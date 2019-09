Zidane y las críticas a Hazard: "Me pasó lo mismo al llegar al Madrid"

Zinedine Zidane compareció ante los medios antes del partido de Champions frente al Brujas y recordó que vivió una situación parecida a la de Hazard.

Zidane recuerda que en su llegada al en 2001 le ocurrió una situación parecida a la que vive Eden Hazard, quien espera debutar en la Champions de la mejor manera en el encuentro que medirá al Real Madrid y al Brujas.

“Me pasó lo mismo que a Hazard, yo estaba muy tranquilo, sabía que iba a funcionar con el tiempo. Fue peor cuando llegué en porque tardó tres meses, en Madrid un poco menos. Al final Hazard es lo mismo, sé que triunfará aquí, sabemos el jugador que es para nosotros. Debemos tener tranquilidad y acompañarle”.

Sobre dar consejo a Hazard en este sentido. No le voy a dar un consejo sobre cómo jugar o cómo estar, sabemos que es importante para nosotros, sabemos (y él lo sabe), que necesitamos más de él. Hay que estar tranquilo con los jugadores que acaban de llegar. Lo bueno que es no va a cambiar. Vamos a ver rápidamente que va a cambiar y ojalá sea ante el Brujas”.

Sumar sí o sí ante el Brujas

Zidane afirmó que “nuestra afición siempre es importante, sabemos lo que queremos hacer y sabemos cuándo miramos la tabla que no hemos empezado bien la Champions y es una oportunidad para volver a lo que merece la afición. Necesitamos sumar, sí o sí”.

La importancia de la solidez defensiva

Zidane tiene claro que el equipo ha mejorado en faceta defensiva y lo explica de esa manera.

“Lo importante es que tenemos un partido cada tres días y debemos demostrar nuestra solidez y fuerza cuando no tenemos el balón. Y cuando lo tenemos debemos provocar al adversario y generar ocasiones. Estamos contentos pero ante el Brujas debemos pensar que es un partido muy importante para sumar”.

Niega que haber primado la defensa haya impedido mejorar de cara a la puerta rival. “No, no ha restado nada haber trabajado más en defensa. Tienes que defender cuando no tienes el balón y cuando lo tienes hacer daño al rival. Se trata de eso, uno no impide hacer lo otro”.

Sergio Ramos, insustituible para Zidane

Zidane habló sobre la importancia que tiene Sergio Ramos en el Real Madrid y habló sin tapujos al respecto.

"No tiene recambios, pueden jugar otros, pero Sergio es nuestro líder y capitán. No lo veo nunca fuera de aquí y de vez en cuando él necesita un poco de descanso pero no, ahora no puede ser".

El robo en casa de Casemiro durante el derbi

Zidane fue preguntado por el robo en casa de Casemiro durante el derbi en un incidente desagradable. “Lo vivo fatal, cuando pasa eso (robo en casa de Casemiro) son cosas que no son agradables. Por suerte no ha pasado nada. Solo cosas materiales, espero que no vuelva a pasar”.