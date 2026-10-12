Últimamente hemos disfrutado de partidos apasionantes en las competiciones nacionales de rugby league, tanto en la Super League como en la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional: la Copa del Mundo de Rugby League arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitrionas.
Nos espera un mes de acción intensa y emocionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy tus entradas para los partidos.
Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por 13.ª vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia, especialmente de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, además de Inglaterra, Samoa y Tonga.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada para conseguir localidades para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
La Copa del Mundo de Rugby League 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputará del jueves 15 de octubre al domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).
El evento se celebrará también de forma simultánea a las competiciones femenina y en silla de ruedas.
Fase
Fecha(s)
Fase de grupos
Del 15 de octubre al 1 de noviembre
Semifinales
7 y 8 de noviembre
Final
15 de noviembre
Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026
Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.
La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia (y Ticketmaster New Zealand). Según el recinto concreto, como ocurre con los partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.
Si buscan localidades a última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias como StubHub.
Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el recinto y la categoría de la localidad.
Tipo de partido
Entrada de adulto (a partir de 16 años)
Entrada familiar (2+2 o 1+3)
Fase de grupos y semifinales
Desde 19 dólares australianos
Desde 49 dólares australianos
Final (Suncorp Stadium)
Desde 39 dólares australianos
Desde 109 dólares australianos
Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, las localidades se dividen en varias categorías generales:
- Categoría 1 / Premium: Localidades situadas a la altura de la línea de medio campo y en las zonas laterales de la grada inferior, con las mejores vistas del centro del terreno de juego.
- Categoría 2: Localidades situadas habitualmente en las zonas laterales de las gradas superiores o en las esquinas de los estadios.
- Categoría 3 / Acceso general: Localidades situadas normalmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con los precios más asequibles.
Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque el torneo para obtener más información, así como las plataformas de reventa, entre ellas StubHub, para comprobar la disponibilidad actual.
¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
Fecha y hora (local)
Partido
Estadio (ciudad)
Entradas
Jue. 15 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda
Allianz Stadium (Sídney)
Vie. 16 de octubre (17:45 AEDT)
Grupo B/C: Samoa contra Francia
CommBank Stadium (Sídney)
Sáb. 17 de octubre (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Por anunciar
Sáb. 17 de octubre (17:05 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra contra Tonga
HBF Park (Perth)
Dom. 18 de octubre (16:05 AEDT)
Grupo A: Fiyi contra Islas Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Vie. 23 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Tonga contra Líbano
CommBank Stadium (Sídney)
Sáb. 24 de octubre (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Por anunciar
Sáb. 24 de octubre (14:35 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra contra Francia
HBF Park (Perth)
Dom. 25 de octubre (18:05 NZDT)
Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dom. 25 de octubre (19:05 AEST)
Grupo A: Australia contra Fiyi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Vie. 30 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Inglaterra contra Papúa Nueva Guinea
WIN Stadium (Wollongong)
Sáb. 31 de octubre (14:30 AEST)
Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sáb. 31 de octubre (19:05 AEST)
Grupo A: Australia contra Islas Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dom. 1 de noviembre (17:40 AEDT)
Grupo B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa
CommBank Stadium (Sídney)
Sáb. 7 de noviembre (20:05 AEDT)
Primera semifinal: por confirmar
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Por anunciar
Dom. 8 de noviembre (20:05 AEDT)
Segunda semifinal: por confirmar
Allianz Stadium (Sídney)
Por anunciar
Dom. 15 de noviembre (18:35 AEST)
Final: por confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
Por anunciar
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de Rugby League de este año:
País
Estadio (ciudad)
Aforo
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sídney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sídney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nueva Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papúa Nueva Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby League?
La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:
Año
Campeón
Subcampeón
Resultado de la final
Estadio (ciudad)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nueva Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nueva Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nueva Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australia
Gran Bretaña
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australia
Nueva Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretaña
13-12
Sydney Cricket Ground (Sídney)