Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de las competiciones nacionales de rugby a 13, tanto en la Super League como en la NRL, pero ahora la atención se traslada al panorama internacional: el Mundial de rugby a 13 comienza el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.

Nos espera un mes de acción intensa y apasionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por decimotercera ocasión en total desde la edición inaugural de 1954. Sin embargo, se espera que afronte una dura competencia por parte de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, además de Inglaterra, Samoa y Tonga.

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¿Cuándo se celebra el Mundial de rugby a 13 de 2026?

El Mundial de rugby a 13 de 2026, organizado conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebrará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El campeonato se disputará simultáneamente con las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

Cómo comprar entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web del Mundial de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. En función del recinto concreto, como ocurre con los partidos disputados en determinados estadios australianos o neozelandeses, Ticketek también actúa como agente de venta asociado.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para el Mundial de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.

Tipo de partido Entrada de adulto (16 años o más) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 dólares australianos Desde 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos

Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:

Categoría 1 / Premium : Asientos situados a la altura de la línea de medio campo y en las zonas inferiores de los laterales, con las mejores vistas centrales del terreno de juego.

Categoría 2 : Asientos ubicados normalmente en las zonas superiores de los laterales o en las esquinas de los estadios.

Categoría 3 / Acceso general : Asientos situados habitualmente detrás de los postes o en las gradas superiores más altas, con las entradas más asequibles.

Consulta las webs oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local) Partido Estadio (ciudad) Entradas Jueves 15 de octubre (20:05 AEDT) Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda Allianz Stadium (Sídney) Entradas Viernes 16 de octubre (17:45 AEDT) Grupo B/C: Samoa contra Francia CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sábado 17 de octubre (14:25 PGT) Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano Santos National Football Stadium (Puerto Moresby) Por anunciar Sábado 17 de octubre (17:05 AWST) Grupo B/C: Inglaterra contra Tonga HBF Park (Perth) Entradas Domingo 18 de octubre (16:05 AEDT) Grupo A: Fiyi contra Islas Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Entradas Viernes 23 de octubre (20:05 AEDT) Grupo B/C: Tonga contra Líbano CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sábado 24 de octubre (14:25 PGT) Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa Santos National Football Stadium (Puerto Moresby) Por anunciar Sábado 24 de octubre (14:35 AWST) Grupo B/C: Inglaterra contra Francia HBF Park (Perth) Entradas Domingo 25 de octubre (18:05 NZDT) Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook One NZ Stadium (Christchurch) Entradas Domingo 25 de octubre (19:05 AEST) Grupo A: Australia contra Fiyi Suncorp Stadium (Brisbane) Entradas Viernes 30 de octubre (20:05 AEDT) Grupo B/C: Inglaterra contra PNG WIN Stadium (Wollongong) Entradas Sábado 31 de octubre (14:30 AEST) Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Entradas Sábado 31 de octubre (19:05 AEST) Grupo A: Australia contra Islas Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Entradas Domingo 1 de noviembre (17:40 AEDT) Grupo B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT) Primera semifinal: por confirmar McDonald Jones Stadium (Newcastle) Por anunciar Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT) Segunda semifinal: por confirmar Allianz Stadium (Sídney) Por anunciar Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: por confirmar Suncorp Stadium (Brisbane) Por anunciar

¿Cuáles son las sedes del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos del Mundial de rugby a 13 de este año:

País Estadio (ciudad) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sídney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sídney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Puerto Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones del Mundial de rugby a 13?

La edición inaugural del Mundial de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año Campeón Subcampeón Resultado de la final Estadio (ciudad) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Mánchester) 2017 Australia Inglaterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nueva Zelanda 34-2 Old Trafford (Mánchester) 2008 Nueva Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nueva Zelanda 40-12 Old Trafford (Mánchester) 1995 Australia Inglaterra 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australia Gran Bretaña 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australia Nueva Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretaña 13-12 Sydney Cricket Ground (Sídney)







