Los aficionados a las carreras de caballos de todo el mundo tendrán la mirada puesta en el hipódromo de Keeneland, en Lexington, Kentucky, que acogerá la 43.ª edición de los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup durante dos días, el 30 y el 31 de octubre.

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Aunque Forever Young, el héroe equino de Japón, acaparó los titulares hace doce meses al lograr una victoria histórica en la prueba estrella, la Breeders' Cup Classic, cada una de las 14 carreras de Grado 1 disputadas durante los dos días ofrece emoción y mantiene en vilo al numeroso público presente en el hipódromo.

Los preparativos fuera del hipódromo para esas dos jornadas memorables son casi tan emocionantes como las propias carreras. El Breeders' Cup Festival llena Lexington a partir del lunes 25 de octubre con actividades de temática ecuestre, espectáculos en directo y celebraciones por toda la ciudad.

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¿Cuándo se celebra la Breeders' Cup 2026?

Los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup 2026 se celebran el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. El hipódromo de Keeneland, en Lexington, acoge este gran acontecimiento hípico por cuarta vez este año, tras haberlo albergado en 2015, 2020 y 2022.

Cómo comprar entradas para la Breeders' Cup 2026

Las entradas oficiales para los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup 2026 en Keeneland se pusieron a la venta para el público general el 21 de abril de 2026. Podían adquirirse por internet directamente a través del portal de entradas de la Breeders' Cup, en SeatGeek (el proveedor oficial de entradas) o por teléfono, llamando a la taquilla.

Todas las entradas para la Breeders' Cup 2026 deben comprarse por adelantado, ya que no se venderán en el hipódromo de Keeneland. El aforo está limitado a 43.000 personas al día. Quedan muy pocas entradas: muchas zonas de la tribuna y espacios de restauración ya están agotados, por lo que las opciones disponibles son principalmente las entradas generales junto a la pista y los paquetes de viaje.

Quienes busquen entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores la validez de las entradas y su entrega a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Breeders' Cup 2026?

Los precios oficiales de las entradas para los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup 2026 en Keeneland oscilaban entre los 85 $ de una entrada general para un día y los 2.465 $ de los paquetes prémium de restauración con todo incluido para los dos días.

El desglose de los precios oficiales por categoría, zona y duración es el siguiente:

Tipo de entrada o paquete Precio del viernes Precio del sábado Precio para los dos días Entrada general junto a la pista 85 $ 159 $ 244 $ Entrada general al Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Asiento reservado en mesa 186 $ 371 $ 557 $ Asientos reservados en tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Asientos reservados en el Clubhouse No disponible No disponible 1.166 $ Palcos de tribuna y palcos loge No disponible No disponible desde 1.590 $ por asiento Palcos del Clubhouse No disponible No disponible desde 1.802 $ por asiento Pabellón de ventas 398 $ 530 $ 928 $ Comedor ecuestre 583 $ 795 $ 1.378 $ Chalet de la primera curva No disponible No disponible 1.961 $ Restauración prémium en el Clubhouse No disponible No disponible 2.465 $

Consulta la web oficial de la Breeders' Cup cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el programa de carreras de la Breeders' Cup 2026?

En total se disputan 14 carreras durante los dos días de la Breeders' Cup. El viernes 30 de octubre se celebran cinco pruebas de campeonato para ejemplares juveniles. Al día siguiente, sábado 31 de octubre, hay otras nueve carreras, entre las que destaca la Breeders' Cup Classic, dotada con 7 millones de dólares. Estos son los detalles de cada prueba (todas las horas corresponden a la hora local del este de Estados Unidos):

Viernes 30 de octubre

El programa del viernes incluye carreras preliminares que comienzan a las 11:55 h (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes y pruebas con condiciones de participación), antes de los principales campeonatos juveniles de Grado 1:

14:55 h: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 h: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 h: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 h: Breeders' Cup Juvenile

17:35 h: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado 31 de octubre

El sábado se disputan nueve pruebas de campeonato mundial para caballos de mayor edad y ejemplares de élite de tres años, que culminan con la prestigiosa Breeders' Cup Classic. La jornada comienza a las 11:15 h con carreras preliminares matinales para caballos sin victorias y pruebas con condiciones de participación, antes de que arranquen las grandes pruebas de Grado 1 en estos horarios:

13:10 h: Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 h: Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 h: Breeders' Cup Sprint

15:04 h: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 h: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 h: Breeders' Cup Mile

16:48 h: Breeders' Cup Distaff

17:36 h: Breeders' Cup Turf

18:16 h: Breeders' Cup Classic

Todo lo que necesitas saber sobre el hipódromo de Keeneland

El hipódromo de Keeneland, que abrió sus puertas en 1936, está considerado ampliamente la joya de la corona de las carreras de purasangres estadounidenses. Situado en Lexington, Kentucky, en el corazón de la región de Bluegrass, Keeneland funciona bajo un singular modelo sin ánimo de lucro: los ingresos de sus carreras y subastas se reinvierten directamente en el sector equino y en organizaciones benéficas locales.

Declarado monumento histórico nacional en 1986, es tanto un hipódromo de élite como la mayor casa de subastas de purasangres del mundo.

Momentos memorables en Keeneland

Visita de la reina Isabel II (1984) : la reina Isabel II visitó Keeneland para presenciar la primera edición de una carrera creada en su honor, la «Queen Elizabeth II Challenge Cup». Keeneland construyó expresamente para su visita un círculo de ganadores junto a la pista.

El Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland acogió por primera vez los prestigiosos Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup en 2015. En la última carrera de su trayectoria, American Pharoah, leyenda de la Triple Corona, dominó la Breeders' Cup Classic, pulverizó el récord de la pista y se convirtió en el primer caballo de la historia en ganar el «Grand Slam» no oficial de las carreras.

Subastas de récord : las subastas de caballos de Keeneland son emblemáticas. Más de 20 ganadores del Derby de Kentucky (entre ellos Justify, vencedor de la Triple Corona) han pasado por su pista de ventas. En 1985, un caballo de un año alcanzó los 13,1 millones de dólares y estableció un récord mundial que perduró durante décadas. Su subasta de ejemplares de un año de septiembre sigue batiendo los registros actuales del sector y ha generado una cifra récord de 536,7 millones de dólares.

El hipódromo favorito de Hollywood: gracias a su inconfundible aire retro, sus jardines cuidados y sus emblemáticas construcciones de piedra caliza, Keeneland se ha utilizado con frecuencia como escenario cinematográfico. Ha representado a otros hipódromos históricos en grandes películas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) y Secretariat (2010).

Ganadores recientes de la Breeders' Cup Classic

Año Caballo ganador Preparador ganador Jinete ganador Hipódromo 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







