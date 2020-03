Zidane: "Soy el responsable, fue el peor partido de la temporada"

El técnico del Real Madrid se mostró decepcionado con el partido de su equipo tras caer por 2-1 ante el Betis en el Benito Villamarín.

El cayó este domingo en su visita al y perdió el liderat en y Zinedine Zidane no escatimó a la hora de hacer autocrítica. "No creo que sea la actitud. Hicimos un mal partido, no entramos en el juego nada, nos ha costado y hemos perdido muchos balones. Es un mal partido, no tengo explicación y soy yo el responsable pero no podemos estar contentos con este partido", comentó.

¿Faltó actitud?: "Nos ha costado, los jugadores lo han intentando pero no nos ha salido nada bien hoy. La motivación faltando 12 partidos... Tengo que hacer un buen análisis del partido para ver qué nos ha pasado. Quedan 11 partidos y lo vamos a luchar hasta el final".

Defensa de sus jugadores: "Voy a defender a mis jugadores, si tengo algo que decirles se lo diré a ellos. Hemos perdido muchs balones, que no nos suele pasar nunca y ese ha sido nuestro problema esta noche".

El peor partido de la temporada: "Me culpabilizo de todo. Soy el responsable, no voy a explicar lo que ha pasado pero ha sido nuestro peor partido de la temporada".

¿Kroos señalado con el cambio?: "No, no es así. No culpo ni a Kroos ni a otros, estamos todos en el mismo barco. No hemos estado a la altura del partido".

¿Le preocupa el bajón defensivo?: "Hoy ha sido todo, ofensivamente no hemos estado bien, nos ha faltado movilidad. El problema no ha sido defender, me preocupa más cómo hemos estado con la pelota".

RAMOS, AUTOCRÍTICO TRAS LA DERROTA

Por su parte, el capitán blanco, Sergio Ramos, fue autocrítico nada más finalizar el encuentro cuando pasó por los micrófonos de Movistar cuando el colegiado pitó el final.

"Al final es fútbol, cuando las cosas no se hacen como venimos ensayando... El Betis hizo su futbol, hemos estado intermitentes. Es un resultado justo, hay que hacer autocritica. Es una putada no sumar, pero solo queda sumar de 3 en 3", afirmó Ramos.

"Quizás en función del marcador, nos conformamos y eso no es suficiente. Deberíamos haber tenido más intensidad. Ha sido un resultado justo", analizaba tras la caída en el Benito Villamarín.

Por otro lado, Ramos, además de hacer autocrítico, hizo un llamamiento a la sensatez para que los blancos no caigan en el pesimismo.

"Al igual que no nos volvimos locos con el , no nos lamentaremos, quedan muchos puntos y no se puede desaprovechar. Es un rival difícil, reflexionaremos", comentaba".

Además, afirmó que le dejó tirar el penalti que supuso el empate de los merengues a Karim Benzema, quien no estaba pasando un buen momento de cara a gol.

"Si, se lo dejé. El estado anímico del grupo es lo importante, el personal está al margen".