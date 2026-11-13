Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el World Rugby Nations Championship, un torneo mundial unificado que comenzó en julio y culminará este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Compra ya tus entradas.

La nueva competición bienal busca acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre equipos de ambos hemisferios y una gran final de temporada en Twickenham el domingo 29 de noviembre.

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora la competición se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada para comprar entradas del World Rugby Nations Championship 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario de partidos del World Rugby Nations Championship 2026?

Fecha y hora local Jornada y partido Entradas Estadio Viernes 13 de noviembre (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sábado 14 de noviembre (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sábado 14 de noviembre (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sábado 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sábado 14 de noviembre (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Domingo 15 de noviembre (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sábado 21 de noviembre (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sábado 21 de noviembre (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Udine Sábado 21 de noviembre (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sábado 21 de noviembre (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de las plataformas centrales del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

: Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de las selecciones anfitrionas. Puedes adquirirlas a través de sus portales oficiales.

Las primeras entradas de la competición se pusieron a la venta según el tipo de partido y los distintos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos preferentes : Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos preferentes y los clubes miembros.

: Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos preferentes y los clubes miembros. Venta general del fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Venta general de la fase de grupos: Cada país abrió la venta en fechas distintas. Por ejemplo, el público general pudo acceder a las entradas para los partidos del Principality Stadium (Gales) en abril de 2026, después de los periodos de prioridad para miembros.

Aunque las plataformas centrales del torneo y las federaciones anfitrionas son las opciones más seguras para comprar entradas, quienes quieran asistir a un próximo partido del Nations Championship también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios oficiales de las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), en Londres.

Los precios oficiales de las jornadas con dos partidos y de los abonos de varios días durante el «fin de semana de las finales» se distribuyen así:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para ese día cuestan entre 20 y 125 £

: Las entradas para ese día cuestan entre 20 y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para ese día cuestan entre 40 y 180 £

: Las entradas para ese día cuestan entre 40 y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para ese día cuestan entre 125 y 280 £

: Las entradas para ese día cuestan entre 125 y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por selección anfitriona)

Los precios de las entradas estándar para adultos para los partidos de la fase de grupos organizados por las selecciones del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra Japón: entre 51 y 103 £

Contra Australia: entre 79 y 166 £

Contra Nueva Zelanda: entre 103 y 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

Contra Fiyi: entre 30 y 120 €

Contra Argentina: entre 40 y 180 €

Contra Sudáfrica: entre 55 y 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra Japón: entre 30 y 65 £

Contra Australia: entre 40 y 100 £

Contra Nueva Zelanda: entre 85 y 160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra Japón: entre 26 y 66 £

Contra Australia: entre 38 y 78 £

Contra Nueva Zelanda: entre 68 y 128 £

Francia

Contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): entradas desde 30 €

Contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): entradas desde 30 €

Contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): entradas desde 25 €

Italia

Contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): entradas desde 32 €

Contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): entradas desde 12 €

Contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Udine): entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las páginas de las federaciones nacionales cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub y Ticombo.

¿Cuándo se disputa el World Rugby Nations Championship 2026?

La primera edición del World Rugby Nations Championship se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre de 2026. El torneo se divide en dos periodos de competición, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó del 4 al 18 de julio, con las selecciones del hemisferio norte desplazándose al sur.

: Se disputó del 4 al 18 de julio, con las selecciones del hemisferio norte desplazándose al sur. Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con las selecciones del hemisferio sur disputando partidos en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con las selecciones del hemisferio sur disputando partidos en el norte. Fin de semana de las finales: Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium, Twickenham, en Londres. La gran final, que decidirá al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

¿Qué equipos participan en el Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del otro grupo geográfico a lo largo de dos periodos diferenciados:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados contra las selecciones del sur.

Fin de semana de las finales

La competición culmina en el Allianz Stadium, Twickenham, con un gran fin de semana de partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajan a Londres para disputar un último partido por un puesto en la clasificación contra la selección que haya terminado exactamente en la misma posición en el otro grupo.