Cómo comprar entradas para la Primeira Liga 2026/27: próximos partidos, precios, información sobre los estadios y más

El Porto se impuso la temporada pasada en la batalla entre los «Big 3» de Portugal para proclamarse campeón de la Primeira Liga por 31.ª vez. Con Benfica y Sporting CP decididos a recuperar la corona, todo está preparado para otra campaña apasionante.

Aunque los dos gigantes lisboetas y el Porto suelen acaparar la mayoría de los titulares del fútbol portugués, hay otros quince clubes de la Primeira Liga que aspiran a dar pasos positivos en los próximos meses, y hoy puedes reservar entradas para ver a cualquiera de ellos en directo.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Primeira Liga portuguesa, incluido el próximo calendario, dónde puedes comprar entradas y cuánto cuestan.

Próximos partidos destacados de la Primeira Liga portuguesa

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Vie., 28 de ago. (20:15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Entradas Sáb., 29 de ago. (15:30) Alverca vs Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Entradas Sáb., 29 de ago. (15:30) Arouca vs Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Entradas Sáb., 29 de ago. (18:00) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Entradas Dom., 30 de ago. (15:30) Nacional vs Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Entradas Dom., 30 de ago. (18:00) Casa Pia vs Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Entradas Dom., 30 de ago. (20:30) Famalicão vs Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Entradas Lun., 31 de ago. (18:45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisboa) Entradas Lun., 31 de ago. (20:45) Sporting Braga vs Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Sporting CP vs Nacional Estádio José Alvalade (Lisboa) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Alverca vs Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Estrela vs Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Gil Vicente vs Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Santa Clara vs Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores) Entradas 4/5/6/7 de sep. (Por confirmar) Vitória Guimarães vs Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Entradas

Cómo comprar entradas para la Primeira Liga portuguesa

Las entradas oficiales de la Primeira Liga portuguesa pueden comprarse directamente a través de los canales de venta de entradas de cada club anfitrión, ya que la liga no vende entradas de forma centralizada.

Las entradas para los partidos habituales suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del encuentro para los socios del club, y las localidades restantes se ponen a disposición del público general aproximadamente una semana antes del partido.

Conviene señalar, no obstante, que si quieres ver partidos de alto perfil como O Clássico (Benfica vs Porto) o el Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), las entradas casi nunca salen a la venta general, ya que los socios del club suelen comprar todas las disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos de la Primeira Liga portuguesa en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Primeira Liga portuguesa?

Las entradas oficiales para los partidos de la Primeira Liga portuguesa varían significativamente según el club, el rival y tu condición de miembro, con precios base estándar para el público general que suelen oscilar entre 30 € y 90 €. Para los socios del club, conocidos como Sócios, los precios pueden bajar a entre 15 € y 40 € por partido.

Sin embargo, como la Primeira Liga está muy localizada, los marcos de precios los determinan de forma independiente los clubes, especialmente Benfica, Sporting CP y Porto.

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Récords y estadísticas de la Primeira Liga portuguesa

La Primeira Liga portuguesa, fundada en 1934, está famosa y claramente dominada por los «Big Three» (Os Três Grandes): Benfica, Porto y Sporting CP. Entre los tres, han ganado todos los campeonatos salvo dos en la historia de la liga. Esos dos títulos ajenos al Big 3 los lograron Belenenses (1945-46) y Boavista (2000-01).

Títulos consecutivos: el Porto es el único club que ha ganado 5 títulos consecutivos, una hazaña que logró entre 1994 y 1999.

Racha más larga sin perder: el Porto estableció el récord con 58 partidos consecutivos de liga sin perder bajo las órdenes de Sérgio Conceição entre 2020 y 2022.

La sacudida del Boavista de 2001: Boavista rompió un monopolio de 55 años en manos de los Big Three al conquistar el título de 2000-01 bajo la dirección de Jaime Pacheco, lo que provocó celebraciones masivas en toda la ciudad de Porto.

Nunca descendieron: Benfica, Porto y Sporting CP nunca han descendido desde la fundación de la liga.

Estadios y sedes de la Primeira Liga portuguesa

Club Estadio y ubicación Capacidad Benfica Estádio da Luz (Lisboa) 68.100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lisboa) 52.095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50.033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30.286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30.029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores) 12.500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12.046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10.600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9.288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7.000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6.932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6.912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6.150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5.300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5.200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5.186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5.094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5.000

*Nota: Casa Pia juega sus partidos como local en el neutral Estádio Municipal de Rio Maior, ya que su propio campo no cumple los requisitos de la máxima categoría.



