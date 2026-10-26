Debido a los aplazamientos y cambios de fecha de principios de temporada, cuando las estrellas de la F1 lleguen al Circuito Internacional de Lusail para el Gran Premio de Qatar de 2026, el último fin de semana de noviembre (del 27 al 29), habrá pasado casi un año desde la última vez que las leyendas de este deporte compitieron en Oriente Medio. No te lo pierdas: compra hoy tus entradas para la carrera.

Los apasionados aficionados asiáticos a la F1 estarán deseando que los pilotos más famosos del planeta vuelvan a competir en la región. Aunque Kimi Antonelli y McLaren han dominado durante buena parte de la temporada, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc han mejorado su rendimiento últimamente y tratarán de mantener su nivel competitivo durante el resto de la campaña. Verstappen aspira a lograr este noviembre una extraordinaria cuarta victoria consecutiva en Qatar.

Por tercer año consecutivo, el Gran Premio de Qatar abre un emocionante doble cierre de temporada. La última carrera de 2026, el Gran Premio de Abu Dabi, se disputará una semana después, el 6 de diciembre, en el Circuito de Yas Marina. Después nos esperarán tres largos meses hasta el inicio de la temporada 2027 de F1.

Tanto si buscas asientos en la grada como entradas de acceso general o experiencias VIP, hay entradas para el Gran Premio de Qatar para todos los gustos y bolsillos. GOAL te explica cómo comprarlas, cuánto cuestan y cuál es el programa de la próxima visita de la F1 al Circuito Internacional de Lusail.

¿Cuándo es el Gran Premio de Qatar de F1 de 2026?

El Gran Premio de Qatar de 2026 se celebra durante todo el fin de semana, desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

Fecha Hora local Entradas Circuito (ubicación) Domingo 29 de noviembre 19:00 (AST) Entradas Circuito Internacional de Lusail (Lusail)

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Qatar de F1 de 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de Qatar de F1 de 2026 a través de varios vendedores. Están disponibles en el portal de entradas de la Fórmula 1, al que se accede directamente desde la web oficial de la F1, y en el portal de entradas del Circuito Internacional de Lusail, gestionado directamente por el circuito.

Si buscan asientos a última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Qatar de F1 de 2026?

Los precios oficiales de las entradas estándar de adulto para los tres días del Gran Premio de Qatar de 2026 oscilan entre 600 QAR (unos 165 USD) y 2.000 QAR (unos 548 USD). Todas las opciones estándar de grada y de pie se emiten como pases digitales de tres días, válidos de viernes a domingo.

Categoría y zona de la entrada Precio para tres días: QAR (USD) Características principales de los asientos Grada principal (zonas A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Asientos numerados y cubiertos frente a la línea de salida y meta y el carril de boxes Grada norte 1.500 QAR (411 USD) Asientos cubiertos situados al final de la recta principal Gradas de las curvas 2, 3 y 16 1.000 QAR (274 USD) Gradas descubiertas desde las que seguir la acción en curvas clave Acceso general («colina de Lusail») 600 QAR (165 USD) Zonas abiertas de pie con vistas al circuito

Consulta las webs oficiales de la F1 y del Circuito Internacional de Lusail cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Programa del fin de semana del Gran Premio de Qatar de F1 de 2026

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Qatar se reparten en tres días, como se indica a continuación:

Fecha Sesión Hora local (AST) Viernes 27 de noviembre Entrenamientos libres 1 16:30 Viernes 27 de noviembre Entrenamientos libres 2 20:00 Sábado 28 de noviembre Entrenamientos libres 3 17:30 Sábado 28 de noviembre Clasificación 21:00 Domingo 29 de noviembre Carrera 19:00

¿Dónde se celebra el Gran Premio de Qatar de F1 de 2026?

El Circuito Internacional de Lusail se encuentra a las afueras de la ciudad de Lusail, al norte de Doha, en Qatar.

El trazado mide 5,4 km y su recta principal tiene 1 km de longitud. El circuito se inauguró en 2004 y acogió ese mismo año el primer Gran Premio de Qatar de motociclismo.

En 2007 se instaló un sistema de iluminación exterior permanente para que el circuito pudiera albergar carreras nocturnas. Al año siguiente, el Gran Premio de Qatar de motociclismo de 2008 se convirtió en la primera carrera nocturna de la historia de MotoGP. La primera edición del Gran Premio de Qatar de F1 se celebró en 2021. Antes de la segunda edición, en 2023, se modernizó el circuito y se aumentó su aforo de 8.000 a 52.000 espectadores.

Lando Norris posee actualmente el récord de vuelta en Lusail, tras marcar un tiempo de 1:22.384 con su McLaren durante el Gran Premio de 2024.

¿Qué cabe esperar del Gran Premio de Qatar de 2026?

El Gran Premio de Qatar se celebró por primera vez en noviembre de 2021 en el Circuito Internacional de Lusail. Debido al Mundial de la FIFA de 2022, no regresó al calendario de F1 hasta 2023, pero los organizadores firmaron un acuerdo para mantenerlo durante al menos 10 años.

La prueba es una de las cuatro carreras nocturnas del calendario actual de Fórmula 1 (Abu Dabi también lo es). La iluminación del circuito y del horizonte hace que el espectáculo sea aún más emocionante. Además, las temperaturas son considerablemente más bajas por la noche, algo que agradecen algunos asistentes.

Además de disfrutar de la emocionante acción en pista, una entrada para el Gran Premio de Qatar da acceso a otras opciones de entretenimiento. Todos los tipos de entrada garantizan el acceso a los conciertos posteriores a la carrera, en los que actúan grandes estrellas internacionales de la música. El año pasado, Seal y Metallica encabezaron el cartel.

Por si no bastara con presenciar de cerca uno de los grandes momentos de la temporada de F1, también existe la ventaja de poder disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad de Doha.

Es una ciudad vibrante y hermosa, con una rica cultura y una lista interminable de cosas que hacer y ver: experiencias gastronómicas de alto nivel, numerosos centros comerciales, monumentos impresionantes, maravillas naturales y mucho más.

Gracias a la celebración reciente de varios acontecimientos de gran relevancia, como el Mundial de la FIFA de 2022, Doha se ha convertido rápidamente en un destino destacado de Oriente Medio para quienes viajan por deporte u ocio, con experiencias para todos los presupuestos.

Los aficionados a la F1 que quieran seguir toda la emocionante acción en pista llegarán a Doha en una época del año perfecta para disfrutar de otras actividades en la zona. Entre noviembre y marzo, el clima de la región es más propicio para las excursiones y actividades al aire libre.







