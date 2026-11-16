Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el Campeonato de Naciones de World Rugby, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culmina este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Compra tus entradas hoy mismo.

Esta nueva competición bienal busca acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante la introducción de una clasificación, enfrentamientos entre hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur y ahora la atención se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

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¿Cuál es el calendario de partidos del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Estadio Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de noviembre (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de noviembre (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Udine Sáb. 21 de noviembre (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de noviembre (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

Cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026

Las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 pueden comprarse a través de los portales centralizados del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : La venta de entradas para los seis partidos finales que se celebran en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: La venta de entradas para los seis partidos finales que se celebran en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos se distribuyen directamente a través de las federaciones de los países anfitriones. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas para la competición salieron a la venta en distintas fechas según el tipo de partido y los diversos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes asociados.

: Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes asociados. Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Venta general para la fase de grupos: Cada país abrió la venta en fechas distintas. Por ejemplo, las entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) salieron a la venta para el público general en abril de 2026, tras los periodos de acceso prioritario para socios.

Aunque los portales centralizados del torneo y las federaciones anfitrionas son la forma más segura de comprar entradas, quienes quieran asistir a un próximo partido del Campeonato de Naciones también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada con dos partidos, así como para los abonos de varios días del «fin de semana de las finales», los precios oficiales se distribuyen del siguiente modo:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £

: Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £

: Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £

: Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos de entre el 10 % y el 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos organizado por los equipos del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra Nueva Zelanda: entre 103 y 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

contra Sudáfrica: entre 55 y 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra Japón: entre 30 y 65 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra Australia: entre 38 y 78 £

Francia

contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas a partir de 25 €

Italia

contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Udine): Entradas a partir de 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub y Ticombo.

¿Cuándo se disputa el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

La primera edición del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 se celebra del 4 de julio al 29 de noviembre. El torneo se divide en dos periodos de competición diferenciados, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Disputada del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte desplazándose al sur.

: Disputada del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte desplazándose al sur. Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur disputando partidos en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur disputando partidos en el norte. Fin de semana de las finales: Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium, Twickenham, en Londres. La gran final, que coronará al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

¿Qué equipos participan en el Campeonato de Naciones 2026?

El torneo reúne a 12 equipos de la élite mundial, divididos en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Campeonato de Naciones?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un mismo rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del grupo geográfico opuesto, en dos periodos diferenciados:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Disputada en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos a domicilio.

: Disputada en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos a domicilio. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputa en noviembre. Se invierte el formato y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados contra los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

La competición culmina en el Allianz Stadium, Twickenham, durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajan a Londres para disputar un partido que decidirá su posición final contra el equipo que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.