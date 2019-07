Zidane, sobre Bale: "No voy a entrar en su vida personal. Creo que el entrenamiento lo ha hecho"

El técnico del Real Madrid no quiso profundizar en el reporte de que el galés jugaba al golf durante el partido ante el Tottenham.

Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios tras la victoria por 5-3 ante el en la Audi Cup. Contento tras finalmente obtener una victoria en la pretemporada, el técnico del se mostró reacio a criticar a Gareth Bale tras el reporte de que el galés estaba jugando al golf a la misma hora del partido que los blancos perdieron ante el Tottenham.

“No lo sé. Me estás diciendo una cosa que seguramente ha pasado. Estoy aquí, con mis jugadores, y no te voy a comentar eso. Ojalá que haya entrenado ahí. Nosotros estamos aquí, pensando en el equipo”, señaló Zizou. “Veremos cuando volvamos. No voy a impedir a alguien hacer una cosa, tiene que hacer sus responsabilidades. Veremos lo que ha hecho en Madrid, no voy a entrar en su vida personal. Creo que el entrenamiento lo ha hecho”.

Cuestionado sobre profesionalidad de Bale, fue tajante: “No te voy a decir si es una falta de respeto. No me vas a meter en una posición que no quiero. No te voy a contestar nada más que eso”.

La situación de Andriy Lunin

“Ya veremos cuando volvamos a Madrid la situación de cada uno. Es importante también es lo que piensa el jugador. Me alegro de que haya jugado una parte hoy porque no había sucedido hasta ahora. Es un portero de futuro, muy bueno. Vamos a tomar una buena decisión con él”.

El sistema de juego

“Hemos jugado muchas veces en 4-4-2, pero en realidad es 4-4-1-1, con libertad para el mediapunta, hoy Isco y ayer Hazard. Es por haber tenido bajas, nos faltan jugadores. Hoy ha jugado Fede de 6, que hasta ahora no estaba con nosotros. Jugamos en muchos dibujos estos últimos partidos. La idea es cambiar cosas porque necesitamos a veces también cambiar de dibujo, y lo vamos a hacer”.

El futuro de Mariano Díaz

“Lo mismo. Es raro porque no contesto a muchas preguntas, pero es lo mismo. Vamos a volver, a ver qué pasa ahí, hasta el 31 de agosto puede pasar de todo. Creo que estáis cansados de mis respuestas porque yo lo estoy”.

La fragilidad en zona defensiva

“Vamos a solucionarlo, a trabajar. Estoy a muerte con mis jugadores. Sé que lo vamos a sacar adelante, vamos a hacer una temporada muy buena y ya está. No le gusta a nadie encajar tres goles, pero lo positivo es la victoria: ganamos con cinco goles, podrían ser más y ya está”.

El rol de Takefusa Kubo

“Hay muchos jugadores de la cantera que han venido con nosotros. Kubo acaba de llegar a Madrid, su futuro es de jugador importante de esta plantilla seguro. Pero lo mismo: vamos a volver y ver qué hacemos, también hablando con él. La idea es que sería bueno ver a Kubo en el Castilla y con nosotros, entrenando con nosotros, a ver cómo lo encajamos. Es un jugador de futuro, muy joven, como Rodrygo, como Vinicius, y hay que ir despacio con ellos”.