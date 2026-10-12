Últimamente hemos disfrutado de partidos apasionantes en las competiciones nacionales de rugby league, tanto en la Super League como en la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional: la Copa del Mundo de Rugby League arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitrionas.

Nos espera un mes de acción intensa y emocionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por 13.ª vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia, especialmente de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, además de Inglaterra, Samoa y Tonga.

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¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

La Copa del Mundo de Rugby League 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputará del jueves 15 de octubre al domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El evento se celebrará también de forma simultánea a las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026

Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia (y Ticketmaster New Zealand). Según el recinto concreto, como ocurre con los partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Si buscan localidades a última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el recinto y la categoría de la localidad.

Tipo de partido Entrada de adulto (a partir de 16 años) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 dólares australianos Desde 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos





Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, las localidades se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Premium : Localidades situadas a la altura de la línea de medio campo y en las zonas laterales de la grada inferior, con las mejores vistas del centro del terreno de juego.

Categoría 2 : Localidades situadas habitualmente en las zonas laterales de las gradas superiores o en las esquinas de los estadios.

Categoría 3 / Acceso general : Localidades situadas normalmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con los precios más asequibles.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque el torneo para obtener más información, así como las plataformas de reventa, entre ellas StubHub, para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Fecha y hora (local) Partido Estadio (ciudad) Entradas Jue. 15 de octubre (20:05 AEDT) Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda Allianz Stadium (Sídney) Entradas Vie. 16 de octubre (17:45 AEDT) Grupo B/C: Samoa contra Francia CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sáb. 17 de octubre (14:25 PGT) Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano Santos National Football Stadium (Port Moresby) Por anunciar Sáb. 17 de octubre (17:05 AWST) Grupo B/C: Inglaterra contra Tonga HBF Park (Perth) Entradas Dom. 18 de octubre (16:05 AEDT) Grupo A: Fiyi contra Islas Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Entradas Vie. 23 de octubre (20:05 AEDT) Grupo B/C: Tonga contra Líbano CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sáb. 24 de octubre (14:25 PGT) Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Por anunciar Sáb. 24 de octubre (14:35 AWST) Grupo B/C: Inglaterra contra Francia HBF Park (Perth) Entradas Dom. 25 de octubre (18:05 NZDT) Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook One NZ Stadium (Christchurch) Entradas Dom. 25 de octubre (19:05 AEST) Grupo A: Australia contra Fiyi Suncorp Stadium (Brisbane) Entradas Vie. 30 de octubre (20:05 AEDT) Grupo B/C: Inglaterra contra Papúa Nueva Guinea WIN Stadium (Wollongong) Entradas Sáb. 31 de octubre (14:30 AEST) Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Entradas Sáb. 31 de octubre (19:05 AEST) Grupo A: Australia contra Islas Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Entradas Dom. 1 de noviembre (17:40 AEDT) Grupo B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sáb. 7 de noviembre (20:05 AEDT) Primera semifinal: por confirmar McDonald Jones Stadium (Newcastle) Por anunciar Dom. 8 de noviembre (20:05 AEDT) Segunda semifinal: por confirmar Allianz Stadium (Sídney) Por anunciar Dom. 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: por confirmar Suncorp Stadium (Brisbane) Por anunciar

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de Rugby League de este año:

País Estadio (ciudad) Aforo Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sídney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sídney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby League?

La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año Campeón Subcampeón Resultado de la final Estadio (ciudad) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inglaterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nueva Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nueva Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nueva Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inglaterra 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australia Gran Bretaña 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australia Nueva Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretaña 13-12 Sydney Cricket Ground (Sídney)







