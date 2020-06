Zidane responde a Piqué: "Los árbitros no están favoreciendo al Real Madrid"

El técnico respondió a Piqué después de que el central insinuara que los arbitrajes están favoreciendo a los blancos.

Zinedine Zidane ha respondido al dardo de Gerard Piqué tras insinuar que los árbitros favorecían al Real Madrid y que era el favorito para ganar La Liga tras el empate en el Sánchez-Pizjuán ante el .

"Digan una cosa u otra, lo que me interesa es el partido de mañana. Y tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno se puede expresar, pero nosotros pensamos en el partido de mañana, y nada más. Los árbitros no nos están favoreciendo. Y nada más", comentó en rueda de prensa antes de visitar a la .

La vuelta de Asensio: "No digo nada del once. El otro día entró, pero hay que ir paso a paso. Tenemos tiempo, no hay que pensar que tiene que jugar todos los partidos. Después de una lesión grave hay que ir paso a paso, nosotros y él, y con tranquilidad".

La falta de oportunidades de Bale: "Realmente confío en Gareth. Como en todos. Realmente".

Cómo afrontan el partido ante la Real: "Llegamos igual. Después de los dos partidos, muy buenos en general, la línea es la misma. Hemos preparado bien el partido, aunque no muchos días. Sabemos que es el primer partido fyuera, contra un equipo muy bueno, y sabemos de la dificultad del partido, pero queremos hacerlo bien".

El Madrid no usa el otro fútbol: "Ojalá que influya en el campeonato. Se puede jugar de otra manera, fuera del campo, pero nosotros no lo hacemos porque somos el Madrid y sabemos de nuestra fuerza. Lo que queremos es jugar en el campo, si estamos preparados podemos hacer buenas cosas. Yo no voy a opinar, cada uno puede hablar y decir lo que le interesa. No he recomendado nada a los jugadores. MIs futbolistas son inteligentes, pueden pensar cosas y se pueden equivocar. Yo no les voy a decir nada. Aquí hay mucha gente y no vamos a decir tonterías. Mis jugadores son inteliegentes y lo importante es pensar en el fútbol, entrenar, descansar, y así podremos hacer cosas buenas. Yo como entrenador no les digo a los jugadores lo que tienen que decir".

Odegaard: "Es un jugador nuestro y eso es bueno, porque es jugador de presente y de futuro. Está jugando muy bien con la Real. No voy a contar lo que vamos a hacer con Martin, por contrato este año juega para otro club. En un futuro se verá que hacemos con él, le conocemos muy bien y la Real lo está aprovechando este año".

Benzema: "No ha cambiado mucho, lo único es la edad y la experiencia. Hace ya muchos años que está en el Madrid. El jugador para mí es lo mismo, pero él sabe que siempre hay que mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene ambición. Le gusta el fútbol y se asocia con todos con el balón. Y además el 9 de Madrid tiene que marcar para los de fuera, pero yo no lo comparto. Nos aporta muchas cosas y si mete goles, mejor, pero no me interesa un 9 que sólo marca y no aparece en los partidos. Y Karim tiene las dos cosas".

Reinier: "Le veo bien. Es un jugador de futuro, es muy joven , acaba de llegar, está con nosotros, pero lamentablemente se hizo daño anteayer en una pierna y no sabemos exactamente qué tiene. Pero en estos días con nosotros ha demostrado que tiene calidad y futuro".

Jugar sin público: "A favor o en contra, los jugadores prefieren público, aunque sea fuera de casa, porque el estímulo de un público rival es bueno para jugar. Pero mañana no toca eso, es lo que hay. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, metidos, concentrados, pero lo importante es estar enfocados más que nunca porque esta es una situación particula".