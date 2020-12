Zlatan Ibrahimovic había decidido retirarse, pero cambio de opinión

El delantero sueco tomó una nueva decisión en medio de los planes de dejar las canchas.

El delantero del AC Milán Zlatan Ibrahimovic admitió que había decidido retirarse en el verano, pero cambió de opinión y firmó por una temporada más.

Zlatan, futbolista de 39 años, ha marcado 11 goles en diez apariciones totales con el Milán en esta temporada, demostrando ser aún el referente que necesita el club.

"El equipo tiene hambre, tiene ganas", dijo en una entrevista con su ex compañero de equipo en Milán Massimo Ambrosini en Sky Sport .

“Pioli me preguntó qué quería hacer. Le respondí: ‘No, no voy a continuar. Basta. Mi familia también es importante, estoy aquí sólo, es un sacrificio. Durante seis meses está bien, pero no quiero quedarme un año más’. Pioli me dijo: 'Está bien, te respeto, está bien'. Al día siguiente volvimos a hablar: 'No, he decidido retirarme. Olvida el contrato, a esta edad no es importante'. Entonces algo cambió. No quería arrepentirme. Llamé al Milán y decidí continuar. Pero al principio decidí: 'No, no me quedaré el año que viene’”, expresó.

Ibra reveló que la lesión de rodilla que sufrió con el United en 2017 puso en peligro su carrera: "Después de la lesión, me dije a mí mismo que debía continuar mientras pudiera aguantar. Sin fútbol, ​​¿quién soy? Cuando no haces lo que has hecho durante 25 años, no es fácil. ¿Estoy listo? No, porque me siento demasiado bien".