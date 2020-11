Zidane y la renovación de Sergio Ramos: "Es nuestro líder, espero que se arregle por el bien de todos"

El técnico defendió que el capitán siga jugando con España a pesar de su última lesión y dejó claro que su postura pasa por que renueve su contrato.

Zinedine Zidane ha comparecido en ruda de prensa para analizar cómo afrontra el su visita de este sábado ante el en la 10ª jornada de para la que no contará con el capitán Sergio Ramos tras la lesión que ha sufrido con la Selección Española.

"Es verdad que hay buenas noticias porque estamos de vuelta pero hay tocados y esa es la mala noticia. Queremos pensar en el partido de mañana y hacerlo bien. Solo pensamos en eso. Es lo más importante", explicó

Varane quiere jugar: "No hablamos del equipo, es verdad que no está al cien cien pero quiere jugar y eso es bueno, y nada más. Veremos cómo hacemos mañana".

¿Debe Ramos centrarse en el Madrid y no en la Selección: "No tiene nada que ver, esto sigue adelante. Es nuestro líder, y lo está demostrando. Lo de la selección no tiene nada que ver, tiene que seguir hasta cuando quiera. Hay que intentar que descansen, sí, pero sabemos que todos no pueden no jugar y hay que gestionarlo".

La plaga de lesiones: "Es una mala noticia las lesiones, Rafa va a estar y queremos que Sergio se recupere rápido. Claro que no gusta, es la peor noticia para un entrenador".

El calendario: "No voy a entrar en ese debate. Pero lo que puedo decir porque lo veo que el calendario es demasiado. Pienso en la salud de los jugadores, nada más, y ellos no paran nunca. Y no hablo solo de mis jugadores y es cierto que estoy preocupado. No me voy a meter, al final hay gente que está ahí y hace el calendario, pero estoy preocupado.

La renovación de Ramos: "Lo queremos siempre con nosotros, por lo que es y transmite. Tenemos que jugar con los demás que están aquí y trabajan. Y la situación de Sergio espero que se arregle rápidamente por el bien de todos".

El estado de Hazard y Militao tras tener coronavirus: "No lo sabemos, están preparados. Eden y Militao es un poco distinto. Hicieron cosas en su casa. Nacho y Carva llevan ya más tiempo con nosotros. Tenemos que hacer grupo porque todos los partidos son importantes. No podemos relajarnos ni un minuto porque el rival te exige mucho".

¿Si Mbappe renueva se le hace tarde para ir al Madrid?: "La mejor edad es la que eligen los clubes y los jugadores".

La dudas sobre su futuro: "No va a cambiar. Nos preparamos para hacerlo bien y estamos en el Madrid y lo sabemos. No podemos ni fallar un minuto, es la realidad. pero ha sido siempre así. Es el Madrid y no pasa nada.

Quejas a FIFA y UEFA por el calendario: "Creo que todos los entrenadores necesitan sentir que se les escuche. Hemos tenido reunión entre entrenadores para intentar cambiar algo y hoy digo lo que siento. Luego hay gente que está ahí que es la que debe hacer y veremos. Yo hablo de la salud de los jugadores y también el fútbol en los partidos, para dar buen espectáculo, es importante la salud de los jugadores".

¿Es Varan intransferible?: "No es algo solo mío, es parte de este club por lo que ha hecho y tengo ganas de decir que es intransferible, por lo que ha hecho, pero no puedo evitar que se hable, pero para mí y para el club la situación es clara.