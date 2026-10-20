Disfrutamos de un verano de fútbol sensacional durante el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, pero ahora les toca brillar en Oriente Medio a las futuras leyendas de este deporte.

El Mundial Sub-17 de la FIFA regresa a Qatar en su edición de 2026, del 19 de noviembre al 13 de diciembre, y ya puedes comprar entradas.

El torneo juvenil ha ganado importancia desde que la FIFA revolucionó de forma permanente su formato al convertirlo en una gran competición anual de 48 selecciones. Qatar lo acogió por primera vez en 2025 y seguirá haciéndolo hasta 2029.

Estrellas del fútbol como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos y Victor Osimhen ya brillaron en su día en el escenario sub-17. ¿Quién dejará huella esta vez? Puedes estar en Qatar para descubrirlo en persona.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se celebra en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con un total de 104 partidos.

Las 48 selecciones se reparten en 12 grupos (del A al L). Las dos primeras de cada grupo y las ocho mejores terceras avanzan a la fase eliminatoria, que comienza con los dieciseisavos de final.

La mayoría de los partidos se disputarán en los campos de primer nivel de la Aspire Zone de Doha. La final, el domingo 13 de diciembre, tendrá lugar en el impresionante estadio Ahmed Bin Ali.

Fase del torneo Fecha(s) Entradas Sede(s) Fase de grupos Del 19 al 27 de noviembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Dieciseisavos de final Del 30 de noviembre al 1 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Octavos de final Del 3 al 4 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Cuartos de final 7 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Semifinales 10 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campos 2 y 7) Partido por el tercer puesto 13 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (y partido por el tercer puesto) 13 de diciembre Entradas Estadio Ahmed Bin Ali (Doha)

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 pueden comprarse directamente a través de estos canales:

Plataforma principal : el portal oficial de entradas de la FIFA o la página específica de entradas del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.

Plataforma local del torneo : también está disponible la plataforma oficial de Qatar, «Road to Qatar».

Fechas importantes y fases de venta

Fase de venta Fecha de inicio Destinatarios Preventa Visa 19 de octubre de 2026 Periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa Venta al público general 26 de octubre de 2026 Abierta a todos los aficionados con cualquier método de pago aceptado

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 cuestan desde 20 QAR (aproximadamente 4,20 £ / 5,50 USD) en el caso de los pases diarios generales. Las entradas para la final tienen precios de entre 15 y 35 QAR (aproximadamente entre 3,20 y 7,20 £ / entre 4,10 y 9,60 USD).

Categorías y precios de las entradas

Pase diario:

Desde 20 QAR: acceso general durante un día a seis campos (los campos 1, 3, 4, 5, 8 y 9) del complejo de competición de la Aspire Zone, con asientos asignados por orden de llegada, además de entrada al festival de aficionados.

Pase para un partido destacado:

Desde 35 QAR: incluye todas las prestaciones del pase diario y un asiento reservado en uno de los dos campos principales (el campo 2 o el 7) para un partido importante o de gran demanda a tu elección, sujeto al aforo del campo.

Entradas para la final (estadio Ahmed Bin Ali):

Categoría 1: entre 30 y 35 QAR

Categoría 2: 15 QAR

Consulta la web de la FIFA y la página oficial del torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 marca el debut histórico del formato ampliado a 48 selecciones. Los siguientes siete países participan por primera vez en el torneo: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam.

Sorprendentemente, cuatro de los cinco últimos campeones del Mundial Sub-17 (Nigeria, Inglaterra, Alemania y Portugal) no se clasificaron para la edición de 2026. Por tanto, Brasil, que se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones anteriores, será la selección participante con más títulos.

Grupo Selecciones clasificadas Grupo A Qatar, Panamá, Grecia, Egipto Grupo B Nueva Caledonia, Ecuador, Corea del Sur, Uganda Grupo C Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique Grupo D Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay Grupo E Italia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Jamaica Grupo F Croacia, Cuba, Tayikistán, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nueva Zelanda, Vietnam Grupo H España, China, Marruecos, Fiyi Grupo I Brasil, Costa Rica, República de Irlanda, Tanzania Grupo J Estados Unidos, Argelia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camerún, Rumanía, Venezuela Grupo L Japón, Colombia, Honduras, Serbia

¿Quiénes son los campeones más recientes del Mundial Sub-17 de la FIFA?

Nigeria encabeza la clasificación histórica de campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA, tras haber levantado el trofeo cinco veces desde que el torneo se inauguró en 1985.

Año Campeón Subcampeón 2025 Portugal Austria 2023 Alemania Francia 2019 Brasil México 2017 Inglaterra España 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria México 2011 México Uruguay 2009 Suiza Nigeria 2007 Nigeria España 2005 México Brasil







