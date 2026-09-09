Cómo comprar entradas para la Serie A 2026/27: calendario de partidos, precios medios y más

Reserva entradas de la Serie A:

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¿Cómo comprar entradas de la Serie A?

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality adicionales.

Para comprar entradas de la Serie A, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que dirigirte a la sección "Entradas".

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, o quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial, o quizá buscas hacerte con entradas de última hora, puedes plantearte recurrir a vendedores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Serie A?

El coste de las entradas de la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados por grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos tramos difieren de un club a otro, con las entradas más baratas a partir de unos 40 € en sitios de reventa.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas tienen el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categoría, con enfrentamientos destacados ante grandes rivales, como el derbi de Milán (AC Milan vs Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma vs Lazio), situados en el nivel más alto, con precios que aumentan en consecuencia.

A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2026-2027, sus estadios, las previsiones de precios de las entradas en día de partido, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.

Clubes de la Serie A 2026-27 por precio de entradas

Club Estadio Rango de precios de entradas (adulto) Abono de temporada (adulto) AC Milan Estadio San Siro 30 € - 220 € Desde 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Desde 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Desde 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Desde 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Desde 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Desde 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Desde 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Desde 200 € Inter de Milán Estadio San Siro 30 € - 240 € Desde 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Desde 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Desde 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Desde 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Desde 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Desde 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Desde 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Desde 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Desde 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Desde 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Desde 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Desde 250 €

Todo lo que necesitas saber sobre la Serie A

La Serie A está considerada una de las ligas de fútbol más prestigiosas del planeta y cuenta con algunos de los clubes más grandes y con más apoyo del mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milán, todos ellos con historias largas e ilustres.

La Serie A también atrae a una gran cantidad de jugadores talentosos, así que no es de extrañar que aficionados de los cuatro rincones del mundo quieran venir a Italia para ver en persona el apasionante espectáculo. Además del atractivo del fútbol de primer nivel, muchas personas también viajan en masa para disfrutar de todo lo que el país tiene que ofrecer.

Antes del inicio de la temporada 1929-30 de fútbol en Italia, se llevó a cabo una reestructuración del Campeonato Italiano de Fútbol existente, que se había disputado desde 1898, hacia un formato nacional de todos contra todos, lo que estableció el formato de la Serie A tal y como la conocemos y nos gusta hoy.

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha estado situada de forma constante entre las ligas más fuertes del fútbol mundial. A partir de la campaña 2025/26, la Serie A ocupaba el segundo puesto en la clasificación de coeficientes de la UEFA en función de las actuaciones en competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas, por detrás de la Premier League de Inglaterra y por delante de La Liga de España.

El Inter de Milán es el vigente campeón, después de conquistar su segundo título de la Serie A en el espacio de tres temporadas y el 21.º en total durante la última campaña. Los 'Nerazzurri' también se hicieron con la Coppa Italia, para asegurar múltiples títulos en una misma temporada por primera vez desde su famosa campaña del triplete de 2009/2010.

Sin embargo, es la Juventus la que destaca por encima del resto en lo que respecta a títulos de liga ganados. La 'Vecchia Signora' suma un total de 36 títulos italianos, incluida una racha de nueve campeonatos consecutivos entre 2011-2020.