Hemos asistido recientemente a un apasionante rugby league doméstico en la Super League y la NRL, pero ahora la atención se desplaza al panorama internacional, ya que la Copa del Mundo de Rugby League arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.

Nos espera un mes de acción intensa y emocionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones luchando por la gloria mundial, y puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y la 13.ª en total desde el torneo inaugural de 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia por parte de sus compañeros coanfitriones y rivales antípodas, Nueva Zelanda, así como de Inglaterra, Samoa y Tonga.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby League, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

La Copa del Mundo de Rugby League 2026, coorganizada por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebrará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, gran cita de un mes de duración, contará con 18 partidos en total, 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El evento también se disputará simultáneamente junto a las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Partidos de la fase de grupos 15 de octubre - 1 de noviembre Semifinales 7/8 de noviembre Final 15 de noviembre

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través del sitio de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad anfitriona y estadio concretos.

La principal plataforma autorizada de distribución es Ticketmaster Australia, y Ticketmaster New Zealand. Dependiendo del recinto específico, como los partidos disputados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da confianza a los compradores de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Las entradas oficiales de admisión general para la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) parten de 19 AUD para adultos, pero los precios variarán en función del partido concreto, el recinto y la categoría del asiento.

Tipo de partido Entrada de adulto (16+) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 AUD Desde 49 AUD Final (Suncorp Stadium) Desde 39 AUD Desde 109 AUD





Aunque los mapas de categorías individuales específicos dependen en gran medida de la distribución de los 10 diferentes estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:

Categoría 1 / Premium : situada a lo largo de la línea de medio campo y en los laterales de la grada inferior, ofreciendo las mejores vistas centrales del terreno de juego.

Categoría 2 : normalmente ubicada en los niveles laterales superiores o en las esquinas de los estadios.

Categoría 3 / Admisión general : normalmente situada detrás de los palos o en las gradas superiores más altas, ofreciendo las opciones de entrada más asequibles.

Sigue de cerca los sitios oficiales de las selecciones nacionales cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Fecha y hora (local) Partido Estadio (ubicación) Entradas Jue., 15 oct. (20:05 AEDT) Grupo A: Australia vs Nueva Zelanda Allianz Stadium (Sídney) Entradas Vie., 16 oct. (17:45 AEDT) Grupo B/C: Samoa vs Francia CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sáb., 17 oct. (14:25 PGT) Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea vs Líbano Santos National Football Stadium (Port Moresby) Por confirmar Sáb., 17 oct. (17:05 AWST) Grupo B/C: Inglaterra vs Tonga HBF Park (Perth) Entradas Dom., 18 oct. (16:05 AEDT) Grupo A: Fiyi vs Islas Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Entradas Vie., 23 oct. (20:05 AEDT) Grupo B/C: Tonga vs Líbano CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sáb., 24 oct. (14:25 PGT) Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea vs Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Por confirmar Sáb., 24 oct. (14:35 AWST) Grupo B/C: Inglaterra vs Francia HBF Park (Perth) Entradas Dom., 25 oct. (18:05 NZDT) Grupo A: Nueva Zelanda vs Islas Cook One NZ Stadium (Christchurch) Entradas Dom., 25 oct. (19:05 AEST) Grupo A: Australia vs Fiyi Suncorp Stadium (Brisbane) Entradas Vie., 30 oct. (20:05 AEDT) Grupo B/C: Inglaterra vs PNG WIN Stadium (Wollongong) Entradas Sáb., 31 oct. (14:30 AEST) Grupo A: Nueva Zelanda vs Fiyi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Entradas Sáb., 31 oct. (19:05 AEST) Grupo A: Australia vs Islas Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Entradas Dom., 1 nov. (17:40 AEDT) Grupo B/C: Líbano vs Francia y Tonga vs Samoa CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sáb., 7 nov. (20:05 AEDT) 1.ª semifinal - Por confirmar McDonald Jones Stadium (Newcastle) Por confirmar Dom., 8 nov. (20:05 AEDT) 2.ª semifinal - Por confirmar Allianz Stadium (Sídney) Por confirmar Dom., 15 nov. (18:35 AEST) Final - Por confirmar Suncorp Stadium (Brisbane) Por confirmar

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Los siguientes diez recintos albergarán partidos en la Copa del Mundo de Rugby League de este año:

País Estadio (ubicación) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sídney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sídney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Copa del Mundo de Rugby League?

La edición inaugural de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año Ganadores Subcampeones Resultado de la final Estadio (ubicación) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inglaterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nueva Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nueva Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nueva Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inglaterra 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australia Gran Bretaña 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australia Nueva Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretaña 13-12 Sydney Cricket Ground (Sídney)







