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Cómo comprar entradas para el Mundial de Rugby League 2026: precios, fechas, calendario, sedes y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para la gran cita del rugby a 13 de este año en el hemisferio sur

Últimamente hemos disfrutado de partidos apasionantes en las competiciones nacionales de rugby league, tanto en la Super League como en la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional: la Copa del Mundo de Rugby League arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitrionas.

Nos espera un mes de acción intensa y emocionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por 13.ª vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia, especialmente de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, además de Inglaterra, Samoa y Tonga.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada para conseguir localidades para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

La Copa del Mundo de Rugby League 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputará del jueves 15 de octubre al domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El evento se celebrará también de forma simultánea a las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026

Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia (y Ticketmaster New Zealand). Según el recinto concreto, como ocurre con los partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Si buscan localidades a última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el recinto y la categoría de la localidad.

Tipo de partido

Entrada de adulto (a partir de 16 años)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Fase de grupos y semifinales

Desde 19 dólares australianos

Desde 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 dólares australianos

Desde 109 dólares australianos


Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, las localidades se dividen en varias categorías generales:

  • Categoría 1 / Premium: Localidades situadas a la altura de la línea de medio campo y en las zonas laterales de la grada inferior, con las mejores vistas del centro del terreno de juego.
  • Categoría 2: Localidades situadas habitualmente en las zonas laterales de las gradas superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Acceso general: Localidades situadas normalmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con los precios más asequibles.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque el torneo para obtener más información, así como las plataformas de reventa, entre ellas StubHub, para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Estadio (ciudad)

Entradas

Jue. 15 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda

Allianz Stadium (Sídney)

Entradas

Vie. 16 de octubre (17:45 AEDT)

Grupo B/C: Samoa contra Francia

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sáb. 17 de octubre (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Por anunciar

Sáb. 17 de octubre (17:05 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra contra Tonga

HBF Park (Perth)

Entradas

Dom. 18 de octubre (16:05 AEDT)

Grupo A: Fiyi contra Islas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Entradas

Vie. 23 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Tonga contra Líbano

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sáb. 24 de octubre (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Por anunciar

Sáb. 24 de octubre (14:35 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra contra Francia

HBF Park (Perth)

Entradas

Dom. 25 de octubre (18:05 NZDT)

Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Entradas

Dom. 25 de octubre (19:05 AEST)

Grupo A: Australia contra Fiyi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Entradas

Vie. 30 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Inglaterra contra Papúa Nueva Guinea

WIN Stadium (Wollongong)

Entradas

Sáb. 31 de octubre (14:30 AEST)

Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Entradas

Sáb. 31 de octubre (19:05 AEST)

Grupo A: Australia contra Islas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Entradas

Dom. 1 de noviembre (17:40 AEDT)

Grupo B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sáb. 7 de noviembre (20:05 AEDT)

Primera semifinal: por confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Por anunciar

Dom. 8 de noviembre (20:05 AEDT)

Segunda semifinal: por confirmar

Allianz Stadium (Sídney)

Por anunciar

Dom. 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: por confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

Por anunciar

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de Rugby League de este año:

País

Estadio (ciudad)

Aforo

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sídney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sídney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby League?

La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ciudad)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)



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