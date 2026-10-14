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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026: calendario en Turín, precios, información sobre la sede y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para las Nitto ATP Finals 2026 en Turín este noviembre

Las Nitto ATP Finals son el emocionante broche de oro de la temporada del tenis profesional masculino: un torneo en el que los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo luchan por los codiciados títulos de final de año. Es una cita que no te puedes perder y ya puedes comprar tus entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el magnífico Inalpi Arena (antes Palaolimpico), que ofrece un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis. Este noviembre volverá allí, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner defendió su título y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque, por desgracia, la sensación italiana se perderá la edición de este año por lesión, un cartel estelar que incluye a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev promete ofrecer un gran espectáculo a una afición entregada.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para las Nitto ATP Finals: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se celebran del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo cuenta con 15 sesiones, con partidos tanto de día como de tarde, y culminará con la esperada final del segundo domingo.

Fecha

Fase (hora CET)

Entradas

Domingo 15 de noviembre

Fase de grupos: sesión de día (11:30)

Entradas


Fase de grupos: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Lunes 16 de noviembre

Fase de grupos: sesión de día (11:30)

Entradas


Fase de grupos: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Martes 17 de noviembre

Fase de grupos: sesión de día (11:30)

Entradas


Fase de grupos: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Miércoles 18 de noviembre

Fase de grupos: sesión de día (11:30)

Entradas


Fase de grupos: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Jueves 19 de noviembre

Fase de grupos: sesión de día (11:30)

Entradas


Fase de grupos: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Viernes 20 de noviembre

Fase de grupos: sesión de día (11:30)

Entradas


Fase de grupos: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Sábado 21 de noviembre

Semifinales: sesión de día (11:30)

Entradas


Semifinales: sesión de tarde (18:00)

Entradas

Domingo 22 de noviembre

Finales: sesión única (15:00)

Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales para sesiones individuales y los abonos de varios días de las Nitto ATP Finals 2026 salieron a la venta para el público general el pasado noviembre (2025). Una semana antes había comenzado una fase especial de compra preferente para los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, esta última para quienes busquen paquetes prémium.

Quienes quieran conseguir entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión, desde los primeros partidos de la fase de grupos hasta las semifinales o la final, y la categoría del asiento. Si buscas las opciones más asequibles, las sesiones iniciales de la fase de grupos, especialmente entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales de día o de tarde, o en forma de abonos de varios días.

Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de unos 82 € para los partidos diurnos.

Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas cuestan desde 254 € o 305 € hasta más de 1.100 €, según la sesión y la proximidad a la pista.

Finales (domingo 22 de noviembre): la entrada general parte de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) alcanzan los 2.172 €.

Otras opciones: si se agotan las entradas para las últimas rondas en el pabellón, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento (desde 15 € hasta 45 €) o para acceder a la Fan Village (entre 15 € y 30 €) y vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un magnífico entorno para este torneo de tenis de primer nivel. 

El Inalpi Arena es el mayor pabellón deportivo cubierto de Italia y ofrece a los espectadores unas instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los últimos campeones de las Nitto ATP Finals?

Año

Campeón individual

Campeones de dobles

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers



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