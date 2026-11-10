Cómo comprar entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026: fechas, precios y más

La Copa Intercontinental de la FIFA volverá en 2026 para celebrar su tercera edición. Reunirá a los campeones de las seis confederaciones continentales del fútbol mundial para coronar al campeón del mundo de clubes. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli y Auckland FC ya tienen asegurada su plaza en el torneo, mientras que el representante de Sudamérica se decidirá más adelante este año.

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¿Cuándo se disputa la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 9 de diciembre de 2026 Derbi de las Américas: Toluca contra el campeón de la Copa Libertadores Doha, Catar Entradas 12 de diciembre de 2026 Copa Challenger de la FIFA: ganador de la Copa África-Asia-Pacífico contra el ganador del Derbi de las Américas Doha, Catar Entradas 16 de diciembre de 2026, a mediados de mes Final de la Copa Intercontinental de la FIFA: Paris Saint-Germain contra el ganador de la Copa Challenger Doha, Catar Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Ticombo es la mejor opción para conseguir entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 una vez que se pongan a la venta las de los partidos. La plataforma ofrece entradas verificadas para encuentros de fútbol de todo el mundo, con garantías de protección al comprador y pagos seguros en cada pedido. Basta con seleccionar el partido al que se desea asistir, elegir entre las entradas disponibles según la categoría y la ubicación del asiento, y completar la compra en unos pocos clics.

Mientras tanto, conviene estar pendiente de Ticombo, ya que las entradas se publican en cuanto se confirman las sedes y las fechas. Una vez disponibles, habrá que actuar rápido, teniendo en cuenta lo pronto que se agotaron en ediciones anteriores.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Aún no se han publicado los precios exactos para 2026, pero las ediciones recientes sirven de referencia. Para la edición de 2025 en Catar, las entradas de venta general de la propia FIFA costaban desde solo 20 QAR, unos 5 dólares estadounidenses, en las primeras rondas, mientras que las plataformas de reventa mostraron una horquilla de precios mucho más amplia cuando aumentó la demanda.

Las entradas para la final de la Copa Intercontinental han oscilado entre unos 82 dólares estadounidenses para los asientos disponibles más baratos y un precio medio de aproximadamente 217 dólares estadounidenses para una entrada de categoría intermedia.

Los partidos de la Copa África-Asia-Pacífico y del Derbi de las Américas suelen ofrecer las entradas más asequibles del torneo, mientras que la Copa Challenger y la propia final tienen precios más elevados por lo que hay en juego. En Ticombo, los precios varían según la oferta y la demanda en tiempo real, por lo que cuanto antes compren los aficionados una vez que salgan las entradas a la venta, más posibilidades tendrán de conseguir el asiento más barato disponible. La plataforma también permite comparar las categorías de asientos, lo que facilita encontrar una entrada ajustada al presupuesto sin renunciar al ambiente del partido.

Todo lo que debes saber sobre la Copa Intercontinental de la FIFA 2026

La Copa Intercontinental sigue un formato de cuatro fases y cinco partidos. La Copa África-Asia-Pacífico abre el torneo con una eliminatoria de dos partidos entre los campeones de la AFC y la CAF y el representante de Oceanía. La organización alterna cada año entre Asia y África. Después, el Derbi de las Américas enfrenta al ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el campeón de la Copa Libertadores en un solo partido. Los ganadores de esas dos eliminatorias se miden en la Copa Challenger de la FIFA en una sede neutral, y el vencedor avanza a la final para enfrentarse al ganador de la Champions League de la UEFA, que accede directamente sin disputar ninguna ronda anterior.

Cinco de las seis plazas para 2026 ya están ocupadas. Al-Ahli se clasificó como ganador de la Liga de Campeones Élite de la AFC tras vencer al Machida Zelvia en Yeda; Toluca se aseguró la plaza de la CONCACAF al derrotar a Tigres en una tanda de penaltis; Mamelodi Sundowns ganó la final de la Liga de Campeones de la CAF contra AS FAR; y Auckland FC obtuvo la plaza de Oceanía al conquistar la edición inaugural de la Liga Profesional de la OFC. Paris Saint-Germain participa como campeón de Europa y defensor del título de la Copa Intercontinental después de revalidar la Champions League ante el Arsenal en los penaltis en Budapest, por lo que volverá a acceder directamente a la final. La única plaza pendiente corresponde a Sudamérica: el campeón de la Copa Libertadores 2026 se decidirá más adelante este año.