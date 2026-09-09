Reserva entradas de la Saudi Pro League:

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🎟️ Entradas del Al-Ittihad: RESERVAR ENTRADAS

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Lista completa de partidos de la próxima jornada 6

Aquí están todos los partidos programados actualmente en las próximas 2 jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos.

Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli ocasionalmente juegan partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Yeda, además de en su sede principal, el Alinma Stadium, así que no te sorprendas si aparecen ambos recintos para el mismo club.

Jornada 6

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas lun., 7 de sept. de 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20:30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas lun., 7 de sept. de 2026 Al Hilal vs Neom SC 23:00 Kingdom Arena Entradas mar., 8 de sept. de 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20:30 Al Ettifaq Club Stadium Entradas mar., 8 de sept. de 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20:55 Al Hazem Club Stadium Entradas mar., 8 de sept. de 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23:00 Alinma Stadium Entradas mar., 8 de sept. de 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23:00 Mohammed Entradas mié., 9 de sept. de 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20:55 Al Hazem Club Stadium Entradas mié., 9 de sept. de 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23:00 Maydan Tamweel Al Oula Entradas mié., 9 de sept. de 2026 Al Nassr vs Abha 23:00 Al-Awwal Park Entradas

¿Cómo comprar entradas de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí, viernes y sábado, y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si buscas asegurarte asientos antes de la venta oficial o esperas conseguir entradas de última hora, quizá quieras considerar al minorista secundario StubHub, con entradas desde 17 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.

Sin embargo, los eventos destacados, especialmente con equipos de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las zonas de mejor visibilidad.

También existe una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en StubHub. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de venta de una entrada, según el partido y la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se creara en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes distintos se han proclamado campeones de Arabia Saudí si nos remontamos a aquellos primeros años. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han sido para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al final de la temporada 2025/26 bajo el mando de Jorge Jesus. Desde entonces, Ange Postecoglou se ha hecho cargo de la defensa del título en 2026/27.

El éxito lleva inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr estaba en el paraíso, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso a los vecinos locales y archirrivales Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de las principales ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh, un viaje a la capital saudí para cualquier amante del deporte suele implicar asistir a un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez habiendo jugado, o jugando todavía, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta cada vez que esos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riad hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda, a orillas del mar Rojo, ha resistido con firmeza a lo largo de los años y es uno de los mayores clubes de fútbol del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados les encantaría verlo en directo, especialmente cuando cuenta con una brillante plantilla que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene una importancia extra para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará un largo parón a mitad de temporada, del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, para permitir que Arabia Saudí albergue la Copa Asiática de la AFC 2027.