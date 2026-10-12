La competición de clubes más importante del fútbol sudamericano ha llegado a su fase decisiva. La Copa Libertadores 2026, la 67.ª edición del principal torneo de la CONMEBOL, disputa sus semifinales este octubre antes de la final a partido único del 28 de noviembre en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Tanto si buscas entradas para los decisivos partidos de vuelta de las semifinales como si planeas viajar a Montevideo para la final, aquí tienes todo lo que necesitas saber: próximos partidos, disponibilidad de entradas, precios orientativos y formato del torneo.

Próximos partidos y entradas de la Copa Libertadores 2026

Calendario de las semifinales y la final

Con los octavos y los cuartos de final ya concluidos, cuatro potencias continentales siguen en la lucha por el trofeo:

Fluminense contra Palmeiras

Ida: 14 de octubre de 2026, Estádio Maracanã, Río de Janeiro

Vuelta: 21 de octubre de 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata contra Flamengo

Ida: 15 de octubre de 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Vuelta: 22 de octubre de 2026, Estádio Maracanã, Río de Janeiro

Final de la Copa Libertadores

Fecha: 28 de noviembre de 2026

Estadio: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Cómo comprar entradas para la Copa Libertadores 2026

La venta oficial de entradas para las eliminatorias a doble partido corre a cargo de cada club anfitrión a través de sus distribuidores oficiales, con periodos de venta prioritarios para sus socios.

Para la final a partido único en Montevideo, la CONMEBOL pone a la venta entradas para el público general tanto en zonas neutrales como en las gradas asignadas a los finalistas.

Para los viajeros internacionales, los aficionados visitantes o quienes busquen asientos de categoría superior sin esperar a los limitados periodos de venta de los clubes, las plataformas de reventa ofrecen la opción más flexible.

Las plataformas de reventa de confianza anuncian entradas verificadas para todos los partidos eliminatorios restantes y para la final del 28 de noviembre.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Libertadores 2026?

Los precios oficiales de la final de 2026 aún no se han confirmado. La CONMEBOL suele anunciar las categorías de entradas para la final una vez definidas las zonas de protocolo del estadio y los cupos de los finalistas, normalmente unas semanas después de las semifinales. Como referencia, los precios de las categorías en finales recientes de la Copa Libertadores han sido los siguientes:

Categoría 1: ~320 $

Categoría 2: ~200 $

Categoría 3: ~95 $

Cada club finalista también gestiona su propio cupo y los precios de las zonas destinadas a su afición, por lo que estos pueden variar según los dos equipos que lleguen a Montevideo. Los precios de las entradas para cuartos de final y semifinales los fija, por lo general, el club anfitrión y varían en función del rival y del estadio. Suelen ir desde entradas generales económicas hasta asientos de categoría superior que, en el mercado de reventa, cuestan bastante más que su precio original.

Así funciona el formato de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores se disputa a lo largo de ocho fases y abarca casi todo el año futbolístico:

Primera, segunda y tercera fase previa (febrero-marzo): Los clubes con peor posición de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela lucharon por las plazas restantes en la fase de grupos. Fase de grupos (abril-mayo): 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzaron. Octavos de final, cuartos de final y semifinales (agosto-octubre): Eliminatorias a doble partido, con los cruces determinados por el rendimiento en la fase de grupos. Final (noviembre): Un único partido en sede neutral, el Estadio Centenario de Montevideo en 2026.

Brasil y Argentina aportan el mayor número de clubes, con ocho y siete representantes respectivamente, reflejo de su continua fortaleza en la competición continental. Independiente ostenta el récord de títulos de la Libertadores entre los clubes argentinos, mientras que los equipos brasileños han ganado las últimas siete ediciones consecutivas.