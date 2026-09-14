Cómo comprar entradas para la AFC Champions League Elite: calendario completo de 2026/27, dónde comprarlas, precios y más

La competición de clubes más emblemática de Asia está de vuelta, con la AFC Champions League Elite 2026/27 ya en marcha. El torneo se ha ampliado a 32 equipos por primera vez desde su cambio de nombre en 2024/25, y la fase de liga se prolongará hasta febrero de 2027 antes de una fase final centralizada en Arabia Saudí.
Deja que GOAL te guíe para hacer realidad tus sueños futbolísticos asiáticos asegurando entradas para algunos partidos inolvidables de la AFC Champions League Elite esta temporada. Consulta a continuación la lista completa de partidos y cómo puedes comprar entradas para cada jornada.
Lista completa de partidos de la AFC Champions League Elite 2026/27
La AFC y los clubes confirman las fechas exactas de los partidos, los horarios de inicio y las sedes dentro de cada ventana de jornada cuando se acerca la disputa de los encuentros, así que por ahora aparecen por franjas de fechas de cada jornada. Consulta el enlace de entradas para ver la información más reciente a medida que los partidos queden cerrados.
|Fecha
|Partido
|Sede
|Entradas
|14-16 sep 2026 (J1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|14-16 sep 2026 (J1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|14 sep 2026 (J1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Entradas
|14-16 sep 2026 (J1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|14 sep 2026 (J1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|14-16 sep 2026 (J1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|15 sep 2026 (J1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|15 sep 2026 (J1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riad
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 sep 2026 (J1)
|Port vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Tractor vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 oct 2026 (J2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 oct 2026 (J2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Al Ain vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 oct 2026 (J3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 oct 2026 (J3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Tractor vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 nov 2026 (J4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Port vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 nov 2026 (J4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Al Ain vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Tractor vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 nov 2026 (J5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 nov 2026 (J5)
|Gamba Osaka vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Pakhtakor vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Esteghlal vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 dic 2026 (J6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 dic 2026 (J6)
|Port vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Tractor vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 feb 2027 (J7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Shanghai Port vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 feb 2027 (J7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 feb 2027 (J8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Port vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 feb 2027 (J8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
Cómo comprar entradas para partidos de la AFC Champions League Elite
Al margen de la fase final de la AFC Champions League Elite, que se disputa en Arabia Saudí a finales de abril y principios de mayo de 2027, no puedes comprar entradas para los partidos de la AFC Champions League Elite directamente a través de la propia AFC. En su lugar, se venden club por club entre los equipos que compiten en la edición de esta temporada.
Debes visitar la web oficial de venta de entradas del club o de la liga correspondiente al partido al que quieras asistir y comprar allí tu asiento. La demanda suele superar la disponibilidad para algunos de los encuentros más importantes, especialmente los que implican a los principales equipos de Arabia Saudí.
Aunque los portales oficiales de clubes y ligas son la forma más segura de que los aficionados compren entradas para la AFC Champions League Elite, quienes quieran asistir a los partidos pueden considerar sitios secundarios como Ticombo, que podría ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir asientos de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite?
El precio de las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite varía en función de varios factores, entre ellos qué clubes participan, la sede y la fase de la competición.
Por ejemplo, un partido con Al-Hilal o Al-Nassr en Riad normalmente costaría mucho más que un encuentro de la fase de liga en un mercado más pequeño.
Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la AFC Champions League Elite al comienzo de una temporada para la fase de liga. Si un equipo avanza a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos según el rival, la ubicación y la demanda.
Sigue de cerca los distintos portales oficiales de entradas de los clubes para obtener más información sobre disponibilidad y precios.
¿Qué esperar de la AFC Champions League Elite 2026/27?
Al-Ahli afronta esta temporada como doble campeón defensor, después de revalidar el título en 2026, y aspira a convertirse en el primer club en ganar la competición tres veces seguidas.
Arabia Saudí cuenta con cuatro representantes en la Región Oeste por primera vez esta temporada, tras la expansión de la liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, este último de regreso a la máxima categoría tras ganar el título de la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo ha convertido esta competición en uno de sus grandes objetivos para la campaña.
Por otro lado, el Al-Shamal de Qatar debuta en el continente esta temporada, mientras que el Esteghlal de Irán, los uzbekos Neftchi y Pakhtakor, y el Al-Quwa Al-Jawiya de Irak completan una competitiva Región Oeste.
En la Región Este, la ampliada representación de Japón con cinco clubes, entre ellos Vissel Kobe y Kyoto Sanga, lidera un grupo que también cuenta con el campeón de la K League de Corea del Sur, Jeonbuk Hyundai Motors, el Buriram United de Tailandia y el Công An Hà Nội de Vietnam, todos ellos en busca de llegar lejos en el nuevo formato de liga única.