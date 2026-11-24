La principal competición de clubes de Sudamérica llega a su desenlace. La final de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL, 67.ª edición del torneo, enfrenta al poderoso SE Palmeiras brasileño con el gigante argentino Estudiantes de La Plata en un partido único en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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Final de la Copa Libertadores 2026: fecha y detalles del partido

Terminadas las semifinales, solo queda un partido en el calendario de la Copa Libertadores 2026:

Partido Fecha y hora (GST) Hora local (Montevideo) Estadio Árbitro Entradas SE Palmeiras contra Estudiantes de La Plata Domingo 29 de noviembre, 00:00 Sábado 28 de noviembre, 17:00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Entradas

Cómo llegaron a Montevideo: resultados de las semifinales

Ambos finalistas superaron dramáticas tandas de penaltis en octubre para asegurarse un puesto en Uruguay:

SE Palmeiras eliminó a Fluminense FC por 5-3 en los penaltis tras un empate 2-2 en el global de la eliminatoria (Palmeiras ganó la ida 2-1 en el Maracaná el 14 de octubre, antes de que Fluminense venciera 1-0 en São Paulo el 21 de octubre).

eliminó a por 5-3 en los penaltis tras un empate 2-2 en el global de la eliminatoria (Palmeiras ganó la ida 2-1 en el Maracaná el 14 de octubre, antes de que Fluminense venciera 1-0 en São Paulo el 21 de octubre). Estudiantes de La Plata eliminó al vigente campeón, Flamengo, por 3-2 en los penaltis después de dos empates consecutivos sin goles en La Plata y Río de Janeiro.

Cómo comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL gestionó la primera venta oficial de entradas para la final de 2026 en dos fases: una venta anticipada a partir del 29 de octubre, que incluía paquetes de hospitalidad y localidades reservadas para las aficiones de los clubes, seguida de la venta al público general el 2 de noviembre.

Como las entradas de la venta oficial para las zonas neutrales y las de los clubes se agotan rápidamente una vez confirmados los finalistas, las plataformas fiables de reventa de entradas son ahora la opción más segura para los viajeros internacionales, los aficionados neutrales y quienes compran a última hora:

Acceso verificado a última hora: Consulta los asientos disponibles en las tribunas oeste y este y en las zonas de las aficiones sin necesidad de ser socio de un club.

Consulta los asientos disponibles en las tribunas oeste y este y en las zonas de las aficiones sin necesidad de ser socio de un club. Protección al comprador: Las plataformas de reventa de confianza garantizan para cada pedido una entrada válida o la devolución del dinero.

Las plataformas de reventa de confianza garantizan para cada pedido una entrada válida o la devolución del dinero. Entrega al móvil: Las entradas digitales se transfieren directamente a tu teléfono antes del día del partido en Montevideo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Libertadores 2026?

La CONMEBOL confirmó los precios oficiales de las entradas para la final de 2026 en cuatro categorías, desde 95 $ hasta 450 $:

Categoría de entrada Zona del estadio Precio oficial Categoría 1 Tribuna oeste (central / prémium) 340 $ Categoría 2 Tribuna este (neutral / general) 250 $ Categoría 3 Zonas reservadas para las aficiones (gradas de Palmeiras y Estudiantes) 95 $ Hospitalidad Sala VIP y paquetes prémium 450 $

Todo lo que necesitas saber sobre

Reedición de la final de 1968: Palmeiras y Estudiantes ya se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores de 1968, que también se decidió en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, Estudiantes ganó el partido de desempate por 2-0 para conquistar su primer título continental.

Palmeiras y Estudiantes ya se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores de 1968, que también se decidió en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, Estudiantes ganó el partido de desempate por 2-0 para conquistar su primer título continental. La racha brasileña frente a la historia argentina: Los clubes brasileños han ganado las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores. Palmeiras disputará su octava final (fue campeón en 1999, 2020 y 2021; este último título también lo ganó en el Estadio Centenario), mientras que Estudiantes , cuatro veces campeón (1968, 1969, 1970 y 2009), aspira a lograr su primer título en 17 años.

Los clubes brasileños han ganado las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores. disputará su octava final (fue campeón en 1999, 2020 y 2021; este último título también lo ganó en el Estadio Centenario), mientras que , cuatro veces campeón (1968, 1969, 1970 y 2009), aspira a lograr su primer título en 17 años. Estadio Centenario, Montevideo: El histórico estadio acogió el primer partido de la Copa Libertadores en 1960 y será sede de su segunda final a partido único tras la de 2021. Llega con antelación el día del partido para pasar los controles de seguridad de la CONMEBOL y comprueba la puerta indicada en tu entrada, ya que el acceso para los aficionados neutrales y los de los clubes es diferente.

Así es el formato de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 se desarrolló en ocho fases a lo largo del año: