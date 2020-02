Zidane, sobre el castigo de la UEFA al Manchester City: "Son muy competitivos y eso no va a cambiar"

El entrenador del Real Madrid no quiso profundizar en la sanción a los Citizens, pero opinó brevemente sobre la eliminatoria de Champions.

En la comparecencia de Zinedine Zidane frente a los medios de comunicación, se esperaba que el entrenador del confirmara el regreso de Eden Hazard y que opinara sobre la sanción de la UEFA al Manchester City , excluido de Europa para la próxima temporada y la siguiente. Sobre el primer punto, aseguró que el internacional belga estará para jugar contra el Celta. Sobre el segundo, no quiso profundizar pero aseguró que el City "es un equipo muy competitivo y eso no va a cambiar".

Consultado por el castigo al cuadro que entrena Pep Guardiola, comentó: "No sé lo que va a pasar. Lo que te voy a decir es hablar de futbol cuando juguemos contra ellos, Es un equipo muy competitivo, muy fuerte y eso no va a cambiar El problema que yo tengo es el partido ante el ".

Cabe señalar que la sanción al afecta a los británicos para las ediciones de la Liga de Campeones 2020/21 y 2021/2022, por lo que los Citizens podrán seguir disputando la competición en la actual temporada. Los vigentes campeones de la Premier League visitarán el Santiago Bernabéu el miércoles 26 de febrero, y recibirán a los merengues en el Etihad Stadium el martes 17 de marzo.

Sobre la eliminatoria con el City, Zidane añadió: "Es un equipo en cualquier caso que es muy muy competitivo, va a ser muy difícil la eliminatoria. Con respecto a la sanción no voy a entrar en el tema. No es mi trabajo. Lo que me interesa es el partido ante el Celta. Será un rival muy duro, sabiendo cómo están en su campeonato. Tendrán una motivación muy alta".

Por otro lado, sobre si Eden Hazard estará al cien por cien para enfrentar al City, señaló: "Primero que esté muy bien físicamente, luego sabéis que son tres meses que no juega. Es una cuestión de ritmo. Físicamente está listo para estar con nosotros".