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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026: Ve en acción a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y otros, consulta el calendario en Turín, los precios más recientes de las entradas y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para las Nitto ATP Finals 2026 en Turín

Las Nitto ATP Finals ponen el broche de oro a la temporada del tenis profesional masculino: una competición trepidante en la que los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo luchan por los codiciados títulos de final de año. Es una cita que no te puedes perder y ya puedes comprar entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico), un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis al que regresará este noviembre, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner revalidó su título y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque, por desgracia, el tenista italiano se perderá la edición de este año por lesión, un cartel de primer nivel, con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Ben Shelton, promete ofrecer un gran espectáculo a los aficionados.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para las Nitto ATP Finals: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputan las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se celebran del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo cuenta con 15 sesiones, tanto diurnas como vespertinas, y culmina con la esperada final el segundo domingo.

Fecha

Fase (hora CET)

Entradas

Lunes 16 de noviembre

Fase de grupos: sesión diurna (11:30)

Entradas

Fase de grupos: sesión vespertina (18:00)

Entradas

Martes 17 de noviembre

Fase de grupos: sesión diurna (11:30)

Entradas

Fase de grupos: sesión vespertina (18:00)

Entradas

Miércoles 18 de noviembre

Fase de grupos: sesión diurna (11:30)

Entradas

Fase de grupos: sesión vespertina (18:00)

Entradas

Jueves 19 de noviembre

Fase de grupos: sesión diurna (11:30)

Entradas

Fase de grupos: sesión vespertina (18:00)

Entradas

Viernes 20 de noviembre

Fase de grupos: sesión diurna (11:30)

Entradas

Fase de grupos: sesión vespertina (18:00)

Entradas

Sábado 21 de noviembre

Semifinales: sesión diurna (11:30)

Entradas

Semifinales: sesión vespertina (18:00)

Entradas

Domingo 22 de noviembre

Finales: sesión única (15:00)

Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales individuales y los abonos de varios días para las Nitto ATP Finals 2026 se pusieron a la venta para el público general el pasado noviembre (2025). Antes, los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) pudieron acceder a una fase especial de compra anticipada que comenzó una semana antes.

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, esta última para quienes busquen paquetes prémium.

Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la garantía de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión (partidos de la fase de grupos, semifinales o final) y la categoría del asiento. Si buscas las opciones más asequibles, las sesiones de la fase de grupos, especialmente entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales de día o de tarde, o como abonos combinados de varios días.

Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de aproximadamente 82 € para los partidos diurnos.

Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas cuestan desde 254 € o 305 € hasta más de 1.100 €, según la sesión y la cercanía a la pista.

Finales (domingo 22 de noviembre): la entrada general parte de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) alcanzan los 2.172 €.

Otras opciones: si se agotan las entradas para las últimas rondas en el pabellón, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento (desde 15 € hasta 45 €) o acceder a la Fan Village (entre 15 € y 30 €) para vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se disputan las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un marco fantástico para este torneo de tenis de primer nivel. 

El Inalpi Arena es el mayor recinto deportivo cubierto de Italia y ofrece a los espectadores instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los campeones más recientes de las Nitto ATP Finals?

Año

Campeón individual

Campeones de dobles

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara y Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz y Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram y Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram y Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof y Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock y Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen y John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen y John Peers

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