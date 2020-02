Zlatan Ibrahimovic se rinde ante Iván Zamorano: "Es una leyenda"

La figura del AC Milan no escondió su admiración por el ex delantero de la Selección chilena. "Tuvo una gran carrera”, remarcó el sueco.

El pasado domingo, el Inter alcanzó el liderato de la tras vencer por 4-2 al AC Milan en una nueva edición del ‘Derbi della Madonnina’. El equipo de Antonio Conte logró remontar un 0-2, con un gran segundo tiempo de Alexis Sánchez, que aportó con una asistencia en el tercer tanto de los lombardos.

EL NAPOLI SE CRUZA EN EL CAMINO DE ALEXIS

Iván Zamorano fue testigo del triunfo del cuadro Nerazzurri. Y es que el ex delantero de la Selección chilena se encuentra en para apoyar a los campeones de la Copa Enel, quienes jugarán partidos de integración contra las divisiones Sub 13 y Sub 15 del conjunto de la ciudad de Milán. Esto no pasó desapercibido para Zlatan Ibrahimovic, quien lo calificó como "una leyenda".

Más equipos

Zamorano avisa: "El Inter intensificará el fichaje de Arturo Vidal en verano"

"Es una leyenda del fútbol. Lo recuerdo saltando y no bajaba nunca", dijo el sueco sobre el también ex . Y agregó que "tuvo una gran carrera, fue un gran jugador", en diálogo con CDF.

El artículo sigue a continuación

Además, el goleador de los rossoneri, autor de la segunda conquista de su escuadra, se refirió a la calidad humana de Bam Bam y señaló que "es un gran tipo. Tenerlo acá con su fundación es muy bueno (...) Lo que está haciendo ahora, traer a estos niños a este partido, es una cosa admirable. Tendrán recuerdos positivos cuando vuelvan a ", cerró el otrora atacante del Paris Saint Germain y .

Cabe destacar que el ariete se convirtió este domingo en el goleador más viejo en la historia del Derbi italiano. Con 38 años y 129 días, la estrella sueca dejó atrás al histórico jugador de Milan, Nils Liedholm, quien había marcado en un clásico con 38 años y 43 días.