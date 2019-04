Zidane y su Real Madrid del futuro: "Sé el perfil de fichajes que quiero"

El técnico reconoce que ya trabaja en el proyecto de la próxima temporada valorando tanto altas como bajas en la plantilla aunque evita dar pistas.

Zinedine Zidane ha analizado la actualidad pero también el futuro del antes del duelo de frente al y ha vuelto a reconocer que ya está trabajando en los fichajes para la próxima temporada y reconoce que tendrá que hacer cambios profundos en la plantilla.

"Podéis preguntar y contestaré lo que quiero. No me voy a meter en nada, ni nombres ni nada. Lo que os puedo decir es que estamos en eso y lo hablaremos en su momento. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar de lo que queda. Con el club hablaré de los perfiles de los jugadores porque sé perfectamente lo que quiero, pero no lo voy a decir ahora. Y menos antes de un partido".

La lesión de Odriozola: "Estamos jodidos con su baja, porque es una lesión mala. Le van a operar esta misma tarde y va a ser complciado que vuelva esta temporada. Está animado, mejor de ánimo, y espero que la operación salga bien y que empiece rápido con la vuelta. Pero creo que para jugar será ya para el próximo año".

La vuelta de Vinicius: "Ha demostrado su calidad y el jugador que es. Es un jugador con 18 años de futuro. Estoy contento por él. Contento de verlo con nosotros, pero hay que ir despacio. Ha tenido dos meses de lesiones y ahora hay que estar muy tranquilos con él. Tiene que trabajar bien la próxima semana e iremos día a día. No vamos a precipitar su vuelta".

¿Bale le ha dicho que se quiere quedar?: "No hemos hablado de eso y no vamos a hablar de eso. Solo pensamos en el partido de mañana".

Asensio: "Sabemos el talento que tiene y que es joven. Es jugador del Real Madrid. La temporada ha sido un poco complicada para todos, no solo para él. Lo veo, bien, metido y quiere progresar. Veremos que pasa con él".

¿Hay jugadores intransferibles?: "No te voy a decir nada. Solo te voy a hablar de lo bueno que son los juagdores que tenemos, están los mejores aquí. Hay que aceptar que no ha sido el mejor año del Madrid y cambiarlo. No te voy a decir más, porque si no mañana...".

Courtois y Keylor: "No voy a entrar en lo que piensa el club y lo que pineso yo. Lo único que te voy a decir es que nosotros lo tenemos claro".

Final de temporada extraño: "Yo estoy bien. Creo que si los jugadores no están del todo bien, es lo que ellos quieren, salir y hacerlo mejor. Es lo que vamos a intentar todos. En su cabeza siempre quieren ganar cosas. Este año no va a ser posible, así que es un poco más complicado, pero es normal. Queda un mes de competición y vamos a intentar hacerlo bien, pero mi mente está aquí y en el próximo año. Tengo una buena energía. No estoy quemado".

¿Jugará Vallejo?: "Se merece jugar y jugará, como lso demás. La única pega es que ha tenido muchas molestias en las temporadas que ha estado aquí, pero cuando está bien lo da todo y es un jugador muy interesante. Va a jugar seguro antes de que se acabe la temporada".

¿Cambiará el sistema la próxima temporada?: "Va a haber cambios también en el dibujo, sí".