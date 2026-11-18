¿No sabes cómo despedir el año? El 31 de diciembre puedes viajar a Salt Lake City para disfrutar de una gran cita sobre hielo: el NHL Winter Classic. Reserva ya tus entradas para ver el Utah Mammoth contra el Colorado Avalanche.

El NHL Winter Classic será un acontecimiento histórico para los aficionados al hockey sobre hielo de Utah. El encuentro, que se celebrará en el Rice-Eccles Stadium, en el campus de la Universidad de Utah, será el primer partido de la NHL al aire libre disputado en el estado.

Aunque el Avalanche ya ha jugado partidos al aire libre, ambos rivales de la División Central debutarán en el Winter Classic. Colorado se impuso en el último enfrentamiento entre los dos equipos en Utah, donde ganó por 4-2 en el Delta Center. Los seis goles llegaron durante un frenético segundo periodo.

Todo apunta a una noche inolvidable sobre el hielo. GOAL te ofrece toda la información sobre las entradas para el NHL Winter Classic, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el NHL Winter Classic entre Utah Mammoth y Colorado Avalanche?

El Discover NHL Winter Classic entre el Utah Mammoth y el Colorado Avalanche se disputará en el Rice-Eccles Stadium el jueves 31 de diciembre a las 16:00 MT (18:00 ET / 15:00 PT).

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Jueves 31 de diciembre Utah Mammoth vs Colorado Avalanche (16:00 MT) Entradas Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

Cómo comprar entradas para el NHL Winter Classic entre Utah Mammoth y Colorado Avalanche

Las entradas oficiales para el NHL Winter Classic se pueden comprar en Ticketmaster, la plataforma y el mercado oficiales de venta de entradas de la NHL. Salieron a la venta para el público general el martes 16 de junio.

Los paquetes VIP y de hospitality, que incluyen asientos junto a la banda y ventajas como la oportunidad de hacerse una foto con la Stanley Cup, están disponibles a través de NHL Experiences.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el partido del NHL Winter Classic en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por canales alternativos y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el NHL Winter Classic entre Utah Mammoth y Colorado Avalanche?

Los precios iniciales de las entradas oficiales para el NHL Winter Classic entre Utah Mammoth y Colorado Avalanche rondaban entre los 238 $ y los 273 $. Los precios medios oscilaban entre los 250 $ y los 540 $, mientras que los paquetes VIP y las localidades a la altura del centro de la pista superaban los 700 $ y llegaban a más de 2.400 $.

Categoría de entrada Precio Qué incluye Entrada estándar / zona alta de los fondos 238-310 $ Localidades de precio inicial en las filas superiores de las secciones norte, sur y de las esquinas del estadio. Zona intermedia de las bandas y las esquinas 350-550 $ Filas bajas e intermedias de las bandas este y oeste (por ejemplo, las secciones W10-W14 y E30) y zonas bajas de los fondos (secciones S43-S45), con vistas elevadas por encima de las vallas de la pista. Centro de la pista / ubicaciones preferentes en la banda Más de 700 $ Asientos situados a la altura de la línea roja central, en las bandas este y oeste, para disfrutar de la vista más equilibrada de ambas porterías. Paquetes oficiales de experiencias Desde 792 $ Se venden directamente a través de NHL Experiences. El paquete básico incluye una entrada en la zona central de la banda, servicios de hospitality antes del partido y la oportunidad de hacerse una foto con la Stanley Cup. VIP y hospitality de club 675-2.400 $ o más Asientos prémium en la zona de club, acceso a un salón interior y opciones de comida y bebida con todo incluido.

Consulta los portales oficiales de entradas de la NHL y de los clubes para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Rice-Eccles Stadium

El Rice-Eccles Stadium es un estadio al aire libre con capacidad para 54.383 espectadores, situado en el campus de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Es el estadio habitual del equipo de fútbol americano Utah Utes. Inaugurado en 1998 a unos 1.413 metros de altitud, al pie de las montañas Wasatch, es mundialmente conocido por haber acogido las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Después de que Salt Lake City consiguiera la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, el antiguo estadio, el Robert Rice Stadium, fue demolido en gran parte tras la temporada de fútbol americano universitario de 1997. Gracias, en parte, a una donación de 10 millones de dólares de la George S. and Dolores Doré Eccles Foundation, el nuevo estadio, cuyo coste fue de 50 millones de dólares, se construyó en menos de 10 meses.

Además de albergar acontecimientos deportivos, también ha acogido grandes conciertos, entre ellos una actuación de la gira 360° Tour de U2 en 2011, un concierto de The Rolling Stones en 2002, tres conciertos de Garth Brooks con todas las entradas vendidas entre 2021 y 2022, y la gira de estadios de Post Malone en 2025.

Resultados anteriores del NHL Winter Classic