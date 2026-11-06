En las últimas semanas hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en las competiciones nacionales de la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional y en la Copa del Mundo de Rugby a 13, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.
Tras tres semanas de intensa y emocionante fase de grupos, solo cuatro selecciones siguen en la lucha por el título: Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Samoa. Las semifinales se disputan este fin de semana (7 y 8 de noviembre) y la final tendrá lugar el próximo domingo (15 de noviembre). Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas.
Australia comenzó como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por decimotercera ocasión en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Australia ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos, pero sabe que le esperan pruebas difíciles: Samoa este fin de semana y, si avanza, el vencedor del Nueva Zelanda contra Tonga en la gran final de Brisbane.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
Fecha y hora (local)
Partido
Entradas
Estadio (ciudad)
Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)
Semifinal: Nueva Zelanda contra Tonga
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)
Semifinal: Australia contra Samoa
Allianz Stadium (Sídney)
Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)
Final: rivales por confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026
Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitriones.
La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia (y Ticketmaster New Zealand). Según el estadio concreto, como en el caso de los partidos celebrados en determinadas sedes de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.
Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.
Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría de asiento.
Tipo de partido
Entrada de adulto (a partir de 16 años)
Entrada familiar (2+2 o 1+3)
Fase de grupos y semifinales
Desde 19 dólares australianos
Desde 49 dólares australianos
Final (Suncorp Stadium)
Desde 39 dólares australianos
Desde 109 dólares australianos
Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:
- Categoría 1 / Premium: asientos situados a la altura de la línea de medio campo y en las zonas laterales de la grada inferior, con las mejores vistas centrales del terreno de juego.
- Categoría 2: asientos situados normalmente en las zonas laterales de las gradas superiores o en las esquinas de los estadios.
- Categoría 3 / Acceso general: asientos situados habitualmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con las entradas más económicas.
Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
La Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebra desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, cuenta con 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).
El torneo se celebra de forma simultánea con las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.
Fase
Fecha(s)
Partidos de la fase de grupos
Del 15 de octubre al 1 de noviembre
Semifinales
7 y 8 de noviembre
Final
15 de noviembre
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
Los siguientes diez estadios acogerán partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de este año:
País
Estadio (ciudad)
Capacidad
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sídney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sídney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nueva Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papúa Nueva Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby a 13?
La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:
Año
Campeón
Subcampeón
Resultado de la final
Estadio (ciudad)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Mánchester)
2017
Australia
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nueva Zelanda
34-2
Old Trafford (Mánchester)
2008
Nueva Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nueva Zelanda
40-12
Old Trafford (Mánchester)
1995
Australia
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australia
Gran Bretaña
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australia
Nueva Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretaña
13-12
Sydney Cricket Ground (Sídney)