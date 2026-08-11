Cómo comprar entradas para la FA Cup 2026/27: fechas confirmadas de las rondas, precio medio de las entradas y más

La FA Cup 2026/27 promete estar a la altura de su reputación como la competición eliminatoria más impredecible del mundo, con clubes de toda la pirámide del fútbol inglés compitiendo por un puesto en el estadio de Wembley para el duelo definitivo.

Después de meses de rondas de clasificación, sorpresas y drama de alta intensidad, todo quedará preparado para otra gran final en la casa del fútbol inglés en mayo de 2027.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas, incluido cómo comprarlas, los costes estimados, el calendario de la competición y las opciones prémium.

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¿Cuál es el calendario de la FA Cup?

Las rondas de clasificación de la FA Cup de esta temporada comenzaron el sábado, 8 de agosto de 2026.

La competición completa se extiende durante más de nueve meses y culmina con la gran final en el estadio de Wembley el sábado, 22 de mayo de 2027.

Las fechas clave de las rondas del torneo propiamente dicho incluyen:

7 de noviembre de 2026: primera ronda propiamente dicha (entran la EFL League One y la League Two)

5 de diciembre de 2026: segunda ronda propiamente dicha

9 de enero de 2027: tercera ronda propiamente dicha (entran la Premier League y el Championship)

13 de febrero de 2027: cuarta ronda propiamente dicha

6 de marzo de 2027: quinta ronda propiamente dicha

3 de abril de 2027: cuartos de final

24–25 de abril de 2027: semifinales

22 de mayo de 2027: final

¿Cómo comprar entradas para partidos de la FA Cup?

Comprar entradas directamente en los portales oficiales de venta de entradas de los clubes participantes es la forma más segura y fiable de conseguir localidades para la FA Cup.

Asignaciones prioritarias: las entradas para partidos de la FA Cup no se incluyen automáticamente en el paquete estándar de abono de temporada de un club. Sin embargo, los abonados y los miembros oficiales del club tienen acceso prioritario durante ventanas de compra específicas.

las entradas para partidos de la FA Cup no se incluyen automáticamente en el paquete estándar de abono de temporada de un club. Sin embargo, los abonados y los miembros oficiales del club tienen acceso prioritario durante ventanas de compra específicas. Asignaciones para Wembley (semifinales y final): los clubes participantes en las semifinales y la final reciben asignaciones individuales de entradas, normalmente de unas 30.000 entradas por club para los partidos en Wembley. Estas se distribuyen directamente por los clubes finalistas en función de los puntos de fidelidad y la condición de abonado.

los clubes participantes en las semifinales y la final reciben asignaciones individuales de entradas, normalmente de unas 30.000 entradas por club para los partidos en Wembley. Estas se distribuyen directamente por los clubes finalistas en función de los puntos de fidelidad y la condición de abonado. Mercados secundarios: para los aficionados que se queden sin la asignación oficial del club, las plataformas secundarias ofrecen opciones alternativas de reventa para los partidos de alta demanda. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio web en el que vayas a comprar.

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¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la FA Cup?

La demanda y los precios de las entradas aumentan a medida que la competición avanza hacia la gran cita de Wembley en mayo. Aquí tienes un desglose de los precios medios de las entradas:

A discreción del club local (rondas 1–6): la FA establece un precio mínimo de 10 £ para las primeras rondas hasta los cuartos de final. Los clubes locales fijan los precios faciales en función del nivel del rival y de la ubicación del asiento.

la FA establece un precio mínimo de 10 £ para las primeras rondas hasta los cuartos de final. Los clubes locales fijan los precios faciales en función del nivel del rival y de la ubicación del asiento. Estructura por categorías en Wembley (semifinales y final): los precios oficiales de Wembley están estandarizados en las bandas de asientos de Categoría 1 a Categoría 4, con entradas de adulto que van de 30 £ a 120 £ para las semifinales y de 50 £ a 255 £ para la final.

Fecha Ronda Ubicación Precio medio estimado a valor facial Sábado, 7 de nov. de 2026 Primera ronda propiamente dicha Varios estadios 10 £ – 25 £ Sábado, 5 de dic. de 2026 Segunda ronda propiamente dicha Varios estadios 15 £ – 30 £ Sábado, 9 de ene. de 2027 Tercera ronda propiamente dicha Varios estadios 20 £ – 45 £ Sábado, 13 de feb. de 2027 Cuarta ronda propiamente dicha Varios estadios 25 £ – 50 £ Sábado, 6 de mar. de 2027 Quinta ronda propiamente dicha Varios estadios 30 £ – 60 £ Sábado, 3 de abr. de 2027 Cuartos de final Varios estadios 35 £ – 75 £ Sábado, 24 de abr. de 2027 Semifinales Estadio de Wembley, Londres 45 £ – 90 £ (media: ~60 £) Sábado, 22 de may. de 2027 Final Estadio de Wembley, Londres 50 £ – 175 £+ (media: ~100 £)

Conseguir entradas para la FA Cup permite a los aficionados más apasionados vivir en directo la magia atemporal, las sorpresas y el intenso drama eliminatorio del fútbol inglés. Para asegurarte de que tu perfil de usuario recién registrado reciba el mayor rendimiento posible de tu diseño inicial, utilizar un código de registro es muy beneficioso. Visita nuestra página específica para activar tu bono de introducción usando nuestro código promocional oficial de betwinner.