Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el Nations Championship de World Rugby, un torneo mundial unificado que comenzó en julio y culminará este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Reserva ya tus entradas.

La nueva competición bienal está diseñada para acabar con los amistosos sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora la competición se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Nations Championship 2026 de World Rugby, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario de partidos del Nations Championship 2026 de World Rugby?

Fecha y hora local Jornada y partido Entradas Estadio Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de noviembre (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de noviembre (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Údine Sáb. 21 de noviembre (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de noviembre (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

Cómo comprar entradas para el Nations Championship 2026 de World Rugby

Las entradas oficiales para el Nations Championship 2026 de World Rugby pueden comprarse a través de las plataformas centralizadas del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : La venta de entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: La venta de entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de los países anfitriones. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las primeras entradas para la competición se pusieron a la venta en distintas fechas según el tipo de partido y los periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como titulares de derechos de asiento y clubes asociados, en enero de 2026.

: Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como titulares de derechos de asiento y clubes asociados, en enero de 2026. Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Venta general para la fase de grupos: Cada país abrió la venta en fechas diferentes. Por ejemplo, las entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) salieron a la venta para el público general en abril de 2026, después de los periodos de prioridad para socios.

Aunque las plataformas centralizadas del torneo o las federaciones anfitrionas son la forma más segura de comprar entradas, quienes quieran asistir a un próximo partido del Nations Championship también pueden considerar sitios de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nations Championship 2026 de World Rugby?

Los precios oficiales de las entradas para el Nations Championship 2026 de World Rugby varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Los precios oficiales para cada jornada de dos partidos y para los abonos de varios días del fin de semana de las finales son los siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £

: Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £

: Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £

: Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos organizado por los equipos del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra Nueva Zelanda: de 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

Contra Sudáfrica: de 55 a 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra Japón: de 30 a 65 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra Australia: de 38 a 78 £

Francia

Contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): entradas desde 25 €

Italia

Contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Údine): entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en sitios de reventa como StubHub y Ticombo.

¿Cuándo se disputa el Nations Championship 2026 de World Rugby?

La primera edición del Nations Championship 2026 de World Rugby se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre. El torneo se divide en dos fases de competición, seguidas de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur.

: Se disputó del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur. Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur disputando partidos en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur disputando partidos en el norte. Fin de semana de las finales: Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que decidirá el campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

¿Qué equipos participan en el Nations Championship 2026?

En el torneo participan 12 de los mejores equipos del mundo, divididos en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico en dos fases distintas:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. Serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputa en noviembre. Se invierten los papeles y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados contra los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

La competición culmina con un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham.

Todos los equipos viajan a Londres para disputar un partido por su posición final contra el equipo que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.