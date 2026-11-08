2027 arranca por todo lo alto para los aficionados europeos al baloncesto, con la llegada al continente de algunos de los mejores jugadores del mundo. El Accor Arena de París acogerá el 14 de enero el partido de temporada regular de la NBA entre los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs, y ya puedes comprar entradas.

La NBA sigue estrechando su relación con la capital francesa: será la sexta vez en siete años que equipos de la mejor liga de baloncesto del mundo jueguen ante el apasionado público parisino.

En 2025, el Accor Arena acogió dos emocionantes partidos entre los San Antonio Spurs y los Indiana Pacers. Los Spurs regresarán este próximo enero junto a su sensación francesa de 2,24 m, Victor Wembanyama. «Wemby» anotó 50 puntos entre los dos encuentros de hace dos años e intentará volver a darlo todo.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para el próximo partido NBA Paris 2027, incluidos sus precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo se juega el NBA Paris Game 2027?

Fecha Partido (hora local) Entradas Recinto (ubicación) Jueves 14 de enero New Orleans Pelicans contra San Antonio Spurs (20:00 CET) Entradas Accor Arena (París)

Tras el partido de París, los Pelicans y los Spurs viajarán al Reino Unido para disputar el NBA Manchester Game 2027, cuyos detalles son los siguientes:

Fecha Partido (hora local) Entradas Recinto (ubicación) Domingo 17 de enero San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans (15:30 GMT) Entradas Co-op Live (Mánchester)

Cómo comprar entradas para el NBA Paris Game 2027

Aunque las entradas oficiales de venta general para el NBA Paris Game 2027 se han agotado, todavía hay paquetes prémium oficiales disponibles. Las entradas de venta general se adjudicaron mediante un sorteo gestionado por Ticketmaster France.

Las opciones de hospitalidad se pueden adquirir directamente a través de NBA Experiences. No requieren participar en el sorteo e incluyen asientos en las gradas inferiores o superiores, además de ventajas prémium como cenas con leyendas y recepciones previas al partido.

Además de comprarlas directamente a través de los canales oficiales, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el NBA Paris Game 2027?

Los precios oficiales de las entradas para el NBA Paris Game 2027 en el Accor Arena varían mucho según la zona de asiento y el tipo de paquete.

Grada superior: entrada estándar : Aproximadamente entre 80 y 120 € a precio oficial, según la visibilidad sea completa o limitada.

: Aproximadamente entre 80 y 120 € a precio oficial, según la visibilidad sea completa o limitada. Grada inferior: entrada estándar : Aproximadamente entre 150 y 300 € a precio oficial, según la fila y la proximidad a la pista.

: Aproximadamente entre 150 y 300 € a precio oficial, según la fila y la proximidad a la pista. Paquetes a pie de pista y experiencias VIP : VIP estándar o a pie de pista, desde 500 €.

: VIP estándar o a pie de pista, desde 500 €. Paquetes oficiales de NBA Experiences: Oscilan entre 899 y 7.199 $ (o aproximadamente entre 300 y más de 3.000 €, según la categoría). Incluyen categorías como Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package y Sophomore. Entre las ventajas pueden figurar una cena con leyendas de la NBA, acceso a House of Legends, acceso al NBA EXP Lounge, recepciones de bienvenida antes del partido, cruceros turísticos por el Sena o sesiones de tiro con leyendas de la NBA.

Consulta el portal oficial de entradas de la NBA para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el NBA Paris Game

El programa NBA Global Games lleva décadas trasladando la liga a pabellones de Europa, Asia, África, Australia y América. Los primeros partidos fuera de Estados Unidos se remontan a 1978, cuando los Washington Bullets disputaron encuentros de exhibición en Israel, China y Filipinas.

Desde entonces, se ha convertido en una de las principales estrategias de expansión de la liga, al combinar partidos de exhibición de pretemporada con encuentros de temporada regular para acercar el baloncesto de la NBA a aficionados que rara vez pueden verlo en directo.

En enero de 2025, todas las miradas del baloncesto europeo se dirigieron a París. Los dos encuentros entre los San Antonio Spurs y los Indiana Pacers estuvieron repletos de puntos y mantuvieron en vilo durante los cuatro cuartos a los aficionados que llenaron el Accor Arena.

Aquellos dos partidos de París fueron festivales de anotación, pero no se acercan al encuentro de la NBA más memorable disputado en Europa. En 2011, los Toronto Raptors y los New Jersey Nets se enfrentaron en Londres. El emocionante partido necesitó tres prórrogas para decidir al ganador, y el público del O2 Arena presenció nada menos que 273 puntos. El pívot italiano Andrea Bargnani destacó con 35 puntos para los Raptors.

Información sobre el Accor Arena

El Accor Arena de París, situado en el distrito XII cerca del barrio de Bercy, tiene capacidad para unas 20.300 personas y acoge partidos de la NBA de forma intermitente desde la década de 1990. Este será el sexto encuentro de temporada regular que la liga lleve a la capital francesa y la decimosexta ocasión en que la NBA juegue en el país.

El recinto está bien comunicado por transporte público: las estaciones de metro y RER de Bercy se encuentran a pocos minutos a pie de la entrada, lo que lo convierte en uno de los grandes pabellones europeos más fáciles de alcanzar sin coche. Dentro, los asientos van desde las filas de la empinada grada superior, con vistas de toda la pista, hasta las zonas prémium de la grada inferior y a pie de pista, con opciones para aficionados de todos los presupuestos.