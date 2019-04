Zidane, sobre la continuidad de Bale: "Ya veremos"

"Es un jugador del Real Madrid, y le quedan dos años. Veremos lo que va a pasar. No es el momento. No nos alegramos de los pitos", dijo el entrenador.

Zinedine Zidane, entrenador del , ha puesto en duda este sábado la continuidad de Gareth Bale en el club español. "Ya veremos", contestó en sala de prensa al ser preguntado acerca de si el extremo galés seguirá o no en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. A continuación, la comparecencia del técnico francés:

¿Qué le ha dicho a los jugadores al descanso?

“No te lo voy a decir, pero había que cambiar. Porque no se podía seguir como en la primera. Lo que hicieron es eso. Jugamos más como equipo. Corrimos más, más juntos, y cambió totalmente el partido. La primera parte nos ha faltado confianza al inicio, que ha sido muy muy complicado. Pero hay que felicitar a los jugadores, porque han peleado, y la segunda parte la cambiaron ellos. Se juntaron, se ayudaron mucho en el campo, y fue distinto a la primera parte”.

¿Qué explicación le da a esta primera parte?

“Son grandísimos futbolistas, sí. Pero es un momento complicado, y lo de fuera no ayuda nada. Son los jugadores los que tienen que salir de eso, con los técnicos. Es una situación donde no hay que buscar excusas, pero para salir de ahí es como cuando tienes una buena racha y sigues ganando. Pero cuando la tienes complicada, es difícil salir de la situación. Lo que hicieron los jugadores hoy fue esto: primera parte mala, y segunda mejor. Nos falta confianza. Claramente en la primera parte fue eso. Cuando veo que no intentan jugar, es eso lo que nos ha pasado. Pero me quedo con lo positivo. Vamos a salir poco a poco. No vamos a ganar nada y esto está en nuestra cabeza. Jugar para nada es complicado. Pero no lo digo porque vayamos a dejar de pelear, porque ahí está la segunda parte. Pero también pensamos que los 7 partidos que quedan hay que pelearlos como equipo”.

¿Ves cambiado a Benzema?

“Siempre ha sido importante en este equipo. Está marcando más goles. Pero por lo demás es un jugador importante. Me hablas de Karim, pero quiero hablar del equipo. Él sabe que el equipo ha sido importante. Quiero destacar eso”.

Reguilón desveló que les ha dicho cuatro cosas “muy bien dichas” al descanso…

“No te voy a decir nada. Pero de todas formas el entrenador es importante en momentos complicados. Lo bueno es que tuvimos una reacción, pero son los jugadores los que están en el campo, que tienen orgullo. Lo sacaron. Demostraron que juntos, corriendo, peleando se puede sacar”.

¿Puede ser contundente con la continuidad de Bale?

“Ya veremos. No es contundente. Ya veremos. No te puedo decir lo que va a pasar. Es un jugador del Real Madrid, y le quedan dos años. Veremos lo que va a pasar. No es el momento. No nos alegramos de los pitos, pero el público quiere ver a su equipo jugar mejor. No lo estamos haciendo. Hubo una reacción de todos”.

¿Ha sido especial para usted la reacción de los jugadores en la segunda parte?

“Me alegro por ellos. No es una situación fácil. Debemos pensar que tenemos que salir nosotros solos de la situación. Y hay que hacer más si la situación es difícil. No es un cambio tácticamente ni nada así, sino que ellos cambiaron el chip. Ellos solos. Ayudándose entre ellos. Ha sido la reacción y estamos contentos por ello”.

¿Qué evolución ha visto en Isco?

“Está entrenando bien. Siempre hay un jugador en particular, pero quiero hablar de todos. Es como los demás, quiere hacer bien las cosas. Ha vuelto a jugar más, pero no le veo cambiado. Sólo entrenando y jugando bien”.

¿Benzema es algo más que un líder?

“Estoy muy contento por él. No creo que haya sido el que más haya trabajado en la segunda parte, sino que todos tuvieron esa ambición y orgullo. La primera mitad fue mala, pero la segunda fue muy buena. Querían la victoria y eso fue lo que pasó. Benzema está haciendo una gran temporada. Tal vez está marcando más goles, por eso cambia la percepción de la gente. Pero nunca ha cambiado. Es importante. Siempre lo fue. Me gustaría destacar lo bien acompañado que estuvo Karim, porque todos han tirado del carro”.

Son 26 goles de Benzema, ¿es un jugador en el que se puede basar el equipo el año que viene?

“Sí. Pero lo que me gustaría decir ahora mismo, y lo que hay que hacer, es terminar bien la temporada. Pase lo que pase. Porque eso hará que preparemos bien la siguiente. El rol del entrenador es ver las cosas buenas del partido. No es fácil, pero creo que con nuestra segunda mitad podemos hacer mejor las cosas. Ahora tenemos casi 10 días para el siguiente partido”.

Por su parte, Nacho Fernández también analizó el encuentro a pie de campo: "Yo creo que ha sido como muchos partidos esta temporadas, no sé si falta de actitud, sin confianza, parece que nos está costando más en casa y no tenemos las ideas claras. Hemos reaccionado y hemos hecho un buena segunda parte".

Preguntado acerca de si falta motivación, contestó: "No, motivación no. Sabemos que defender esta camiseta tiene un compromiso, no estamos acostumbrados después de los grandes años que hemos vivido, se nos hace raro y que vayan pasando los partidos".

Sobre los pitos recibidos por Gareth Bale de parte de parte del Bernabéu, Nacho aseguró que "los pitos siempre afectan, somos humanos, sabemos que el Santiago Bernabéu es un campo exigente, somos campeones por esa exigencia, tenemos que trabajar para devolver la confianza y que vuelva a confiar en nosotros".

Por último, elogió la temporada de Karim Benzema, autor del doblete que le dio los tres puntos al Real Madrid sobre el : "Está en un estado de forma espectacular. Quizás su mejor año en su carrera, increíble, acierto espectacular y ojalá continúe así por muchos años más".

Fede Valverde también tuvo palabras de elogio para el punta francés. “Benzema es muy grande, lo demuestra día a día. Además ayuda en defensa, algo que no hacen todos los delanteros”, aseguró a Real Madrid TV el mediocampista uruguayo, titular ante el Eibar.

Consultado acerca de qué les dijo Zidane en el vestuario, señaló: “Nos comentó que teníamos que estar más unidos en el campo, coger el balón y jugar con más confianza”.

"Hay que seguir luchando por este escudo y dejar al Real Madrid lo más arriba posible. Nuestra primera mitad no fue buena, pero en la segunda levantamos la cabeza y jugamos con más confianza", finalizó.