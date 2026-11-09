Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027: fechas, Barcelona contra el Atlético, Real Madrid contra la Real Sociedad, precios y más

La Supercopa de España cambia de sede. Tras cinco años fantásticos en Arabia Saudí, la próxima edición de este torneo se disputará en Turquía del 2 al 6 de febrero de 2027. Los clubes más importantes de España jugarán en tres de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo y ya puedes comprar entradas.

El cartel reúne a Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid en la lucha por el título. El vigente campeón, el Barcelona, se enfrentará al Atlético de Madrid en la primera semifinal (2 de febrero), mientras que la Real Sociedad se medirá al Real Madrid en la otra (3 de febrero). Los ganadores disputarán la final el 6 de febrero.

¿Quién levantará en Estambul el primer trofeo español de la temporada? GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre las entradas para la Supercopa de España 2027, incluido cómo conseguirlas y cuánto podrían costar.

¿Cuándo se disputa la Supercopa de España 2027?

La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía del martes 2 al sábado 6 de febrero de 2027. Será la primera vez que el torneo salga de su habitual fecha de enero.

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Martes 2 de febrero de 2027 Primera semifinal: Barcelona contra Atlético de Madrid Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Miércoles 3 de febrero de 2027 Segunda semifinal: Real Sociedad contra Real Madrid Entradas Estadio Beşiktaş (Estambul) Sábado 6 de febrero de 2027 Final: por confirmar Entradas Rams Park (Estambul)

¿Dónde se juega la Supercopa de España 2027?

Los tres partidos de la Supercopa de España 2027, las dos semifinales y la final, se jugarán en tres estadios distintos de Estambul:

Estadio Şükrü Saracoğlu (primera semifinal)

El estadio Şükrü Saracoğlu, conocido actualmente por motivos de patrocinio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, intimidantes y relevantes desde el punto de vista histórico de Europa. Su apasionada afición suele venerarlo como «El Templo».

Situado en el animado distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este estadio, con una capacidad de entre 47.430 y 50.530 espectadores, todos ellos sentados, es la casa del Fenerbahçe, gigante turco de múltiples deportes, desde su inauguración en 1908.

Estadio Beşiktaş (segunda semifinal)

El estadio Beşiktaş, también conocido como Tüpraş Stadium, es un moderno recinto deportivo situado en el corazón de Estambul, junto al pintoresco estrecho del Bósforo. Su ubicación, con vistas al agua donde se encuentran Europa y Asia, está considerada una de las más bellas del mundo para un estadio. Tiene capacidad para unos 42.684 aficionados y es la casa del Beşiktaş desde 2016, donde cuenta con un ambiente apasionado.

Rams Park (final)

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es la casa del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene capacidad para 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el Ali Sami Yen, que se había utilizado durante más de 60 años y era famoso por su ambiente increíblemente intenso, estaba al parecer al borde del derrumbe, por lo que podría haberse producido una gran catástrofe de haber seguido en uso.

Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027

La Supercopa de España está organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Si quieres comprar entradas oficiales, debes estar pendiente de lo siguiente:

Lista de espera oficial : La RFEF se ha asociado con «Fever» para abrir una lista de espera oficial para las entradas. Puedes inscribirte en la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para recibir acceso exclusivo a la preventa, los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de que comience la venta general.

: La RFEF se ha asociado con «Fever» para abrir una lista de espera oficial para las entradas. Puedes inscribirte en la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para recibir acceso exclusivo a la preventa, los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de que comience la venta general. Web oficial de la federación : La venta al público general se abrirá más adelante directamente a través de la web de la RFEF.

: La venta al público general se abrirá más adelante directamente a través de la web de la RFEF. Portales de los clubes: Los equipos participantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, también recibirán sus propios cupos oficiales de entradas para sus respectivas aficiones. Los socios podrán consultar los portales oficiales de entradas de sus clubes cuando se acerque el torneo.

La RFEF aún no ha anunciado la fecha exacta de inicio de la venta general. En ediciones anteriores, las entradas oficiales para la Supercopa de España se han puesto a la venta más cerca del torneo, normalmente unas semanas antes de su comienzo.

Dado que la edición de 2027 se disputará a principios de febrero, se espera que las entradas para el público general salgan a la venta a finales de diciembre de 2026 o en enero de 2027.

Quienes quieran asegurarse una localidad también pueden comprar entradas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás las entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España 2027?

Aún no se han publicado los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de España 2027 en Estambul. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suele anunciar los periodos de venta oficiales, las categorías exactas de las localidades y los precios de venta originales cuando se acerca el inicio del torneo.

Como referencia, en ediciones recientes disputadas en Arabia Saudí las entradas oficiales más baratas para las semifinales costaban unos 25 $, y las de la final, unos 47 $. Los precios subían considerablemente para las mejores localidades de la grada inferior y las zonas VIP.

Consulta las webs oficiales de la RFEF y de los clubes para obtener más información, así como plataformas de reventa como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre la Supercopa de España

Esta será la 43.ª edición de la Supercopa de España, la competición anual que reúne a los campeones y subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey de la temporada anterior. Desde 2020 se disputa como un torneo de cuatro equipos y en 2027 se celebrará por primera vez en Turquía.

El Barcelona llegará a Estambul como vigente campeón y favorito. El conjunto catalán conquistó en enero de 2026 su 16.º título, con el que amplió su récord, tras vencer al Real Madrid en la final de Yeda. Fue su tercera victoria en un Clásico de la Supercopa en cuatro años. Se clasifica como campeón de LaLiga, mientras que el Real Madrid participa como subcampeón de liga.

La novedad de este año procede de la Copa del Rey. La Real Sociedad sorprendió al Atlético de Madrid en la final de 2026 y ganó por 4-3 en la tanda de penaltis después de la prórroga para conquistar su cuarto título copero. Ambos finalistas lograron así su plaza en Estambul. Eso deja una Supercopa poco habitual, sin el Athletic de Bilbao ni ningún equipo de menor rango: solo cuatro grandes clubes.

El sorteo de semifinales añade otro aliciente. El formato enfrenta al campeón de la Copa del Rey con el subcampeón de LaLiga, por lo que la Real Sociedad tendrá la oportunidad de medirse al Real Madrid, mientras que el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Una final con Clásico vuelve a ser posible, pero, por primera vez en años, está lejos de estar garantizada.

¿Qué equipos juegan la Supercopa de España 2027?

Los cuatro clubes saben lo que hace falta para ganar el trofeo. Estos son los participantes y su palmarés en la Supercopa: