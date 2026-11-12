Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals: fechas en Tarino, precios de las entradas y más

Las Nitto ATP Finals de 2026 se disputarán en el Inalpi Arena de Turín, Italia, y reunirán a los mejores jugadores del tenis masculino. Este prestigioso torneo de cierre de temporada se celebrará del 15 al 22 de noviembre.

Con la atención de todo el mundo puesta en este torneo de élite, la demanda de entradas es altísima. GOAL te ofrece toda la información esencial para conseguir tus entradas ahora mismo y no perderte ni un instante de la competición.

¿Cuándo se disputan las Nitto ATP Finals?

Fecha y hora Fase Lugar Entradas Domingo, 15 de noviembre de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Lunes, 16 de noviembre de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Martes, 17 de noviembre de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Miércoles, 18 de noviembre de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Jueves, 19 de noviembre de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Viernes, 20 de noviembre de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Sábado, 21 de noviembre de 2026 Semifinales Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas Domingo, 22 de noviembre de 2026 Finales del campeonato Inalpi Arena, Turín, Italia Entradas

¿Dónde comprar entradas para las Nitto ATP Finals?

El mejor lugar para encontrar entradas es la web oficial de las Nitto ATP Finals. Las entradas se ponen a la venta por fases y los aficionados registrados y suscritos al boletín suelen tener acceso anticipado. Una vez que se abre la venta general al público, las entradas se agotan rápidamente debido al carácter exclusivo de este torneo de élite.

Si se agotan las entradas en la web oficial, Ticombo es una opción. Explorar el mercado secundario en plataformas como Ticombo te permite encontrar localidades disponibles para este gran torneo de tenis incluso cuando se han agotado las entradas en los canales de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals?

El precio de las entradas para este torneo de tenis de primer nivel varía según la sesión y la ubicación elegida dentro del Inalpi Arena. Al comprarlas directamente al proveedor oficial, los precios suelen partir de unos 82 € para los partidos diurnos de la fase de grupos, la opción más asequible para ver tenis de primer nivel en directo.

Si se agotan las entradas de venta general en los canales oficiales, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. Actualmente, los precios en el mercado secundario parten de unos 176 € para las primeras sesiones de la fase de grupos.

Todo lo que necesitas saber sobre las Nitto ATP Finals

Las Nitto ATP Finals ponen el broche final a la temporada del tenis profesional masculino. En ellas participan exclusivamente los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo. En lugar de comenzar con un cuadro eliminatorio convencional, el torneo arranca con una fase de grupos en la que los jugadores se enfrentan todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo avanzan después a las semifinales eliminatorias, antes del gran partido por el título del domingo 22 de noviembre.

Como no hay primeras rondas contra rivales peor clasificados, cada sesión garantiza un gran duelo entre estrellas de la élite. La edición de 2026 será la sexta consecutiva que se celebre en Turín, Italia. Los aficionados locales apoyarán sin reservas al vigente campeón, Jannik Sinner, que buscará revalidar el título frente a rivales de la talla de Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.