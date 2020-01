Zinedine Zidane: "El liderato no cambia nada"

Zinedine Zidane compareció ante la prensa tras la victoria del por la mínima en . "Fue un partido complicado ante un rival complicado. Sólo habían perdido un partido en casa y juegan muy bien al fútbol. Es importante ganar", afirmó.

"El liderato no cambia nada, nosotros tenemos que seguir con las cosas que estamos haciendo bien. Esto es largo y difícil", señaló el entrenador blanco. Su dibujo nos ha complicado la cosa, intentamos jugar más por fuera... en la segunda parte lo hicimos mejor, fuimos más rápidos con el balón en la segunda. El Valladolid físicamente fue muy fuerte en la primera parte.

"No creo que falte gol, la primera parte nos ha costado, es más el dibujo del rival y ellos físicamente entraron muy fuertes y va a ser así siempre. Hemos estado mejor en el juego, más por fuera en la segunda parte y más en lo que hacemos y creo que estuvimos mucho mejor. Que no marque Karim no pasa nada, marcará en el próximo partido", indicó Zidane, que por otro lado destacó el trabajo defensivo del equipo.

"Defensivamente lo que estamos haciendo está muy bien y es nuestra fortaleza, defendemos todos y cuando perdemos el balón enseguida estamos en la presión, arriba siempre, si no encajamos tenemos muchas opciones de marcar un gol y es lo que nos ha pasado hoy".

Zidane también tuvo palabras para Nacho, anotador del único gol: "Me alegro por él. Y justo antes le había dicho que fuera al primer palo. Es un defensa que no suele marcar mucho y me alegro por él".

La muerte de Kobe Bryant

"Sensación terrible, una noticia terrible que nos afecta a todos. No puedo decir nada, es una noticia muy fea. Lo sentimos muchísimo".