Zidane: "Nadie me ha contactado para dejar el Madrid, no hay nada"

El entrenador del Real Madrid compareció en la previa del duelo que el cuadro blanco disputará ante el Betis

El entrenador del , Zinedine Zidane, pasó por rueda de prensa en la previa del encuentro ante el y repasó toda la actualidad del conjunto blanco, en un choque en el que se puede consolidar como líder de la Liga Santander. Sobre el rival, comentó: "Sabemos que será un partido complicado en el Villamarín, es un campo difícil ante un equipo que lo está haciendo bien. Es un buen equipo y lo sabemos. Será un partido físico y también tendremos dificultades técnicas, tendremos que jugar bien", dijo Zizou.

Preguntado sobre el 118 cumpleaños del Real Madrid, Zidane explicó: "Al final tengo la suerte de poder vivir esto con el Real Madrid, mi pasión es el fútbol. Vivo de lo que más me gusta en la vida, aparte de mi familia. Aprovecho cada día lo que estoy viviendo y poder vivir en el Real Madrid es un orgullo, nada más. Aprovecho cada momento que me brinda el Real Madrid, son los jugadores los que escriben la historia de este club. Estoy orgulloso"

Acerca de su futuro, Zidane explicó: "No existe saber si vas a seguir el próximo año o no. Lo importante es lo que hago cada día. Me siento respaldado por el club. Y la gente que trabaja aquí vamos en el mismo camino. Luego, después de todo eso, sé como funciona. Soy entrenador del Madrid hoy, pero mañana puede cambiar tranquilamente". Y sobre si le han contactado de otros clubes o de la selección francesa, ha comentado: "No. Yo estoy aquí en el Madrid. Cada día estoy aquí y cada día aprovecho mi día a día con el club. Ni me han contactado ni nada parecido. Se dicen muchas cosas fuera, pero no hay nada".

Más equipos

Sobre las imagenes del segundo entrenador del Barça, Eder Sarabia, Zidane comentó "cada uno hace su trabajo y lo intenta hacer bien, no te puedo decir nada, En el momento del partido, se vive la tensión de cada uno y no la podemos controlar. No voy a opinar de si esto es bueno o malo, porque cada uno lo vive a su manera".

Acerca de las ausencias de Bale y el buen momento de Vinicius, Zidane comentó: "Aquí no hay nadie por encima de nadie. Intento decirle a mis jugadores que son todos importantes. Podemos opinar para decir que uno ha hecho más cosas que otro, pero se trata de estar preparados, metidos y que todos sumen al final", comentó.

El artículo sigue a continuación

Sobre las precauciones con el coronavirus que tiene que seguir el equipo : "Hay mucha gente que nos dice lo que tenemos que hacer, confiamos en lo que nos dicen y lo hacemos. No te puedo decir nada más. Los detalles son cosas que puedes decir a tu hijo, lavarse las manos, por ejemplo", comentó el francés.

Sobre el rendimiento del equipo, Zidane reflexionó en voz alta: "Hay momentos de dificultades y es ahí donde se ve a los equipos. Lo importante es que el mal momento, cuando llega, pase rápido. Si se trata sólo de la victoria, no sirve. Lo que sí cuenta es que los jugadores lo den todo siempre. Si eso es así, hay muchas posibilidades de sacar el resultado. Ganar sólo gana uno. Sólo gana uno la Liga y la Champions ¿Los demás, los que no la ganan, son tontos? No, Sólo gana uno", explicó Zidane.

Por último, Zidane no quiso valorar si la prensa se ha convertido en un gran enemigo de los clubes: "Cada uno puede opinar como quiera".