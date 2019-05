Zidane: "Va a haber cambios, pero muchos jugadores se van a quedar"

El técnico del Real Madrid, mucho más sosegado que en Vallecas, mandó un mensaje de ánimo para Iker Casillas. Vuelve Vinicius

El recibe la visita del este domingo en la antepenúltima jornada de La Liga. Y Zidane compareció este sábado en rueda de prensa seis días después de la derrota en Vallecas que provocó la ira del técnico galo, ya mucho más tranquilo. El primer mensaje, de hecho, fue para el que fuera su compañero de equipo: “El primer mensaje es para Casillas. He hablado con él y le hemos mandado todo nuestro cariño”.

¿Cómo afronta el partido ante el Villarreal?

“Queremos ganar en el Bernabéu. Queremos demostrar que queremos acabar bien. Hemos tenido dificultades, el público lo sabe, pero queremos hacer un buen partido mañana”.

¿Cómo ha encontrado a Casillas?

“Le hemos mandado mucho ánimo. Está mejor. Nos ha mandado un mensaje. Ahora tiene que estar tranquilo, recuperar bien y pensar en descansar. Le hemos visto animado”.

¿Cree que Bale está incómodo?

“Estoy aquí y tengo que hacer el equipo, tomar decisiones, y él tiene que pensar en trabajar y jugar. Pero yo no puedo contestar por él. Lo que sí puedo decir es que los jugadores saben dónde están, la responsabilidad que tenemos todos, y luego tengo yo que hacer el equipo y el banquillo”.

¿Le gustaría que acabe ya la temporada?

“No va a ser posible que acabe ya esto. Faltan tres partidos y hay que jugarlos. Estoy bien. El otro día estaba muy enfadado. Pero los jugadores también. Ellos no lo viven bien. El otro día no nos salió nada. Lo bueno dentro de lo malo es que tenemos un partido mañana. No nos vamos a quitar las ganas de jugar al fútbol, porque es lo que les gusta. Es lo que vamos a intentar mañana. Lo que le digo a la gente es que la temporada ya está, y hay que pensar ya en la próxima temporada. Va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Y será la misma afición, con muchos de los mismos jugadores. Le pido a la gente que nos apoye mañana. Vamos a intentar sacar algo bueno, como hicimos ante el Athletic”.

¿Es cuestión de estado fichar a Pogba?

“Yo dije que era bueno, pero si me preguntas de otros jugadores, te diré lo mismo. De Pogba dije que es un buen jugador, y que le conozco, pero nada más. No me voy a meter con eso. Porque cuando las cosas van bien, te perdonamos. Pero si van mal, y dices esto, ‘tracatrá’. Tú me hablas de Pogba, que es del . Cuando acabe la temporada, ya veremos. Pero no dije que estuviera hecho. Y no lo diré”.

¿Qué le ha sorprendido de Vinicius?

“Entrena. Está mucho mejor, y está listo ya para entrar en la convocatoria. Necesitaba trabajar, y era el tiempo necesario y previsto con su edad. Que Vinicius podría ser mi hijo”.

¿Qué ha pasado desde Vallecas a hoy para que sea más optimista?

“En no me fallaron. Sólo faltó gol. Pero estaba contento del rendimiento del equipo. En Vallecas, no. Por mucho que quisiera ser optimista. Han pasado ya seis días, y ahora tenemos otro partido. Llevamos la camiseta del Madrid y el escudo aquí: tenemos una responsabilidad, y tenemos que hacer un buen partido. Y ojalá que lo hagamos. Y si nosotros no pensamos en el resultado, sino que entramos para disfrutar del fútbol. Si haces eso, tienes muchas posibilidades de ganar al contrario”.

¿Se alegra de que no haya competición en verano para preparar bien la próxima temporada?

“No hay casi nada en verano. Los jugadores tienen partidos de selecciones y también , pero es verdad que tendremos tiempo para preparar la pretemporada y el mercado de fichajes. Hasta el 31 de agosto puede pasar de todo”.

¿Necesita ver a Vinicius?

“No. Es muy bueno. Es importante en este equipo de cara al futuro. Tiene 18 años, no tiene nada que ver con su edad que tienes que esperarle. Es bueno, se merece estar aquí. Lo único es que como estuvo lesionado hay que ir tranquilo. Veremos en estos tres partidos. Y veremos el año que viene”.

¿Cómo espera al Villarreal?

“Hay muchos equipos que se juegan mucho. El otro día, igual. El Villarreal se juega la permanencia, y vendrá preparado para sacar algo de aquí. Por eso tenemos que estar preparados. Todos los equipos quieren hacer algo contra el Madrid, siempre. Más cuando se juegan algo. Son buenos, juegan al fútbol, tienen calidad y nosotros tenemos que sacar un buen partido para puntuar”.

¿Espera más de Gareth Bale?

“Espero lo mejor de todos los jugadores. Que den todo lo que tienen. Nada más. Entrenamos toda la semana para eso, para sacar algo el fin de semana”.

¿Contempla que Bale pueda jugar de lateral izquierdo?

“No”.