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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para la AFC Champions League Elite: calendario completo de 2026/27, dónde comprarlas, precios y más

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AFC Liga de Campeones

Así es como podrías sentarte en algunos de los próximos partidos destacados de Asia

La competición de clubes más emblemática de Asia está de vuelta, con la AFC Champions League Elite 2026/27 ya en marcha. El torneo se ha ampliado a 32 equipos por primera vez desde su cambio de nombre en 2024/25, y la fase de liga se prolongará hasta febrero de 2027 antes de una fase final centralizada en Arabia Saudí.

Deja que GOAL te guíe para hacer realidad tus sueños futbolísticos asiáticos asegurando entradas para algunos partidos inolvidables de la AFC Champions League Elite esta temporada. Consulta a continuación la lista completa de partidos y cómo puedes comprar entradas para cada jornada.

Entradas para la AFC Champions League EliteComprar ahora

Lista completa de partidos de la AFC Champions League Elite 2026/27

La AFC y los clubes confirman las fechas exactas de los partidos, los horarios de inicio y las sedes dentro de cada ventana de jornada cuando se acerca la disputa de los encuentros, así que por ahora aparecen por franjas de fechas de cada jornada. Consulta el enlace de entradas para ver la información más reciente a medida que los partidos queden cerrados.

FechaPartidoSedeEntradas
14-16 sep 2026 (J1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
14-16 sep 2026 (J1)Shabab Al Ahli vs TractorPor confirmarEntradas
14 sep 2026 (J1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorEntradas
14-16 sep 2026 (J1)Al-Ahli vs PakhtakorPor confirmarEntradas
14 sep 2026 (J1)Esteghlal vs Al SaddPor confirmarEntradas
14-16 sep 2026 (J1)Al-Qadsiah vs Al WaslPor confirmarEntradas
15 sep 2026 (J1)Al Ain vs Al-NassrPor confirmarEntradas
15 sep 2026 (J1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiadEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Ratchaburi vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas
15-16 sep 2026 (J1)Port vs Vissel KobePor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Pakhtakor vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Tractor vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Al Wasl vs Al-AhliPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Al-Nassr vs NeftchiPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Al-Gharafa vs EsteghlalPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Al Sadd vs Al-HilalPor confirmarEntradas
12-14 oct 2026 (J2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Kyoto Sanga vs RatchaburiPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Buriram United vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
13-14 oct 2026 (J2)Kashiwa Reysol vs PortPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Neftchi vs Al-IttihadPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Al-Ahli vs Al-GharafaPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Al Ain vs TractorPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Al-Nassr vs Al WaslPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Al-Qadsiah vs Al SaddPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalPor confirmarEntradas
26-28 oct 2026 (J3)Al-Shamal vs Al-HilalPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Johor Darul Ta'zim vs PortPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobePor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
27-28 oct 2026 (J3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Pakhtakor vs Al-NassrPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Tractor vs NeftchiPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Al Sadd vs Al-AhliPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Al-Ittihad vs Al AinPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Esteghlal vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
2-4 nov 2026 (J4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Newcastle Jets vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Vissel Kobe vs RatchaburiPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Port vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
3-4 nov 2026 (J4)Buriram United vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Neftchi vs Al-HilalPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Al Ain vs EsteghlalPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Tractor vs Al WaslPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Al-Shamal vs Al-AhliPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Al-Ittihad vs PakhtakorPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
23-25 nov 2026 (J5)Al-Nassr vs Al SaddPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Shanghai Port vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Công An Hà Nội vs Vissel KobePor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
24-25 nov 2026 (J5)Gamba Osaka vs PortPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Pakhtakor vs TractorPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Al Wasl vs Al-IttihadPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Esteghlal vs NeftchiPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Al-Hilal vs Al AinPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Al-Gharafa vs Al-NassrPor confirmarEntradas
1-8 dic 2026 (J6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Pohang Steelers vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Beijing Guoan vs RatchaburiPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Buriram United vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
1-2 dic 2026 (J6)Port vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Pakhtakor vs EsteghlalPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Tractor vs Al SaddPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Al Ain vs Al-QadsiahPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Al-Nassr vs Al-ShamalPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Al-Ittihad vs Al-GharafaPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Neftchi vs Al-AhliPor confirmarEntradas
8-10 feb 2027 (J7)Al Wasl vs Al-HilalPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Shanghai Port vs PortPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Ratchaburi vs Gamba OsakaPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersPor confirmarEntradas
9-10 feb 2027 (J7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Al-Ahli vs Al AinPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Al Sadd vs Al-IttihadPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Esteghlal vs Al WaslPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Al-Gharafa vs TractorPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Al-Hilal vs PakhtakorPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaPor confirmarEntradas
15-17 feb 2027 (J8)Al-Qadsiah vs NeftchiPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Kashima Antlers vs RatchaburiPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Buriram United vs Vissel KobePor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Port vs Kyoto SangaPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenPor confirmarEntradas
16-17 feb 2027 (J8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolPor confirmarEntradas

Cómo comprar entradas para partidos de la AFC Champions League Elite

Al margen de la fase final de la AFC Champions League Elite, que se disputa en Arabia Saudí a finales de abril y principios de mayo de 2027, no puedes comprar entradas para los partidos de la AFC Champions League Elite directamente a través de la propia AFC. En su lugar, se venden club por club entre los equipos que compiten en la edición de esta temporada.

Debes visitar la web oficial de venta de entradas del club o de la liga correspondiente al partido al que quieras asistir y comprar allí tu asiento. La demanda suele superar la disponibilidad para algunos de los encuentros más importantes, especialmente los que implican a los principales equipos de Arabia Saudí.

Aunque los portales oficiales de clubes y ligas son la forma más segura de que los aficionados compren entradas para la AFC Champions League Elite, quienes quieran asistir a los partidos pueden considerar sitios secundarios como Ticombo, que podría ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir asientos de última hora.

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¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite?

El precio de las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite varía en función de varios factores, entre ellos qué clubes participan, la sede y la fase de la competición.

Por ejemplo, un partido con Al-Hilal o Al-Nassr en Riad normalmente costaría mucho más que un encuentro de la fase de liga en un mercado más pequeño.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la AFC Champions League Elite al comienzo de una temporada para la fase de liga. Si un equipo avanza a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos según el rival, la ubicación y la demanda.

Sigue de cerca los distintos portales oficiales de entradas de los clubes para obtener más información sobre disponibilidad y precios.

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¿Qué esperar de la AFC Champions League Elite 2026/27?

Al-Ahli afronta esta temporada como doble campeón defensor, después de revalidar el título en 2026, y aspira a convertirse en el primer club en ganar la competición tres veces seguidas.

Arabia Saudí cuenta con cuatro representantes en la Región Oeste por primera vez esta temporada, tras la expansión de la liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, este último de regreso a la máxima categoría tras ganar el título de la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo ha convertido esta competición en uno de sus grandes objetivos para la campaña.

Por otro lado, el Al-Shamal de Qatar debuta en el continente esta temporada, mientras que el Esteghlal de Irán, los uzbekos Neftchi y Pakhtakor, y el Al-Quwa Al-Jawiya de Irak completan una competitiva Región Oeste.

En la Región Este, la ampliada representación de Japón con cinco clubes, entre ellos Vissel Kobe y Kyoto Sanga, lidera un grupo que también cuenta con el campeón de la K League de Corea del Sur, Jeonbuk Hyundai Motors, el Buriram United de Tailandia y el Công An Hà Nội de Vietnam, todos ellos en busca de llegar lejos en el nuevo formato de liga única.

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