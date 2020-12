Zidane, tras la derrota del Real Madrid en Kiev: "No voy a dimitir"

El francés asegura tener fuerzas para seguir siendo el entrenador del equipo blanco, que complicó sus opciones en la Liga de Campeones.

Zinedine Zidane, entrenador del , aseguró este martes, después de la derrota ante el Shakhtar Donetsk por la quinta jornada de la , que no piensa dimitir.

Este martes, se ha complicado la vida el Real Madrid en Europa. Fue una dura derrota de los blancos en (2-0) ante un Shakhtar que desdibujó a los merengues en la segunda parte. Si el pierde ante el Gladbach en , los españoles ya no dependerán de sí mismos para clasificar a octavos de final en la última jornada.

Pese a todo, Zidane aseguró en declaraciones a Movistar que no piensa renunciar a su cargo. "No voy a dimitir, para nada. Vamos a seguir. En la primera parte estuvimos muy bien, hubiese cambiado mucho metiendo gol, el gol suyo nos hace mucho daño. Estábamos bien presionando en campo rival. No ha querido entrar", señaló.