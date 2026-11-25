La primera edición de la Rugby Nations Championship se acerca a un desenlace emocionante, con una fase final histórica, la primera de este tipo, prevista del 27 al 29 de noviembre, de viernes a domingo, en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes y reserva tus entradas hoy mismo.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación de liga en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente de la posición en la que termine cada una de las doce selecciones en la fase de grupos, todas disputarán la fase final. GOAL te ofrece la información más reciente sobre cómo comprar entradas para la World Rugby Nations Championship 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la fase final de la World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la fase de grupos de la Nations Championship 2026, la fase final se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, entre Sudáfrica y Francia, decidirá el campeón absoluto el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha y hora local Posición en juego y partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: Fiyi-Italia Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: Irlanda-Australia Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: Gales-Japón Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: Inglaterra-Nueva Zelanda Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: Escocia-Argentina Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: Sudáfrica-Francia Entradas

Cómo comprar entradas para la fase final de la World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas para los seis partidos de la fase final en el Allianz Stadium de Twickenham se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial de la Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su plataforma de venta de entradas asociada.

Las entradas de la competición salieron a la venta en diferentes fechas según el tipo de partido y los distintos periodos de prioridad:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

: Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros. Venta general para la fase final: Las entradas para el fin de semana de la fase final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para la fase final de la World Rugby Nations Championship 2026?

Para las jornadas con dos partidos y los abonos de varios días de la fase final, los precios oficiales se distribuyen así:

Viernes 27 de noviembre, dos partidos : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 libras.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 libras. Sábado 28 de noviembre, dos partidos : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 libras.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 libras. Domingo 29 de noviembre, dos partidos : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 libras.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 libras. Abonos para varios días, de dos o tres jornadas: Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de tres días para adultos cuesta entre 242 y 514 libras.

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información. También puedes consultar plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Paquetes prémium y entradas de hospitality para la World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, «hospitality» es el nombre que recibe un paquete de gama alta para el día del partido que ofrece más servicios que una entrada normal.

Estas experiencias pueden incluir desde el acceso a salas y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones de restauración, desde bufés hasta menús de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y abonos oficiales pueden comprarse directamente a través de canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas de la Nations Championship y de las webs de las distintas selecciones.

: Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas de la Nations Championship y de las webs de las distintas selecciones. Proveedores oficiales de hospitality: El agente exclusivo de hospitality del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar qué incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en la World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 selecciones de élite mundial, repartidas en dos grupos geográficos de seis. Así quedaron tras la fase de grupos:

Selecciones del hemisferio norte (puntos en la fase de grupos) Selecciones del hemisferio sur (puntos en la fase de grupos) Francia (26 puntos) Sudáfrica (22 puntos; diferencia de puntos: +135) Inglaterra (25 puntos) Nueva Zelanda (22 puntos; diferencia de puntos: +41) Irlanda (24 puntos) Australia (14 puntos) Escocia (20 puntos) Argentina (11 puntos) Gales (17 puntos) Japón (5 puntos) Italia (2 puntos) Fiyi (4 puntos)

¿Cuál es el formato de la World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un solo rival, cada selección se enfrenta una vez a las seis del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos a domicilio.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos a domicilio. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputó en noviembre. Se invierte el formato y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados ante los equipos del sur.

Fase final

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajarán a Londres para disputar un partido por la posición final contra la selección que haya acabado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.