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis, PSV Eindhoven
|Bombo 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Bombo 4
|Slavia de Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK de Atenas, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?
|Fecha
|Partido
|Estadio
|Entradas
|Sábado 5 de junio de 2027
|Final de la UEFA Champions League (18:00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?
La demanda de entradas para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la competición, especialmente en las eliminatorias y la final de Madrid.
- Portales de venta de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias disputados en casa, compra directamente a través de las ventas para socios y los sorteos oficiales de los clubes.
- Sorteo público oficial de la UEFA: El plazo para solicitar entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano se abrirá en el portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.
- Plataforma de reventa de la UEFA: Es la única plataforma oficial en la que se pueden comprar a su precio original las entradas devueltas por otros aficionados una vez agotadas las asignaciones iniciales.
- Plataformas de reventa: Para jornadas de gran demanda o compras de última hora, plataformas como LiveFootballTickets ofrecen opciones en el mercado secundario.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Champions League?
Las entradas compradas directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes o de los sorteos públicos de la UEFA tienen precios originales fijos
|Fase del torneo / Categoría
|Ubicación de los asientos
|Intervalo de precios oficiales originales
|Fase de liga
|Entrada general
|35–150 € (30–130 £)
|Eliminatorias (octavos–semifinales)
|Entrada general
|50–350 € (45–300 £)
|Final: Fans First
|Reservadas para las aficiones de los finalistas
|70–82 € (~60 £ / 80–100 $)
|Final: Categoría 3
|Gradas superiores detrás de las porterías / esquinas
|180–210 € (~150 £ / 210 $)
|Final: Categoría 2
|Gradas principales superiores/intermedias y esquinas
|560–650 € (~480 £ / 700–760 $)
|Final: Categoría 1
|Asientos preferentes junto a la línea de banda y zonas inferiores de las gradas principales
|820–950 € (~700 £ / 1.100 $)
Precios de las entradas en el mercado secundario y de reventa
Los precios en las plataformas de venta de terceros fluctúan según la popularidad del rival, la proximidad del partido y la capacidad del estadio:
- Fase de liga: Las entradas para partidos habituales suelen partir de entre 55 y más de 300 $, aunque los grandes enfrentamientos (por ejemplo, Real Madrid contra Barcelona o Liverpool contra PSG) pueden superar los 600–1.000 $.
- Cuartos de final y semifinales: Las entradas para eliminatorias de gran demanda suelen partir de unas 150 a más de 375 £ (de 200 a más de 500 $) y cuestan de media entre 500 y más de 800 £.
- Final: Los precios de reventa para la final de la Champions League parten de unos 1.350 a más de 2.500 $ para asientos de categoría 3/4 y pueden llegar de 5.000 a más de 13.000 $ para los mejores asientos centrales.
¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
|Estadio
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 en penaltis)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter de Milán
|5-0
|Allianz Arena (Múnich)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Estadio de Wembley (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter de Milán
|1-0
|Estadio Olímpico Atatürk (Estambul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estádio do Dragão (Oporto)
|2020
|Bayern Múnich
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estádio da Luz (Lisboa)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Estadio Metropolitano (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|Estadio NSC Olimpiyskiy (Kiev)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Estadio Millennium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atlético de Madrid
|5-3 (en penaltis)
|San Siro (Milán)